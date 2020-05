Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","shortLead":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","id":"20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8050b1e-ca87-4c69-9156-fe9ec04c831d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","timestamp":"2020. május. 25. 07:59","title":"A koronavírus miatt elmarad az áprilisról augusztusra csúsztatott New Yorki-i Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","id":"20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6bfd71-38f5-46dd-b7dc-1ac347d442fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","timestamp":"2020. május. 25. 05:30","title":"Közepes erősségű földrengés volt nem messze Új-Zéland fővárosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ázsia és Európa „lerohanása” után most az Újvilágban pusztít a Kínából indult koronavírus-járvány. Az USA-ban van a legtöbb beteg és Brazíliában nő a leggyorsabban a fertőzöttek és a halottak száma. A két ország élén olyan populista vezér áll, aki a legkritikusabb hetekben próbált úgy tenni, mintha nem is létezne a Covid-19 pandémia. Csakúgy, mint a megbetegedések számát tekintve ugyancsak az élbolyba tartozó Oroszország, ahol valószínűleg azért feltűnően alacsony a halottak száma, mert a hatalom trükközik a statisztikákkal.","shortLead":"Ázsia és Európa „lerohanása” után most az Újvilágban pusztít a Kínából indult koronavírus-járvány. Az USA-ban van...","id":"20200523_A_populizmus_csak_egy_ideig_segit__ez_is_kiderult_a_koronavirus_jarvanybol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264d8120-812f-45ed-b28a-0405a8678a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_A_populizmus_csak_egy_ideig_segit__ez_is_kiderult_a_koronavirus_jarvanybol","timestamp":"2020. május. 23. 14:00","title":"Most kiderült, hogy a populizmus csak egy ideig segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8464e61-39ef-4c65-974c-fd2e31121652","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan posztot közölt Facebook-oldalán a miniszterelnök, amiből azt is megtudhattuk, kenyérrel vagy krumplival szereti.","shortLead":"Szokatlan posztot közölt Facebook-oldalán a miniszterelnök, amiből azt is megtudhattuk, kenyérrel vagy krumplival...","id":"20200523_Nemeth_Szilard_baberjaira_tor_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8464e61-39ef-4c65-974c-fd2e31121652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb71d219-3b6e-4669-a431-1ae71a953ed0","keywords":null,"link":"/elet/20200523_Nemeth_Szilard_baberjaira_tor_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 23. 17:52","title":"Németh Szilárd babérjaira tör Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c0bbb4-56d1-41f5-bffa-408a2443ba54","c_author":"Teveli Gábor - Thaiföld","category":"360","description":"Vannak, akik abban bíznak, hogy a koronavírus-járvány megfékezésében segíthet a melegebb idő, ami viszont utat nyithat a szúnyogok révén, elsősorban Ázsiában terjedő dengue-láz előtt.","shortLead":"Vannak, akik abban bíznak, hogy a koronavírus-járvány megfékezésében segíthet a melegebb idő, ami viszont utat nyithat...","id":"202021__denguelaz__szunyogcsipesek__komplikaciok__csonttoro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c0bbb4-56d1-41f5-bffa-408a2443ba54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75092d3a-adda-4ac2-bdc2-c729df1cdbc7","keywords":null,"link":"/360/202021__denguelaz__szunyogcsipesek__komplikaciok__csonttoro","timestamp":"2020. május. 24. 11:30","title":"Csonttörőnek is hívják, és már ott van a toplistán, amelyre a Covid-19 még nem került fel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c7bf4-abaa-44a7-8474-03930e82f3ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis erre a következtetésre jut egy, a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából készített elemzés. Eszerint az emberek 43 százalékának hiúsult meg idei utazása, és az utazás iránti érdeklődése tavalyhoz képest kevesebb mint felére esett vissza, és aki az enyhítések után utazást tervez, inkább az országhatárokon belül marad.","shortLead":"Legalábbis erre a következtetésre jut egy, a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából készített elemzés. Eszerint...","id":"20200524_Tengerparti_ut_helyett_videki_nyaralasra_keszulnek_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=817c7bf4-abaa-44a7-8474-03930e82f3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dd51dd-48a1-451a-8dd0-d5ee3d14fd94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200524_Tengerparti_ut_helyett_videki_nyaralasra_keszulnek_a_magyarok","timestamp":"2020. május. 24. 09:28","title":"Tengerparti út helyett vidéki nyaralásra készülnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56432a24-0590-4563-b6b9-52a30ab12b9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus a jelek szerint már betöltötte a csőbe a játékosoknak szánt új mobilját, a ROG Phone 3-at. Erről egy benchmark-teszt eredménye és a Wi-Fi Alliance tanúsítványa árulkodik.","shortLead":"Az Asus a jelek szerint már betöltötte a csőbe a játékosoknak szánt új mobilját, a ROG Phone 3-at. Erről...","id":"20200524_asus_rog_phone_3_telefon_benchmark_teszt_geekbench","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56432a24-0590-4563-b6b9-52a30ab12b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33a3f22-4226-408c-b66a-63e7d2848d58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_asus_rog_phone_3_telefon_benchmark_teszt_geekbench","timestamp":"2020. május. 24. 22:13","title":"Brutálisan erős lehet az Asus új mobilja, kikerült a pontszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt több megyére figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hevesebb zivatarokat viharos szél, egy-egy helyen felhőszakadás és kisebb méretű jég is kísérheti.","shortLead":"Zivatarveszély miatt több megyére figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hevesebb...","id":"20200523_Heves_zivatarok_varhatok_tobb_megyere_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd257c3-5c45-4cdc-8391-32aaf2ab273e","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Heves_zivatarok_varhatok_tobb_megyere_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2020. május. 23. 13:59","title":"Heves zivatarok várhatók, több megyére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]