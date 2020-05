Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három cég pályázott a kivitelezésre, a nyertessel már aláírták a szerződést.","shortLead":"Három cég pályázott a kivitelezésre, a nyertessel már aláírták a szerződést.","id":"20200506_nmhh_kozpont_kozbeszerzes_grabarics_kft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7fb04a-9657-4ef3-8ebe-549a304ee7c8","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_nmhh_kozpont_kozbeszerzes_grabarics_kft","timestamp":"2020. május. 06. 12:30","title":"Tizenhat milliárd forintért épül a médiahatóság új központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","id":"20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d2e1e0-30aa-446c-a717-3214bd24f8bc","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","timestamp":"2020. május. 06. 13:17","title":"Megszólalt Szijjártó a BMW-gyár építésének felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e2a8dd-434d-476a-a33d-c015c5bd3033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként Peruban lehet használni a Facebook új, Discover nevű alkalmazását, amely butított módon, csak betűkben adja vissza egy weboldal tartalmát.","shortLead":"A világon elsőként Peruban lehet használni a Facebook új, Discover nevű alkalmazását, amely butított módon, csak...","id":"20200506_facebook_discover_peru_internet_hozzaferes_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e2a8dd-434d-476a-a33d-c015c5bd3033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4021862c-3e1e-41e1-9301-01b7509db946","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_facebook_discover_peru_internet_hozzaferes_ingyen","timestamp":"2020. május. 06. 18:03","title":"Csinált egy appot a Facebook, amellyel ott is lehet internetezni, ahol erre nincs lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa szerint a lány gyakran váltogatta partnereit. \r

","shortLead":"Az apa szerint a lány gyakran váltogatta partnereit. \r

","id":"20200505_Maro_folyadekkal_ontotte_le_lanyat_egy_ferfi_Oroshazan_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dae330-a5be-4e6d-9740-845f936e9ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Maro_folyadekkal_ontotte_le_lanyat_egy_ferfi_Oroshazan_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","timestamp":"2020. május. 05. 21:54","title":"Maró folyadékkal öntötte le lányát egy férfi Orosházán, már az ügyészség vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e133784-b30b-42e5-9008-42e8de1d906d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából 57 ezer diák térhetett vissza szerdán az iskolapadba a járvány egyik kitörési pontjának számító Vuhanban.","shortLead":"Nagyjából 57 ezer diák térhetett vissza szerdán az iskolapadba a járvány egyik kitörési pontjának számító Vuhanban.","id":"20200506_arcmaszk_lazmeres_vuhan_iskola_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e133784-b30b-42e5-9008-42e8de1d906d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffcdda3-9377-4b66-a84a-eb61305be218","keywords":null,"link":"/elet/20200506_arcmaszk_lazmeres_vuhan_iskola_gyerekek","timestamp":"2020. május. 06. 17:42","title":"Arcmaszk, lázmérés, plexilap – így járnak újra iskolába a vuhani gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd42daa-5261-4701-a926-76dd2a54b108","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gene Simmons korábban arról beszélt a Bild Zeitungnak, hogy édesanyja – kímélendő őt – nemigen mesélt neki arról, mi történt vele a holokauszt idején. A német lap elkezdett nyomozni, és sok dokumentumot sikerült előásnia. Ezeket most megosztotta a világhírű zenésszel.","shortLead":"Gene Simmons korábban arról beszélt a Bild Zeitungnak, hogy édesanyja – kímélendő őt – nemigen mesélt neki arról, mi...","id":"20200506_Hajszalon_mult_hogy_tulelte_Mauthausent_a_KISSsztar_magyar_edesanyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd42daa-5261-4701-a926-76dd2a54b108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ecf7cf-2439-43c6-b35d-cb92c117f1ae","keywords":null,"link":"/360/20200506_Hajszalon_mult_hogy_tulelte_Mauthausent_a_KISSsztar_magyar_edesanyja","timestamp":"2020. május. 06. 07:30","title":"Hajszálon múlt, hogy túlélte Mauthausent a KISS együttes sztárjának magyar édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is kell vállalniuk, felvételt készíteni, aminek a jogdíjaitól is elbúcsúzhatnak.","shortLead":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki...","id":"20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab0d93a-f53c-4622-b13c-47628c8ebaf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 06. 16:32","title":"A kormány a művészeket is munkaalapúan támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8b8788-e560-49c3-b5c5-19d0b11a6321","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neumann Diagnostics újdonsága ugyanúgy az orrból gyűjt mintát, de a cég szerint valamivel kényelmesebben. Nem olcsó, közel 30 ezer forintba kerül.","shortLead":"A Neumann Diagnostics újdonsága ugyanúgy az orrból gyűjt mintát, de a cég szerint valamivel kényelmesebben. Nem olcsó...","id":"20200506_koronavirusteszt_vasarlas_neumann_diagnostics_pcr_vizsgalat_mintavetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb8b8788-e560-49c3-b5c5-19d0b11a6321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8c80f2-cfcc-4eac-97b0-92b8a6c73bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_koronavirusteszt_vasarlas_neumann_diagnostics_pcr_vizsgalat_mintavetel","timestamp":"2020. május. 06. 15:03","title":"Otthoni mintavétel, de laboros vizsgálat: újfajta koronavírusteszt érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]