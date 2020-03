Opera legend Placido Domingo has been hospitalized in Acapulco, Mexico, with complications related to coronavirus, according to the singer's spokesperson.

"He is doing well and is responding to treatment," Domingo's spokesperson said in a statement to CNN.

Domingo announced on his Facebook page last week that he had tested positive for the disease. He encouraged his fans to wash their hands and follow the guidelines and regulations that local governments have put in place.

"Together we can fight this virus and stop the current worldwide crisis, so we can hopefully return to our normal daily lives very soon," Domingo wrote.

A koronavírus-fertőzésből adódó komplikációk miatt kórházba került Mexikóban a 79 éves Plácido Domingo – közölte az operaénekes szóvivője a CNN-nel.

A szóvivő hozzátette: Domingo jól van, és reagál a kezelésre.

Az operaénekes március 22-én jelentette be, hogy mivel köhögött és belázasodott, indokoltnak látta elvégeztetni a tesztet, ami pozitív lett.

A bejelentésben arra kért mindenkit, hogy legyen rendkívül óvatos, kövesse az alapvető szabályokat, gyakran mosson kezet és tartson távolságot.

"Együtt leküzdhetjük a vírust, megállíthatjuk a világméretű krízist, és remélhetőleg hamarosan minden visszatér a normál kerékvágásba" – tette hozzá korábban.