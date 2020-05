Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bab40295-6352-4989-a38a-2d5a195f4745","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három amerikai katona meghalt, egy pedig megsebesült.","shortLead":"Három amerikai katona meghalt, egy pedig megsebesült.","id":"20200522_FBI_egy_terrorista_lovoldozott_a_texasi_katonai_tamaszponton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bab40295-6352-4989-a38a-2d5a195f4745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba5f21d-fe45-4e48-910e-0ed61dc3bd7c","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_FBI_egy_terrorista_lovoldozott_a_texasi_katonai_tamaszponton","timestamp":"2020. május. 22. 05:11","title":"FBI: terrorista merénylet történt egy katonai támaszponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átmenetileg 28 magyar töltőállomást zártak volna be, viszont a korlátozások részleges feloldása miatt javult a forgalmuk.","shortLead":"Átmenetileg 28 magyar töltőállomást zártak volna be, viszont a korlátozások részleges feloldása miatt javult...","id":"20200520_benzinkut_bezaras_mol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b552a3-1d2b-43b8-a6ff-5288a81a4bbf","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_benzinkut_bezaras_mol","timestamp":"2020. május. 20. 16:22","title":"A Mol mégsem zárja be több tucat benzinkútját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ccc94-b025-459e-a3fe-c2abdafae096","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor barátja egyébként aktívan rendezgeti portfólióját, vásárolja tőzsdei cégének részvényeit, láthatóan újabb befektetésekre készül. ","shortLead":"Orbán Viktor barátja egyébként aktívan rendezgeti portfólióját, vásárolja tőzsdei cégének részvényeit, láthatóan újabb...","id":"20200522_meszaros_lorinc_hulladekkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820ccc94-b025-459e-a3fe-c2abdafae096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e82b405-1fb8-4d1f-8662-454568e48e5a","keywords":null,"link":"/360/20200522_meszaros_lorinc_hulladekkezeles","timestamp":"2020. május. 22. 10:00","title":"Eljött az ideje, hogy Mészáros Lőrinc a szemétből is aranyat csináljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az algák csaknem 2 négyzetkilométernyi területet festenek zöldre az Antarktiszon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500 tonna szén-dioxidot nyelnek el évente. A globális felmelegedés és a hó olvadása azonban őket is veszélyezteti.","shortLead":"Az algák csaknem 2 négyzetkilométernyi területet festenek zöldre az Antarktiszon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500...","id":"20200521_szendioxid_antarktisz_algaviragzas_klimavaltozas_globalisfelmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ffed9a-dc27-4b21-8ba4-f259b56f72b4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200521_szendioxid_antarktisz_algaviragzas_klimavaltozas_globalisfelmelegedes","timestamp":"2020. május. 21. 09:55","title":"Az űrből vizsgálták a szén-dioxidot is elnyelő antarktiszi algavirágzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig este 8-ig lehetett vásárolni, most kitolták a nyitvatartást több üzletükben is.","shortLead":"Eddig este 8-ig lehetett vásárolni, most kitolták a nyitvatartást több üzletükben is.","id":"20200522_aldi_nyitvatartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597e6a62-5477-4dcc-b9dd-b72e537a2bc3","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_aldi_nyitvatartas","timestamp":"2020. május. 22. 09:05","title":"Változik több Aldi nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel 7000 eddig megjelent tanulmányt nézett át egy nemzetközi kutatócsoport, hogy összesítsék, milyen tevékenységek mellőzésével vagy épp alkalmazásával mennyivel kevesebb szén-dioxid kerülhet a levegőbe.","shortLead":"Közel 7000 eddig megjelent tanulmányt nézett át egy nemzetközi kutatócsoport, hogy összesítsék, milyen tevékenységek...","id":"20200521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_karbonlabnyom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e12e65-4587-4d21-8077-219ac3acd5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_karbonlabnyom","timestamp":"2020. május. 21. 10:03","title":"Szeretne tudatosabban élni? 10 dolog, amit azonnal megtehet a globális felmelegedés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felbontotta egy magáncéggel 25 évre kötött szerződését a Szegedi Tudományegyetem, a megállapodás 2029-ben járt volna le. Úgy tudjuk, az egyetem a munkatársak nagy részét is átcsábította. A cég perel.","shortLead":"Felbontotta egy magáncéggel 25 évre kötött szerződését a Szegedi Tudományegyetem, a megállapodás 2029-ben járt volna...","id":"20200521_Kiszoritana_az_allam_az_egeszsegugyi_maganszolgaltatot_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce0def9-12f2-4517-96dd-134fe07a3d41","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_Kiszoritana_az_allam_az_egeszsegugyi_maganszolgaltatot_Szegeden","timestamp":"2020. május. 21. 10:00","title":"Kiszorítaná az állam az egészségügyi magánszolgáltatót Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis államfő Székelyföld autonómiastatútumának szenátusi elfogadása után tette a magyar nemzetiségű román állampolgárokat emberi méltóságában sértő kijelentését. Az elnök fellebbezni fog.","shortLead":"Klaus Iohannis államfő Székelyföld autonómiastatútumának szenátusi elfogadása után tette a magyar nemzetiségű román...","id":"20200520_ihoannis_birsag_diszkriminacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb2156b-564e-4c4d-8148-3d25c91a4d2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_ihoannis_birsag_diszkriminacio","timestamp":"2020. május. 20. 15:58","title":"Magyarellenes gyűlöletbeszédért bírságolta meg a román elnököt a diszkriminációellenes tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]