[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nagykőrösi férfi trágár feliratokkal üzent egy élelmiszeráruháznak, de a helyi rendelőintézet is megkapta magáét, mert iratokat kért tőle.","shortLead":"Egy nagykőrösi férfi trágár feliratokkal üzent egy élelmiszeráruháznak, de a helyi rendelőintézet is megkapta magáét...","id":"20200309_Rossz_volt_a_sor_graffitivel_allt_bosszut_a_muveszjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eb7538-25f1-4bc9-b74a-b31e45a41cf3","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Rossz_volt_a_sor_graffitivel_allt_bosszut_a_muveszjelolt","timestamp":"2020. március. 09. 10:11","title":"Rossz volt a sör, graffitivel állt bosszút egy nagykőrösi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2","c_author":"Fercsik Marianna","category":"elet","description":"A következő hetek nem lesznek könnyűek, egyelőre nem tudni, miként zajlik majd az élet, az emberek hogyan tudnak munkába járni, hogyan lehet folytatni a gyártást, kereskedelmet ilyen körülmények között. És ami a legfontosabb, vajon sikerül-e megfékezni a vírus rohamos terjedését - írta a Padovában élő Fercsik Marianna, tolmács. ","shortLead":"A következő hetek nem lesznek könnyűek, egyelőre nem tudni, miként zajlik majd az élet, az emberek hogyan tudnak...","id":"20200308_Szemelyes_beszamolo_Vesztegzar_alatt_Padova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120824e9-a3f2-4cf5-ab8f-6b9adf0bb60e","keywords":null,"link":"/elet/20200308_Szemelyes_beszamolo_Vesztegzar_alatt_Padova","timestamp":"2020. március. 08. 22:50","title":"Személyes beszámoló: Vesztegzár alatt Padova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","shortLead":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","id":"20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58333f2-d2d4-4096-aad1-b429c77e7e66","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","timestamp":"2020. március. 09. 21:32","title":"Zárva maradnak az iskolák Szlovákiában és Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vígben kezdtem. Ha módomban áll, ide térek vissza – írja pályázatában a színész, rendező, aki polgári népszínházban gondolkodik. ","shortLead":"A Vígben kezdtem. Ha módomban áll, ide térek vissza – írja pályázatában a színész, rendező, aki polgári népszínházban...","id":"20200309_Rudolf_Peter_En_egy_olyan_moralis_szinhazban_hiszek_ahol_a_szineszek_alazattal_de_nem_megalazva_dolgozhatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16356201-5e0e-468c-bcd9-78eea13bc8c7","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Rudolf_Peter_En_egy_olyan_moralis_szinhazban_hiszek_ahol_a_szineszek_alazattal_de_nem_megalazva_dolgozhatnak","timestamp":"2020. március. 09. 17:00","title":"Rudolf Péter: Én egy olyan „morális“ színházban hiszek, ahol a színészek alázattal, de nem megalázva dolgozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6015989-d729-4551-8151-0fcee3119cfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alternatív gitárzenét játszó zenekar a Haza akarok menni című új albumát mutatja most be a hvg.hu kultúra rovatában.","shortLead":"Az alternatív gitárzenét játszó zenekar a Haza akarok menni című új albumát mutatja most be a hvg.hu kultúra rovatában.","id":"20200309_Gyakran_menekultunk_haza__itt_a_Madrapur_uj_nagylemeze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6015989-d729-4551-8151-0fcee3119cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0a210b-4324-4dc2-9709-790fec819116","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Gyakran_menekultunk_haza__itt_a_Madrapur_uj_nagylemeze","timestamp":"2020. március. 09. 14:01","title":"\"Gyakran menekültünk haza\" – itt a Madrapur új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Női érdekvédő szervezetek, nőjogi aktivisták, valamint színészek és énekesek léptek fel azon a nőnapi jótékonysági rendezvényen, amelyet a családon és a párkapcsolaton belüli erőszak visszaszorítása érdekében rendeztek meg. Az este csúcspontja azonban nem egy jól sikerült fellépés volt, hanem egy meglepő helyről érkezett levél. Az igazságügyi miniszter levele, amelyet most változtatások nélkül közlünk. ","shortLead":"Női érdekvédő szervezetek, nőjogi aktivisták, valamint színészek és énekesek léptek fel azon a nőnapi jótékonysági...","id":"20200309_Bizzanak_bennem_es_legyenek_a_szovetsegeseink__ime_Varga_Judit_teljes_levele_a_nojogi_civilekhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775cdfc2-baf0-450e-9924-69e96c5579dd","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Bizzanak_bennem_es_legyenek_a_szovetsegeseink__ime_Varga_Judit_teljes_levele_a_nojogi_civilekhez","timestamp":"2020. március. 09. 09:05","title":"„Bízzanak bennem és legyenek a szövetségeseink” – itt van Varga Judit teljes levele a nőjogi civilekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elmúlt hetekben is növekedett az élő sertés ára, forintban számolva több mint 50 százalékkal.","shortLead":"Az elmúlt hetekben is növekedett az élő sertés ára, forintban számolva több mint 50 százalékkal.","id":"20200310_hus_dragulas_husarak_elo_sertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddfa5b5-e8c9-4643-9439-30e8a46dc20e","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_hus_dragulas_husarak_elo_sertes","timestamp":"2020. március. 10. 05:45","title":"Még drágább lesz a hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6851d7-9aee-4f37-ab20-374ed7bb29da","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A futás nagy terhet ró a testre, és ha meggondolatlanul váltunk pihenésről erős edzésre, akut sérüléseknek és visszatérő problémáknak tehetjük ki magunkat. A megfelelő bemelegítés ezért fontos része a munkának.","shortLead":"A futás nagy terhet ró a testre, és ha meggondolatlanul váltunk pihenésről erős edzésre, akut sérüléseknek és...","id":"20200308_Hogyan_melegitsunk_be_futashoz_Ime_7_gyakorlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a6851d7-9aee-4f37-ab20-374ed7bb29da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244de670-3f70-4740-9e75-29891671b708","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200308_Hogyan_melegitsunk_be_futashoz_Ime_7_gyakorlat","timestamp":"2020. március. 08. 19:15","title":"Hogyan melegítsünk be futáshoz? Íme 7 gyakorlat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]