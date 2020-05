Csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón többek között arról beszélt, hogy:

Magyarország védekezése az egyik legsikeresebb,

a kormány jövő kedden nyújtja be az Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amelyben kéri a rendkívüli jogrend megszüntetéséről és az egészségügyi járványügyi készültség fenntartásáról szóló döntés meghozatalát, miközben a veszélyhelyzeten túlnyúló kormányrendeletek fenntartását is törvényben kell rendezni, és

kiderült az is, hogy a kormány megszünteti a tranzitzónákat.

Péntek reggelre pedig a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban azt közölte a kormányzati tájékoztató oldal, hogy meghalt újabb 3 idős beteg és 3678-ra nőtt a fertőzöttek száma, miközben az aktív fertőzöttek száma 1615-re csökkent.

Járvány, Kásler, baloldal

Ilyen előzmények után adott interjút Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban.

A kormányfő azzal kezdte Nagy Katalin műsorvezetőnél, hogy a különleges jogrendet azért vonják vissza, mert „annyira jól állunk” a védekezésben. Büszkék is lehetünk erre, de több ember is meghalt, ezért nehéz ezt sikerként értékelni. „De mégis, ha ezen túl tudunk lépni, akkor azt látom, a kulcs a fegyelem és az összefogás volt.” Orbán úgy látta, a baloldalt leszámítva mindenki összefogott, de ők most

megkapják a magukét, és szégyenszemre elkulloghatnak a kertek alatt.

A rendkívüli jogrend Orbán szerint a legjobb döntéseik közé tartozott. Szerinte jelentősége történelmi a védekezésben, van annak haszna, ha az egészségügyet egy orvos vezeti. Orbán dicsérete furcsa, ugyanis sajtóhírek szerint inog a miniszter széke. A kormányfő mégis agyondicsérte tárcavezetőjét. „A védekezés olyan hatékony volt, hogy nem lett a járvány tömeges.” A rendkívüli jogrend azért volt segítség, hogy nem kellett egy rendelettel bemennie a parlamentbe „egy ilyen ellenzékhez”, gyorsan tudott dönteni.

A nyáron nem lesz tömeges járvány szerinte, ezért adják vissza a különleges jogrendet, de a járványügyi készültség marad. Orbán szerint most nem a baloldallal kell foglalkozni, hanem az emberekkel, a nyitással. „Ausztria megy elől, a magyar vidék két héttel követi, utána két héttel jön Budapest” – mondta. A június 2-i iskolanyitásról ITT olvashat bővebben.

A helyi, polgármesterek által vezényelt védekezésről Orbán azt mondta, azok a polgármesterek, akik a baloldali pártközpontok utasítását követték és nehezítették a védekezést, azok rosszul teljesítettek, akik azonban az emberek védelmét helyezték az előtérbe, jól.

Visszaüthet a lazítás? Erre a kérdésre Orbán azt mondta:

a veszély reális.

Hisz látja, „szinte kitört az élet.” Ezért mindenkit arra kért, tartson védőtávolságot. Ha visszaerősödik a járvány, az idősek újra veszélybe kerülnek.

Soros, menekültek, EU

Vírus után a menekültekre és a tranzitzónákra tért át a műsorvezető. Miért zárták be a tranzitzónákat? Föléledtek a brüsszeli bürokraták Orbán szerint, ezért született ez a döntés az EU-ban, a kérdés még mindig az, hogy ki dönthet arról, kivel akarnak együtt élni a magyarok. Orbán úgy értelmezte az uniós döntést, hogy nem lehet a tranzitzónákban várakozni, ezért zárták be. Aki be akar jönni az országba, az nagykövetségeken adhat be erre igényt. Szerinte ez a megoldás rosszabb, mint a tranzitzónákban történő várakozás. A kormányfő arra számít azonban, hogy Brüsszel ebbe a magyar megoldásba is bele fog kötni.

A menekülthelyzetről egyébként azt mondta, nehéz hónapokra számít. „Benne ülnek egy Soros György nevű ember zsebében” a brüsszeli bürokraták, ezért nem látják ott, hogy a magyar tranzitzóna Európát is védi a menekültektől – magyarázta Orbán. Soros hálózatának válság kell, ezért akarnak menekülteket Európában, hogy hitelt adhassanak a kezelésre. „Ez egy nem túl bonyolult kifosztási mechanizmus, Soros ebben nagy mester.”

Orbán azért nem akar keveredni más népekkel – derült ki –, mert a történelem során sokszor összekevertek minket másokkal, és abból soha nem kerültünk ki jól. Nem akarunk multikulturális társadalmat, „magyar Magyarországot akarunk” – mondta.

Gazdaság, munkanélküliek

Eddig a napjai 90 százalékát a járvány kötötte le, de ez lassan 50 százalék alá megy, emelkedik a gazdasági kérdésekkel foglalkozó munkaórák száma. „Munka, munka, munka” – ebben hisz. A titkos ambíciója az, hogy több munkahelyet teremtenek, mint amennyit a vírus elpusztított.

Orbán bejelentette, több mint egymillió olyan ember van ma, akinek a munkahelyének a megmentésében, megtartásában a kormány eddig segítséget nyújtott.

101 ezer olyan ember volt tegnap, akik munkanélküli segélyen voltak – jelentette, 71 ezren pedig több mint három hónapja nem találnak munkát. Összesen 173 ezer olyan magyar van, akik nem találnak munkát, de szeretnének dolgozni, és a kormányhoz fordultak segítségért.

Megoldásként 200 ezerre emelték a közmunkában foglalkoztathatók számát, továbbá 3 ezer olyan emberre számítanak, akik katonának állnak. Mi lesz? Orbán erre azt mondta, magabiztosabb, „fickósabb, macsósabb így péntek reggel”, látja, mi fog történni. Szerencsére a gazdasági szereplők sem kornyadtak, tette hozzá.

Kézben vannak a dolgok. Lesz egy nagyon nehéz április, a májusi adatok sem lesznek szépek, de ha az intézkedések így hasítanak, korábban vissza fogunk találni a járvány előtti útra, mint vártuk.

A következő hónapokban minden energiát a munkahelyek teremtésére, megtartására fog összpontosítani a kormányfő, erre a feladatra egy, az operatív törzshöz hasonló testületet is fel fog állítani, amit minden bizonnyal ő maga fog vezetni.