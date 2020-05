Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4859e56-ac42-4ee0-a93b-b3b13b0a69c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hogy ne válasszák újra. ","shortLead":"Hogy ne válasszák újra. ","id":"20200430_koronavirus_jarvany_kina_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4859e56-ac42-4ee0-a93b-b3b13b0a69c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c17619-95cc-47af-ace5-3ffa43bbdeda","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_kina_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. április. 30. 14:48","title":"Trump szerint Kína direkt neki szánta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök bejelentette azt is, büntetővámok jöhetnek Kína ellen.","shortLead":"Az amerikai elnök bejelentette azt is, büntetővámok jöhetnek Kína ellen.","id":"20200501_Trump_allitja_bizonyitek_van_arra_hogy_a_vuhani_laborbol_szabadult_el_a_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbcc05c-bc1d-4e82-bb07-c70623847338","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Trump_allitja_bizonyitek_van_arra_hogy_a_vuhani_laborbol_szabadult_el_a_virus","timestamp":"2020. május. 01. 08:26","title":"Trump állítja: bizonyíték van arra, hogy a vuhani laborból szabadult el a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1b3ea6-d332-4288-9c7a-0bd3ba0ef219","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró hatótávja az ígéretek szerint meghaladja a 650 kilométert. ","shortLead":"A kompakt divatterepjáró hatótávja az ígéretek szerint meghaladja a 650 kilométert. ","id":"20200430_szemrevalo_lett_az_osztrak_segitseggel_gyartott_kinai_villanyauto_baic_magna_arcfoc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee1b3ea6-d332-4288-9c7a-0bd3ba0ef219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874a5428-650b-4bce-8410-eb550c48a3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_szemrevalo_lett_az_osztrak_segitseggel_gyartott_kinai_villanyauto_baic_magna_arcfoc","timestamp":"2020. április. 30. 11:21","title":"Szemrevaló lett az első osztrák–kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezen a hétvégén az önkormányzatok még szigoríthatnak. ","shortLead":"Ezen a hétvégén az önkormányzatok még szigoríthatnak. ","id":"20200429_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7be7c0-0c7c-4bf6-88cc-424b99b7153e","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 29. 21:53","title":"Hétfőtől élnek az új kijárási szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kifejezetten jól sikerült a Samsung mobilos üzletágának idei első három hónapja – olvasható ki a vállalat által közzétett negyedéves jelentésből. A profitot az S20 széria pörgethette fel.","shortLead":"Kifejezetten jól sikerült a Samsung mobilos üzletágának idei első három hónapja – olvasható ki a vállalat által...","id":"20200430_samsung_2020q1_eladasok_bevetel_profit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f1015-1892-4cbe-b1f8-49628b7fa320","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_samsung_2020q1_eladasok_bevetel_profit","timestamp":"2020. április. 30. 16:33","title":"Nagyon jól mennek a Samsung telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04af14e-b6e0-4124-afce-2021d971b8c8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Olvasónk apósát gyulladással és vízzel teli tüdővel szállították a tatabányai Szent Borbála Kórházba, ahol egy héttel később elhunyt. A család a kórháztól azt az információt kapta, hogy már el is hamvaszthatták hozzátartozójukat. A 68 éves férfit kétszer tesztelték koronavírusra, a második teszt eredményét nem ismerik.","shortLead":"Olvasónk apósát gyulladással és vízzel teli tüdővel szállították a tatabányai Szent Borbála Kórházba, ahol egy héttel...","id":"20200429_koronavirus_tatabanya_hamvasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04af14e-b6e0-4124-afce-2021d971b8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4030604f-c7d9-4ae7-8ccc-d4b5f39d272f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_koronavirus_tatabanya_hamvasztas","timestamp":"2020. április. 29. 18:08","title":"\"Lehet, hogy már el is van hamvasztva a Papa\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971a2ad7-a244-40dd-854c-28608410f061","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdeklődőknek részt kell venniük egy online képzésen is.\r

","shortLead":"Az érdeklődőknek részt kell venniük egy online képzésen is.\r

","id":"20200430_40_ezer_forintos_tamogatast_kaphatnak_a_fiatalok_Erzsebetvarosban_kerekpar_vasarlasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=971a2ad7-a244-40dd-854c-28608410f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0ec99e-33f3-46ac-909b-be064d3174aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_40_ezer_forintos_tamogatast_kaphatnak_a_fiatalok_Erzsebetvarosban_kerekpar_vasarlasara","timestamp":"2020. április. 30. 21:47","title":"40 ezer forintos támogatást is kaphatnak a fiatalok Erzsébetvárosban kerékpár vásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fbd098-7e05-4e7e-b1ff-3770d70b1976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A május 1-jével induló hosszú hétvégére Terézváros és Erzsébetváros polgármestere lezárja az átmenő forgalom előtt a budapesti belváros egy részét.","shortLead":"A május 1-jével induló hosszú hétvégére Terézváros és Erzsébetváros polgármestere lezárja az átmenő forgalom előtt...","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_budapest_belvaros_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64fbd098-7e05-4e7e-b1ff-3770d70b1976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc670170-529c-4257-a9c9-6c903e7c07a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_budapest_belvaros_lezaras","timestamp":"2020. április. 30. 10:29","title":"Lezárják a belváros egy részét a hétvégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]