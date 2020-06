Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10265488-b76b-4627-9108-64c8d4ecd3fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Különleges óvintézkedéseket vezetnek be a tenisztorna szervezői. ","shortLead":"Különleges óvintézkedéseket vezetnek be a tenisztorna szervezői. ","id":"20200616_us_open_tenisz_zart_kapu_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10265488-b76b-4627-9108-64c8d4ecd3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3b76bc-dc38-47d0-93fa-72bf48cd2f57","keywords":null,"link":"/sport/20200616_us_open_tenisz_zart_kapu_koronavirus","timestamp":"2020. június. 16. 20:35","title":"Lesz US Open, de nézők nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2923c1-6646-43af-a2f1-e0a133145638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz Budapest Facebook-oldal kezelői azt állítják: az oldal szerkesztőjének nem tűnt fel, hogy az elmúlt évtizedek egyik legismertebb fényképén cserélték ki Karácsony Gergelyre Szálasi Ferencet.","shortLead":"A Fidesz Budapest Facebook-oldal kezelői azt állítják: az oldal szerkesztőjének nem tűnt fel, hogy az elmúlt évtizedek...","id":"20200617_fidesz_szalasi_karacsony_lanchid_fenykep_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc2923c1-6646-43af-a2f1-e0a133145638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0074ed6b-9838-4def-8c35-8989bdf643f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_fidesz_szalasi_karacsony_lanchid_fenykep_facebook","timestamp":"2020. június. 17. 16:48","title":"Fidesz: Nem vette észre a szerkesztő, hogy Szálasi helyére montírozták Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b7c835-56bc-4d2f-81de-37cba9ac3343","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"24 órával a BMW M5 bemutatását követően máris itt az egyik legkeményebb rivális, egyenesen Stuttgartból.","shortLead":"24 órával a BMW M5 bemutatását követően máris itt az egyik legkeményebb rivális, egyenesen Stuttgartból.","id":"20200618_lelepleztek_a_612_loeros_uj_mercedes_e_63_st","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b7c835-56bc-4d2f-81de-37cba9ac3343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9f81a8-1227-4729-bdf6-12c9d5de8768","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_lelepleztek_a_612_loeros_uj_mercedes_e_63_st","timestamp":"2020. június. 18. 07:59","title":"Leleplezték a 612 lóerős megújult Mercedes-AMG E 63 S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megépülhet végre Mario háza, mindenki kedvenc vízvezeték-szerelője pedig megkeresheti Toad kincsét.\r

","shortLead":"Megépülhet végre Mario háza, mindenki kedvenc vízvezeték-szerelője pedig megkeresheti Toad kincsét.\r

","id":"20200616_super_mario_lego_nintendo_teljes_keszlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7661cd7e-30bd-4121-90fd-37c9e08ee8a1","keywords":null,"link":"/elet/20200616_super_mario_lego_nintendo_teljes_keszlet","timestamp":"2020. június. 16. 17:28","title":"Szupererőt és új ellenségeket kap Super Mario a Legótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság benzines, dízel és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatban készül. ","shortLead":"Az újdonság benzines, dízel és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatban készül. ","id":"20200617_ime_a_teljesen_uj_citroen_c4_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbf9ae6-f9b0-47c0-9ab5-dd17a261305d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_ime_a_teljesen_uj_citroen_c4_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","timestamp":"2020. június. 17. 09:24","title":"Íme a teljesen új Citroën C4, amiből tisztán elektromos változat is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni kell, hogy rögzítve legyenek a csomagok.","shortLead":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni...","id":"20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39814c5d-c39d-447b-b0df-fcc02866e5ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","timestamp":"2020. június. 16. 14:05","title":"Ilyen, amikor elszabadulnak a lapra szerelt bútorok a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több tucat mélyebben fekvő ponton öntötte el a fővárost a víz a vasárnapi felhőszakadás miatt. Néhány óra alatt a júniusi teljes csapadékmennyiség majdnem fele hullott le, és ez nem egyedülálló. Ahogy az sem, hogy a hirtelen jött csapadék nem tud elfolyni. A csatornarendszernek nem csak a klímaváltozással járó extrém mennyiségű csapadékkal kell megküzdenie, de azzal is, hogy egyre több a városban a lebetonozott terület. A probléma kezelésére a főváros 2018-as klímastratégiájában egész konkrét javaslatok is voltak.","shortLead":"Több tucat mélyebben fekvő ponton öntötte el a fővárost a víz a vasárnapi felhőszakadás miatt. Néhány óra alatt...","id":"20200616_budapesti_felhoszakadas_extrem_idojaras_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984908cb-f799-4bf5-a787-6d76f27f4795","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_budapesti_felhoszakadas_extrem_idojaras_klimavaltozas","timestamp":"2020. június. 16. 20:00","title":"Törvényszerű, hogy felhőszakadás után elúszik a főváros?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f224428c-b558-45dd-afee-3b24eb1730bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ehhez Áder Jánosnak villámgyorsan alá kell írnia a kedden elfogadott jogszabályt.","shortLead":"Ehhez Áder Jánosnak villámgyorsan alá kell írnia a kedden elfogadott jogszabályt.","id":"20200616_Gulyas_Szerda_ejfelkor_veget_erhet_a_rendkivuli_jogrend_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f224428c-b558-45dd-afee-3b24eb1730bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb2d308-541c-4a39-aff5-211aadd3eed3","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Gulyas_Szerda_ejfelkor_veget_erhet_a_rendkivuli_jogrend_koronavirus","timestamp":"2020. június. 16. 14:27","title":"Gulyás: Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]