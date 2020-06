Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar áfa továbbra is rekorder, de a foglalkoztatást terhelő közterhek is igen magasak Magyarországon – derül ki a Mazars 21 országot felölelő régiós kutatásából.","shortLead":"A magyar áfa továbbra is rekorder, de a foglalkoztatást terhelő közterhek is igen magasak Magyarországon – derül ki...","id":"20200616_mazars_adokulcs_2020_adobrosura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e890ee20-fa07-4665-b5be-7f9bfb87c8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_mazars_adokulcs_2020_adobrosura","timestamp":"2020. június. 16. 16:20","title":"Ha alacsony a fizetése, rosszul jár, hogy Magyarországon adózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 45 éves férfi haragosát, feleségét és fiát is megpróbálta elütni egy önkormányzati telekkel kapcsolatos vita miatt.","shortLead":"A 45 éves férfi haragosát, feleségét és fiát is megpróbálta elütni egy önkormányzati telekkel kapcsolatos vita miatt.","id":"20200618_telek_heves_megye_zagyvaszanto_elut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92db402d-e4ed-4638-a918-fe69a6b2b61b","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_telek_heves_megye_zagyvaszanto_elut","timestamp":"2020. június. 18. 12:53","title":"Vádat emeltek az autós ellen, aki többeket is megpróbált elütni Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-liga összes hátralévő mérkőzését Németországban rendezik meg.\r

","shortLead":"Az Európa-liga összes hátralévő mérkőzését Németországban rendezik meg.\r

","id":"20200617_budapest_szuperkupa_bajnokok_ligaja_donto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd682ca-ad3d-4b8c-be50-90c919f85f7b","keywords":null,"link":"/sport/20200617_budapest_szuperkupa_bajnokok_ligaja_donto","timestamp":"2020. június. 17. 16:20","title":"Budapesten lesz a Európai Szuperkupa, Lisszabonban a BL-döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A testület úgy döntött, nem sérült közösségi érdek a Bayer-show-ban, ahol a házelnök fejtette ki a véleményét Szabó Tímea felszólalásáról.","shortLead":"A testület úgy döntött, nem sérült közösségi érdek a Bayer-show-ban, ahol a házelnök fejtette ki a véleményét Szabó...","id":"20200617_NMHH_Kover_Laszlo_nem_kerdojelezte_meg_a_nok_emberi_meltosagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f20b415-fd51-4113-81c5-1c0cc6ee3fd6","keywords":null,"link":"/kultura/20200617_NMHH_Kover_Laszlo_nem_kerdojelezte_meg_a_nok_emberi_meltosagat","timestamp":"2020. június. 17. 15:12","title":"NMHH: Kövér László nem kérdőjelezte meg a nők emberi méltóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.","shortLead":"A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.","id":"20200617_penzsmosas_gyanuja_mnb_jegybank_birsag_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ad0fc1-14b9-451b-b25f-52f1c2fb3f33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_penzsmosas_gyanuja_mnb_jegybank_birsag_buntetes","timestamp":"2020. június. 17. 11:17","title":"Pénzmosásgyanús esetek miatt büntetett meg hat bankot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cfbd6e-4c89-417d-b975-d13a28dd7d01","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A spanyol és az angol bajnokság újraindulásával véget ér az európai labdarúgás karanténja, aminek feloldását anyagi érdekek is diktálták.","shortLead":"A spanyol és az angol bajnokság újraindulásával véget ér az európai labdarúgás karanténja, aminek feloldását anyagi...","id":"202025__europai_futball__ujrakezdes__penzugyi_manoverek__biztonsagi_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31cfbd6e-4c89-417d-b975-d13a28dd7d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3dc188-694b-443a-82d2-7b2cbb1f8ceb","keywords":null,"link":"/360/202025__europai_futball__ujrakezdes__penzugyi_manoverek__biztonsagi_jatek","timestamp":"2020. június. 17. 17:00","title":"Több száz millió eurós mínuszt okozott a világ labdarúgásában a leállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad8afac-be9d-40b0-bbf9-4f92b5433094","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Keraphyton mawsoniae nevet kapta az a faj, amelynek több mint 300 millió éves fosszíliáját az 1960-as évek közepén találták meg a paleontológusok.","shortLead":"Keraphyton mawsoniae nevet kapta az a faj, amelynek több mint 300 millió éves fosszíliáját az 1960-as évek közepén...","id":"20200617_fosszilia_maradvany_noveny_felfedezes_paleontologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad8afac-be9d-40b0-bbf9-4f92b5433094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d689997-7f4e-41d3-a079-a13a6af19d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_fosszilia_maradvany_noveny_felfedezes_paleontologia","timestamp":"2020. június. 17. 20:03","title":"56 éven át hevert a raktárban, kiderült, hogy egy új fajt rejt a 300+ millió éves fosszília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak reménykedni lehet abban, hogy a gazdaság újraindulásával bővülni kezd a foglalkoztatottság.","shortLead":"Csak reménykedni lehet abban, hogy a gazdaság újraindulásával bővülni kezd a foglalkoztatottság.","id":"20200617_Egy_kormanyzati_dokumentum_szerint_a_koronavirus_kitorese_ota_200_ezer_munkahely_szunt_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6647e510-726f-4569-9283-9870e8f9af79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_Egy_kormanyzati_dokumentum_szerint_a_koronavirus_kitorese_ota_200_ezer_munkahely_szunt_meg","timestamp":"2020. június. 17. 13:45","title":"A járvány kitörése óta 200 ezer munkahely szűnt meg egy kormányzati dokumentum szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]