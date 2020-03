Plácido Domingo koronavírusos

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton még 20 Celsius-fok is lehet, vasárnapra viszont már a 10 fokot sem éri majd el a hőmérséklet.","shortLead":"Szombaton még 20 Celsius-fok is lehet, vasárnapra viszont már a 10 fokot sem éri majd el a hőmérséklet.","id":"20200320_idojaras_zivatarveszely_szelvihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc76bb2-c7e7-4957-87e0-70e98d10a945","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_idojaras_zivatarveszely_szelvihar","timestamp":"2020. március. 20. 20:25","title":"Zivatarveszély, szélvihar: az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50f7faf-c783-411c-93af-d30f2d4def90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utolsó csepp az volt a pohárban, hogy péntek délután ellepték a zöldterületeket a kocogók, tornázók és parkokban sétálók, gyerekekkel játszók sokasága. Olaszországban eddig 4032-en haltak meg a koronavírus-járványban.","shortLead":"Az utolsó csepp az volt a pohárban, hogy péntek délután ellepték a zöldterületeket a kocogók, tornázók és parkokban...","id":"20200320_Bekemenyitett_az_olasz_kormany_bezarjak_a_parkokat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d50f7faf-c783-411c-93af-d30f2d4def90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14aff7fa-ece6-4b94-96cd-87ed616dc2a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Bekemenyitett_az_olasz_kormany_bezarjak_a_parkokat_is","timestamp":"2020. március. 20. 21:26","title":"Bekeményített az olasz kormány: bezárják a parkokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb koronavírussal fertőzött beteg halt meg. ","shortLead":"Újabb koronavírussal fertőzött beteg halt meg. ","id":"20200320_Egy_53_eves_ferfi_a_koronavirus_negyedik_magyar_aldozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bfe59f-d825-4d3a-b4af-fc0d52799c07","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Egy_53_eves_ferfi_a_koronavirus_negyedik_magyar_aldozata","timestamp":"2020. március. 20. 19:42","title":"53 éves férfi a koronavírus negyedik magyarországi áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4712bfcf-12e8-487a-b530-465a1586eacb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két év múlva már az utakon is lehet az első koprodukciós autó. ","shortLead":"Két év múlva már az utakon is lehet az első koprodukciós autó. ","id":"20200322_Ilyen_lehet_a_Ford_alapra_epitett_Volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4712bfcf-12e8-487a-b530-465a1586eacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3609ec50-5389-4379-800e-5b4a21578108","keywords":null,"link":"/cegauto/20200322_Ilyen_lehet_a_Ford_alapra_epitett_Volkswagen","timestamp":"2020. március. 22. 12:10","title":"Ilyen lehet a Ford alapra épített Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnépszerűbb csevegő-szolgáltatását rengetegen használják Ezért is döntött úgy a WHO, hogy érdemes volna kihasználni ezt a közkedveltséget a megbízható információk közlésére.","shortLead":"A világ legnépszerűbb csevegő-szolgáltatását rengetegen használják Ezért is döntött úgy a WHO, hogy érdemes volna...","id":"20200322_whatsapp_koronavirus_chatbot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6aeda3-7439-43d1-aa9b-5ba392ae2787","keywords":null,"link":"/tudomany/20200322_whatsapp_koronavirus_chatbot","timestamp":"2020. március. 22. 11:05","title":"Önnél is elérhető: koronavírusról informáló chatbot költözött a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c98496-b664-4e65-a5ce-0e6ae5b876d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pécsi kutatóké a siker.","shortLead":"Pécsi kutatóké a siker.","id":"20200321_Megvan_a_koronavirus_teljes_genetikai_kodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6c98496-b664-4e65-a5ce-0e6ae5b876d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3beca6-527c-44fb-ae6b-e9c6e08d2d4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200321_Megvan_a_koronavirus_teljes_genetikai_kodja","timestamp":"2020. március. 21. 10:44","title":"Magyarok is meghatározták a koronavírus teljes genetikai kódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kölcsönzött állomány tagjai számára visszatérési bónuszt dolgoz ki a vállalat.","shortLead":"A kölcsönzött állomány tagjai számára visszatérési bónuszt dolgoz ki a vállalat.","id":"20200322_Suzuki_kolcsonzott_munkaero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6d723-a042-4690-bf66-bb0f033f32e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_Suzuki_kolcsonzott_munkaero","timestamp":"2020. március. 22. 17:02","title":"Számít a kölcsönzött munkavállalókra a Suzuki, ha újraindul a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egyértelműen van rá igényük az embereknek, hogy a hétköznapi munkaidőn kívül is tudjanak pénzt utalni. A másodlagos azonosító egyelőre fehér holló. Nagyrészt hiba nélkül működik az azonnali utalás, de azért akadtak visszadobott tranzakciók.","shortLead":"Egyértelműen van rá igényük az embereknek, hogy a hétköznapi munkaidőn kívül is tudjanak pénzt utalni. A másodlagos...","id":"20200321_A_magyarok_azonnal_rakaptak_az_azonnali_fizetesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f876c-e3f8-4f23-bcd7-2a525f232d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_A_magyarok_azonnal_rakaptak_az_azonnali_fizetesre","timestamp":"2020. március. 21. 07:00","title":"A magyarok azonnal rákaptak az azonnali fizetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]