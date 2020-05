Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Teslák egyik legnagyobb mutatványa az önvezetés, aminek alapfeltétele a villámgyors reagálás is. ","shortLead":"A Teslák egyik legnagyobb mutatványa az önvezetés, aminek alapfeltétele a villámgyors reagálás is. ","id":"20200514_Teszt_Gyorsabban_reagal_mint_a_Tesla_Autopilot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bcc1f0-885a-4327-bc7c-c1b26bb2a812","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Teszt_Gyorsabban_reagal_mint_a_Tesla_Autopilot","timestamp":"2020. május. 15. 10:12","title":"Most tesztelheti magát: gyorsabb, mint a Tesla Autopilot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5061ad-db8e-4c2f-863f-9e48e0057929","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A kijárási korlátozások miatt a vásárlási szokások annyira megváltoztak, hogy a statisztika, saját szabályait követve, szinte már virtuális világot mutat.","shortLead":"A kijárási korlátozások miatt a vásárlási szokások annyira megváltoztak, hogy a statisztika, saját szabályait követve...","id":"202020__sokarcu_inflacio__dragulo_elelmiszerek__zuhano_benzinar__ki_mit_vesz_ugy_itel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd5061ad-db8e-4c2f-863f-9e48e0057929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dc4257-63cc-4b04-8764-5e0eaef3cfd4","keywords":null,"link":"/360/202020__sokarcu_inflacio__dragulo_elelmiszerek__zuhano_benzinar__ki_mit_vesz_ugy_itel","timestamp":"2020. május. 14. 13:00","title":"Drágulást észlel? A statisztika most nemigen tudja cáfolni a megérzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A veszélyhelyzetre való tekintettel döntött a kormány az átcsoportosításról.","shortLead":"A veszélyhelyzetre való tekintettel döntött a kormány az átcsoportosításról.","id":"20200514_Majdnem_egymilliard_forintot_vesz_el_a_kormany_nemzetisegektol_es_az_egyhazaknak_adja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7252d6f-4b6e-4ca6-810b-f84525585dd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Majdnem_egymilliard_forintot_vesz_el_a_kormany_nemzetisegektol_es_az_egyhazaknak_adja","timestamp":"2020. május. 14. 09:15","title":"Majdnem egymilliárd forintot vesz el a kormány nemzetiségektől, és az egyházaknak adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdb44b5-9520-4b92-90c5-c7c0d8d70500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövőmondó, aki az ezredforduló tájékán megteremtette a modern járványok modellezésének eszköztárát. Most azt mondja, nem vagyunk túl a nehezén.","shortLead":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövőmondó, aki...","id":"20200513_alessandro_vespignani_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bdb44b5-9520-4b92-90c5-c7c0d8d70500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af8d23-5307-4f70-9a86-78b9caf3c68f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_alessandro_vespignani_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 19:33","title":"Min dolgozik \"a koronavírus bestsellerírója\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2326e6-3e5f-41d4-a358-5d1c8959b6cf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ausztrál csapat nyerte a mesterséges intelligencián (MI) alapuló Eurovíziós Dalversenyt. A Beautiful the World című győztes dalt az ihlette, ahogy a természet a pusztító ausztrál bozóttüzek után új erőre kapott.\r

\r

","shortLead":"Ausztrál csapat nyerte a mesterséges intelligencián (MI) alapuló Eurovíziós Dalversenyt. A Beautiful the World című...","id":"20200513_Ausztral_csapat_nyerte_a_mesterseges_intelligencian_alapulo_Eurovizios_Dalversenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b2326e6-3e5f-41d4-a358-5d1c8959b6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018ed433-93d9-4815-877b-230f9ddcbfbe","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Ausztral_csapat_nyerte_a_mesterseges_intelligencian_alapulo_Eurovizios_Dalversenyt","timestamp":"2020. május. 13. 17:40","title":"Itt a robot által írt Eurovízió-győztes dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763f94c6-ead9-41a5-ab60-89a730385a9d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Nem másik embert látok, hanem csak másmilyent” – mondja régi fotókat nézegetve Dragomán György író. Felesége, Szabó T. Anna költő nem önmagáról készült portrékat szemrevételezett, mégis ugyanúgy a saját sorsára ismert az idő múlására emlékeztető képek által.","shortLead":"„Nem másik embert látok, hanem csak másmilyent” – mondja régi fotókat nézegetve Dragomán György író. Felesége, Szabó T...","id":"20200515_Dragoman_Gyorgy_Se_a_fajdalomra_se_az_oromre_nem_lehet_igazan_elore_felkeszulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=763f94c6-ead9-41a5-ab60-89a730385a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c82af6-cfe6-444d-be9c-d2b2e520b89a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200515_Dragoman_Gyorgy_Se_a_fajdalomra_se_az_oromre_nem_lehet_igazan_elore_felkeszulni","timestamp":"2020. május. 15. 12:15","title":"Dragomán György: „Se a fájdalomra, se az örömre nem lehet igazán előre felkészülni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Közjegyzői Kamara szerint van alternatív megoldás.","shortLead":"A Közjegyzői Kamara szerint van alternatív megoldás.","id":"20200514_Tovabbra_sem_lehet_megtartani_a_hagyateki_targyalasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbea1c21-f6dd-47c5-9bc5-d7106f37d5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Tovabbra_sem_lehet_megtartani_a_hagyateki_targyalasokat","timestamp":"2020. május. 14. 08:16","title":"Továbbra sem lehet megtartani a hagyatéki tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f138abd1-f034-4a55-a050-fa9e5d2a6853","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még az idei évre szánt iPhone-okat sem mutatta be az Apple, már arról hallani pletykákat, milyen lesz a mobil 2021-ben. Ha hihetünk a híresztelésnek, a jövő évi mobilt már csak vezeték nélkül lehet majd feltölteni.","shortLead":"Bár még az idei évre szánt iPhone-okat sem mutatta be az Apple, már arról hallani pletykákat, milyen lesz a mobil...","id":"20200515_apple_iphone_2021_vezetekes_toltes_lightning_csatlakozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f138abd1-f034-4a55-a050-fa9e5d2a6853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac93f0ba-e844-474d-a9d8-40f5cbe028a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_apple_iphone_2021_vezetekes_toltes_lightning_csatlakozo","timestamp":"2020. május. 15. 16:09","title":"Megszűnhet a vezetékes töltési mód jövőre az új iPhone-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]