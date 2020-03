Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal. Ezt a politikus jelentette be Facebook-oldalán.\r

","shortLead":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal...","id":"20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83457e3b-cf93-486f-986d-cbecb333100c","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 07. 13:44","title":"Az egyik olasz kormánypárt vezetője is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt embert sodort el a lavina Dachsteinnél.","shortLead":"Öt embert sodort el a lavina Dachsteinnél.","id":"20200308_Halalos_lavinabaleset_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf857d5f-181e-4458-9087-532f38775ebc","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Halalos_lavinabaleset_Ausztriaban","timestamp":"2020. március. 08. 13:41","title":"Halálos lavinabaleset Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzat tájékoztató honlapján hétre ugrott a számláló.\r

","shortLead":"A kormányzat tájékoztató honlapján hétre ugrott a számláló.\r

","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c44b0e-3e6b-4c93-8d54-8ae254c9a3db","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 08. 08:21","title":"Két újabb koronavírus-fertőzést igazoltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087a283c-b000-4a5f-bbd9-183fe05ecd1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-énekes Letót hegymászás közben baleset érte, közel 200 méter magasban elszakadt a biztosítókötele. Nagy mázlija volt.","shortLead":"A színész-énekes Letót hegymászás közben baleset érte, közel 200 méter magasban elszakadt a biztosítókötele. Nagy...","id":"20200307_jared_leto_hegymaszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=087a283c-b000-4a5f-bbd9-183fe05ecd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303c4c30-326d-4f46-8c65-6f7c0d500376","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_jared_leto_hegymaszas","timestamp":"2020. március. 07. 15:34","title":"Jared Leto: Ma majdnem meghaltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyorsabban terjed a kórokozó, mint korábban.","shortLead":"Gyorsabban terjed a kórokozó, mint korábban.","id":"20200307_franciaorszag_koronavirus_terjedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d385ec0-7f29-4ce2-8472-57c808aad1fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_franciaorszag_koronavirus_terjedese","timestamp":"2020. március. 07. 18:14","title":"Franciaországban eggyel magasabb fokozatba kapcsolt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b171c54-440f-42b3-a631-d21867b00a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia csokikészítő mosolyt akar csalni az emberek arcára a nehéz időkben.","shortLead":"A francia csokikészítő mosolyt akar csalni az emberek arcára a nehéz időkben.","id":"20200308_koronavirus_cukrasz_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b171c54-440f-42b3-a631-d21867b00a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8038b98-ea99-482d-a28e-2be4de2ed98b","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_koronavirus_cukrasz_franciaorszag","timestamp":"2020. március. 08. 20:27","title":"Csokiból készült koronavírust árul egy francia cukrász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Dollármilliárdot kellene törleszteni, csak hát nincs miből. Úgyhogy fizetésképtelenséget jelentettek. ","shortLead":"Dollármilliárdot kellene törleszteni, csak hát nincs miből. Úgyhogy fizetésképtelenséget jelentettek. ","id":"20200307_libanon_eurokotveny_tartozas_fizeteskeptelenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd256a35-6cf2-4973-8093-7f9fb3b955fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_libanon_eurokotveny_tartozas_fizeteskeptelenseg","timestamp":"2020. március. 07. 21:17","title":"Libanon kezd szétesni, nincs elég pénz a hitelek törlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Phenjan legutóbb egy hete tesztelt.","shortLead":"Phenjan legutóbb egy hete tesztelt.","id":"20200309_EszakKorea_megint_raketakat_lott_ki_a_Japantenger_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1cc59d-2937-43ab-909d-74ae6120821e","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_EszakKorea_megint_raketakat_lott_ki_a_Japantenger_fele","timestamp":"2020. március. 09. 05:24","title":"Észak-Korea megint rakétákat lőtt ki a Japán-tenger felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]