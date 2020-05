Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

\r

","id":"20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7269e0ef-e048-49aa-99e9-67be076bfdc2","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","timestamp":"2020. május. 05. 09:19","title":"Koronavírusban meghalt a legkülönösebb punkhős, Dave Greenfield","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy adótornyot gyújtottak fel ismeretlenek, akik szerint az 5G terjeszti a koronavírust. Kiderült, az állomásokat még be sem kapcsolták.","shortLead":"Négy adótornyot gyújtottak fel ismeretlenek, akik szerint az 5G terjeszti a koronavírust. Kiderült, az állomásokat még...","id":"20200506_5g_kanada_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5f6640-e344-4911-a9d5-d34f328a9841","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_5g_kanada_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. május. 06. 11:03","title":"Kanadában is gyújtogattak az 5G miatt az összeesküvés-elméletek hívői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar kormánynak adott korlátlan idejű felhatalmazás a nyugati demokráciákban aggodalmat kelt, Moszkva viszont nem hisz nekik.\r

","shortLead":"A magyar kormánynak adott korlátlan idejű felhatalmazás a nyugati demokráciákban aggodalmat kelt, Moszkva viszont nem...","id":"20200505_Visegrad_Insight_oroszorszag_ukrajna_magyarorszag_orban_viktor_jogallam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d7cbc7-1d62-4eb6-8b42-ff6e6c033db1","keywords":null,"link":"/360/20200505_Visegrad_Insight_oroszorszag_ukrajna_magyarorszag_orban_viktor_jogallam","timestamp":"2020. május. 05. 07:30","title":"Orbán Viktor felidézi az oroszokban a megbonthatatlan magyar–szovjet barátságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus jelenleg viszont egyre inkább visszaszorul, úgynevezett reprodukciós rátája 0,71-en áll.","shortLead":"A vírus jelenleg viszont egyre inkább visszaszorul, úgynevezett reprodukciós rátája 0,71-en áll.","id":"20200505_Masodik_es_harmadik_fertozeshullammal_folytatodhat_a_jarvany_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eda9f92-d52c-4c2e-88ce-93e0992d9fdb","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Masodik_es_harmadik_fertozeshullammal_folytatodhat_a_jarvany_Nemetorszagban","timestamp":"2020. május. 05. 16:37","title":"Második és harmadik fertőzéshullámtól tartanak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ff62a2-a4fb-4da9-94cf-90db1a02cf7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi bejegyeztette kijelző alá tett szelfikamerás mobil formaterveit, ami így egy lépéssel közelebb került a megvalósuláshoz.","shortLead":"A Xiaomi bejegyeztette kijelző alá tett szelfikamerás mobil formaterveit, ami így egy lépéssel közelebb került...","id":"20200506_xiaomi_telefon_kijelzo_alatti_kamera_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67ff62a2-a4fb-4da9-94cf-90db1a02cf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4e998c-00ca-4919-b13a-3e9545393dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_xiaomi_telefon_kijelzo_alatti_kamera_szabadalom","timestamp":"2020. május. 06. 12:03","title":"Ilyen lehet a Xiaomi első mobilja, amelynél a kamera a kijelző alá kerül – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e199fd-5677-46d7-bd3f-1decee9a8ab7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás miatt túlszaporodó planktonok számtalan problémát okoznak, és bár meglepőnek tűnhet, de a himalájai jég és hó olvadása is közrejátszik ebben.","shortLead":"A klímaváltozás miatt túlszaporodó planktonok számtalan problémát okoznak, és bár meglepőnek tűnhet, de a himalájai jég...","id":"20200506_Az_olvado_hosapkak_miatt_egy_karos_alga_szaporodik_tul_az_Arabtengerben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95e199fd-5677-46d7-bd3f-1decee9a8ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7352bfb-ddc6-4f22-8879-2f6f336e50d9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200506_Az_olvado_hosapkak_miatt_egy_karos_alga_szaporodik_tul_az_Arabtengerben","timestamp":"2020. május. 06. 13:51","title":"Az olvadó hósapkák miatt szaporodik túl egy káros plankton az Arab-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98de7163-ffe1-49cb-bb8f-05510cdbdc0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A járványügyi korlátozások enyhítése nyomán sem. ","shortLead":"A járványügyi korlátozások enyhítése nyomán sem. ","id":"20200504_reformatus_katolikus_korlatozas_mise","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98de7163-ffe1-49cb-bb8f-05510cdbdc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3e817a-7033-409a-acbe-c93dd22a97fa","keywords":null,"link":"/elet/20200504_reformatus_katolikus_korlatozas_mise","timestamp":"2020. május. 04. 17:27","title":"A reformátusok továbbra sem tartanak nyilvános istentiszteleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a48bc98-84c0-49d3-8af4-6986ae28e953","c_author":"HVG","category":"360","description":"Colson Whitehead A Nickel-fiúk című művét valódi \"rém\"történet ihlette. A volt amerikai elnök egyebek közt ezt ajánlotta olvasni tavaly nyárra. Most pedig szerzője a Pulitzer-díjat is megkapta.","shortLead":"Colson Whitehead A Nickel-fiúk című művét valódi \"rém\"történet ihlette. A volt amerikai elnök egyebek közt ezt...","id":"202018_konyv__igaz_remtortenet_colson_whitehead_anickelfiuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a48bc98-84c0-49d3-8af4-6986ae28e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf5200f-ba9d-4dfd-b155-6a1a213765a5","keywords":null,"link":"/360/202018_konyv__igaz_remtortenet_colson_whitehead_anickelfiuk","timestamp":"2020. május. 05. 16:30","title":"Magyarul is olvasható egy könyv Barack Obama bakancslistájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]