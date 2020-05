Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ee9014-13db-4262-9a98-d2c686bae6b4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A civil és a karitatív szervezeteket is új kihívások elé állította a koronavírus-járvány. Van, ahol alapprogramokat kellett leállítani, máshol a kapcsolattartás módján kellett változtatni, de számos segítő szervezet maga is segítségre szorul. ","shortLead":"A civil és a karitatív szervezeteket is új kihívások elé állította a koronavírus-járvány. Van, ahol alapprogramokat...","id":"202019__civil_szervezetek__jarvanyuzemmod__uj_kihivasok__atalakitas_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ee9014-13db-4262-9a98-d2c686bae6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc13de68-ec31-4010-9724-36cd05a4dd83","keywords":null,"link":"/360/202019__civil_szervezetek__jarvanyuzemmod__uj_kihivasok__atalakitas_alatt","timestamp":"2020. május. 12. 13:00","title":"Nehezen álltak át járványüzemmódba a segélyszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1901a694-4a58-47a2-bd45-a376193eff9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc év után újragondolják az Erzsébet-táborok szabályait.","shortLead":"Nyolc év után újragondolják az Erzsébet-táborok szabályait.","id":"20200513_Erzsebet_tabor_torveny_semjen_kasler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1901a694-4a58-47a2-bd45-a376193eff9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc7c391-e5b3-4969-b590-d12993895b10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Erzsebet_tabor_torveny_semjen_kasler","timestamp":"2020. május. 13. 11:08","title":"Új törvény jön az Erzsébet-táborokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1849d9-9dbc-4f5b-82bc-661d44c6f1db","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Szerda este adták át az idei Libri Irodalmi Díjat, amelyet ezúttal Láng Zsoltnak ítélt a zsűri a Bolyai című kötetéért. A marosvásárhelyi íróval ennek apropóján beszélgettünk (a nem biztos, hogy) euklideszi regényéről, a szex közben is a prímszámokon gondolkodó, új világot alkotó, de a korában meg nem értett zseniről, és a Bolyaiak apa-fiú kapcsolatáról. Csak a végén vettük észre, hogy a beszélgetés egy kicsit mintha elhajlott volna tudományos irányba, noha a regény kifejezetten olvasmányos, néhol krimiszerűen izgalmas. De épp Bolyaitól tudjuk, hogy különböző terekben különbözően viselkedünk.\r

\r

","shortLead":"Szerda este adták át az idei Libri Irodalmi Díjat, amelyet ezúttal Láng Zsoltnak ítélt a zsűri a Bolyai című kötetéért...","id":"20200513_Lang_Zsolt_libri_irodalmi_dij_bolyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd1849d9-9dbc-4f5b-82bc-661d44c6f1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebde7e8-4104-4ebd-8ed6-10812320ce08","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Lang_Zsolt_libri_irodalmi_dij_bolyai","timestamp":"2020. május. 13. 20:00","title":"Szex közben is a prímszámokon gondolkodott Bolyai – interjú a friss Libri-díjas Láng Zsolttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"De nemcsak a levegő tisztult ki érezhetően, India folyói, köztük a Jamuna és a Gangesz is sokkal tisztábbak a korlátozások miatt.","shortLead":"De nemcsak a levegő tisztult ki érezhetően, India folyói, köztük a Jamuna és a Gangesz is sokkal tisztábbak...","id":"20200512_india_szen_dioxid_jarvany_korlatozas_legszennyezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74b796a-aaed-4fd0-a230-458d46207c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_india_szen_dioxid_jarvany_korlatozas_legszennyezettseg","timestamp":"2020. május. 12. 18:05","title":"Ez is a vírus hatása: 40 év után most először csökkent a szén-dioxid-kibocsátás Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A régi indóház állapota leromlott, és az elmúlt években elvesztette a funkcióját. A 130 éves épületbe kiállítóhelyet és kulturális központot tervez a Közlekedési Múzeum. ","shortLead":"A régi indóház állapota leromlott, és az elmúlt években elvesztette a funkcióját. A 130 éves épületbe kiállítóhelyet és...","id":"20200512_kelenfold_allomasepulet_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c7138e-4b16-4bf8-8cc1-fb5bda9960c3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200512_kelenfold_allomasepulet_felujitas","timestamp":"2020. május. 12. 13:54","title":"Terepasztalok és vasútmodellek is lesznek a kelenföldi állomásépületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A támogatott lakáshitelekből 88 százalékkal többet vettek fel az év első három hónapjában, mint 2019 elején, míg a többi lakáshitelnél csak 9 százalékos volt a növekedés.","shortLead":"A támogatott lakáshitelekből 88 százalékkal többet vettek fel az év első három hónapjában, mint 2019 elején, míg...","id":"20200514_lakashitel_tamogatas_lakas_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc081f96-546b-4b3f-bb18-42f748cca61c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200514_lakashitel_tamogatas_lakas_bankok","timestamp":"2020. május. 14. 07:38","title":"Látványosan felpörgette az állami támogatás a lakáshitelezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2345fef-d30e-4a58-adfe-3e2d4ee8988e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Január 1-jétől ne keressen se nejlonzacskót, se műanyag tasakot a zöldségeknek vagy a péksüteményeknek a boltokban: az EU által előírtakon felül is betiltana a magyar kormány egyszer használatos műanyagtermékeket. ","shortLead":"Január 1-jétől ne keressen se nejlonzacskót, se műanyag tasakot a zöldségeknek vagy a péksüteményeknek a boltokban...","id":"20200513_egyszer_hasznalatos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2345fef-d30e-4a58-adfe-3e2d4ee8988e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7609777-300e-4b04-96bf-2da0c0d88625","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_egyszer_hasznalatos","timestamp":"2020. május. 13. 18:11","title":"Januártól itthon is elfelejtheti a szívószálat és a nejlonzacskót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai nyugdíjalap megjelent volna a kínai tőzsdén, az elnök közbelépett.\r

","shortLead":"Az amerikai nyugdíjalap megjelent volna a kínai tőzsdén, az elnök közbelépett.\r

","id":"20200513_Trump_ujabb_szankcioja_Kina_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc08beb9-cb6e-49f6-bac4-07caf5d967ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_Trump_ujabb_szankcioja_Kina_ellen","timestamp":"2020. május. 13. 06:05","title":"Trump újabb szankciója Kína ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]