[{"available":true,"c_guid":"52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: nemmagyar, restart, lassítás, videoballagás, fesztiválstop.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200503_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0039faa5-bed5-4b1b-9584-a93be97b34ce","keywords":null,"link":"/360/20200503_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. május. 03. 19:30","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely nem fogja Ákosra ropni a polbeatet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 27 éves nő a Belvárosban üzemeltetett bordélyházat.","shortLead":"A 27 éves nő a Belvárosban üzemeltetett bordélyházat.","id":"20200503_Letartoztattak_egy_budapesti_madamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34db991f-3176-4d17-bccb-9bd816511238","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Letartoztattak_egy_budapesti_madamot","timestamp":"2020. május. 03. 15:56","title":"Letartóztattak egy budapesti madámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12649560-c1f1-4840-b143-9d6946d613ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ öt országának felhasználói láthatják most vasárnap az anyák napja alkalmából készített grafikát a Google főoldalán.","shortLead":"A világ öt országának felhasználói láthatják most vasárnap az anyák napja alkalmából készített grafikát a Google...","id":"20200503_anyak_napja_google_doodle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12649560-c1f1-4840-b143-9d6946d613ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ef56fc-985f-4eeb-898e-54be8e138e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_anyak_napja_google_doodle","timestamp":"2020. május. 03. 06:03","title":"Anyák napja van ma, kedves rajzzal köszönti az anyákat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint Mészáros Lőrinc visontai keményítőgyára még januárban is szennyezte a környező patakokat.","shortLead":"A képviselő szerint Mészáros Lőrinc visontai keményítőgyára még januárban is szennyezte a környező patakokat.","id":"20200504_feljelentes_szel_bernadett_viresol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feadfe1-0520-47a7-b0e2-4ad0b95a5f17","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_feljelentes_szel_bernadett_viresol","timestamp":"2020. május. 04. 16:46","title":"Feljelentést tesz Szél Bernadett Mészáros cégének a szennyezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább északkeleten számíthatunk záporokra vasárnap délután, másutt élénk gomolyfelhőképződés lesz, de esetére kitisztul az idő. Hétfőn 22 Celsius fok is lehet, kedden újabb hidegfront jön csapadékkel, utána viszont tovább melegszik az idő.","shortLead":"Leginkább északkeleten számíthatunk záporokra vasárnap délután, másutt élénk gomolyfelhőképződés lesz, de esetére...","id":"20200503_Delutan_zaporok_csaphatnak_le_eszakkeleten_idojaras_majus_3an","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b79714-c784-4ae6-893a-2f2cb1349286","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Delutan_zaporok_csaphatnak_le_eszakkeleten_idojaras_majus_3an","timestamp":"2020. május. 03. 15:21","title":"Délután záporok csaphatnak le északkeleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen szokatlan, bár kétségkívül hatékony módon ellenőrzik Kínában a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések betartását.","shortLead":"Egészen szokatlan, bár kétségkívül hatékony módon ellenőrzik Kínában a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó...","id":"20200504_kinai_kormany_megfigyeles_kamera_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33eef7c8-6327-48b7-8b51-a7355b467d5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_kinai_kormany_megfigyeles_kamera_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. május. 04. 08:03","title":"Kínában kamerákat raknak lakások elé, hogy lássák, otthon maradnak-e az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8402e9-c383-47d2-9d49-9d284dce34dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 03. 07:24","title":"2998 embernél mutatták már ki a koronavírust, újabb öt ember meghalt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két cég is van szállított Magyarországra olyan gyorsteszteket, amelyek alkalmatlanok a Covid-19 fertőzőttek kimutatására - áll a Direkt36 szombati cikkében.","shortLead":"Két cég is van szállított Magyarországra olyan gyorsteszteket, amelyek alkalmatlanok a Covid-19 fertőzőttek...","id":"20200502_Kina_mar_letiltotta_de_Magyarorszag_addigra_mar_bevasarolt_a_silanyabb_koronatesztekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0394c7-45ee-4010-aff7-64adc6084aee","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kina_mar_letiltotta_de_Magyarorszag_addigra_mar_bevasarolt_a_silanyabb_koronatesztekbol","timestamp":"2020. május. 02. 22:29","title":"Direkt36: Kína már letiltotta, de Magyarország addigra már bevásárolt a silányabb koronatesztekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]