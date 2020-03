Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos tippet, ami a napi pénzügyek intézésében jelenthet segítséget. ","shortLead":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos...","id":"20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e97dfde-6fb5-4d83-8685-1de66e5e631f","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","timestamp":"2020. március. 11. 10:23","title":"Így intézzük napi pénzügyeinket koronavírusos időkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek január végén járt le a határideje.","shortLead":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek...","id":"20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83045e61-8673-4386-848c-a770d8233a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","timestamp":"2020. március. 11. 06:25","title":"Népszava: még nem adott a kormány pénzt új metrópótló buszokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f3cc99-43d8-47cd-9ccf-dc63d60b3860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy iráni diák és barátnője is részt vett egy nyelvtanfolyamon az intézményben.","shortLead":"Egy iráni diák és barátnője is részt vett egy nyelvtanfolyamon az intézményben.","id":"20200309_Felfuggeszti_orait_a_Goethe_Intezet_a_ket_koronavirusos_diakja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2f3cc99-43d8-47cd-9ccf-dc63d60b3860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259b4923-0e31-44d2-b7cf-ee7991887d0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Felfuggeszti_orait_a_Goethe_Intezet_a_ket_koronavirusos_diakja_miatt","timestamp":"2020. március. 09. 12:53","title":"Felfüggeszti óráit a Goethe Intézet a két koronavírusos diákja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar származású üzletember, Soros György nemrég komoly pénzt fektetett be a videojátékokkal foglalkozó Activision Blizzardba.","shortLead":"A magyar származású üzletember, Soros György nemrég komoly pénzt fektetett be a videojátékokkal foglalkozó Activision...","id":"20200311_soros_gyorgy_reszveny_befektetes_activision_blizzard_jatekkiado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af92833e-c3ab-45ce-9d57-26a69f9f4dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_soros_gyorgy_reszveny_befektetes_activision_blizzard_jatekkiado","timestamp":"2020. március. 11. 09:03","title":"Soros György feltűnt a Call of Duty és a Warcraft környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57","c_author":"Barak László","category":"vilag","description":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti képviselet nélkül maradt szlovák közéletben? Vélemény.","shortLead":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti...","id":"20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add32e19-f8fb-4bb0-8e70-2d6956a43f63","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","timestamp":"2020. március. 10. 14:55","title":"Barak László: Szlovák csúcspopulisták a kormányzás küszöbén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nappal korábban viszont megrendezik ugyanott a Republic 30 koncertet.","shortLead":"Egy nappal korábban viszont megrendezik ugyanott a Republic 30 koncertet.","id":"20200310_pilvaker_budapest_sportarena_koronavirus_elmarad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8031c0-5713-43e7-8b51-32ef97c54f84","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_pilvaker_budapest_sportarena_koronavirus_elmarad","timestamp":"2020. március. 10. 18:49","title":"Elmarad a Pilvaker az Arénában a koronavírus-kockázatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Újabb három iráni szervezetében mutatták ki a vírust.","shortLead":"Újabb három iráni szervezetében mutatták ki a vírust.","id":"20200310_Koronavirus_12_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53653b0c-3e81-45a6-b58b-d7aa03754b83","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Koronavirus_12_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 10. 09:09","title":"Koronavírus: 12 fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Végleg lezárult a Led Zeppelin együttes ellen indított plágiumper.","shortLead":"Végleg lezárult a Led Zeppelin együttes ellen indított plágiumper.","id":"20200310_Eldolt_Nem_lopta_a_Stairway_to_Heaven_cimu_dalat_a_Led_Zeppelin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a59f5a-b779-4ed2-bc8c-85eb3b7eb677","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Eldolt_Nem_lopta_a_Stairway_to_Heaven_cimu_dalat_a_Led_Zeppelin","timestamp":"2020. március. 10. 11:24","title":"Eldőlt: Nem lopta a Stairway to Heaven című dalát a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]