[{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus egyik speciális mutációja jelentősen tudja növelni a vírus sejtfertőző képességét – állapították meg az amerikai Scripps Kutatóintézet szakemberei. ","shortLead":"Az új koronavírus egyik speciális mutációja jelentősen tudja növelni a vírus sejtfertőző képességét – állapították meg...","id":"20200617_koronavirus_fertozokepessege_d614g_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac532f88-cbee-47fe-bf19-5440190657ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_koronavirus_fertozokepessege_d614g_mutacio","timestamp":"2020. június. 17. 10:03","title":"Négyszer-ötször több tüske van rajta: már látszik, melyik új koronavírus-mutáció lesz a legerősebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben, ennek része, hogy magyar tőkével száll be globális üzletekbe.","shortLead":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben, ennek része, hogy magyar tőkével száll be...","id":"20200617_Az_oroszok_tovabb_terjeszkedhetnek_a_magyar_vasutiparban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932e0ccc-24bf-4ddd-bb2f-f2123b8d4eb5","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_Az_oroszok_tovabb_terjeszkedhetnek_a_magyar_vasutiparban","timestamp":"2020. június. 17. 15:28","title":"Az oroszok még tovább terjeszkedhetnek a magyar vasútiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2519b424-7f18-43a9-8e95-6b1115019d5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Monopóliumellenes vizsgálatot indított az Európai Bizottság az Apple ellen, mert felmerült, hogy az Apple Pay sérti az uniós versenyszabályokat. ","shortLead":"Monopóliumellenes vizsgálatot indított az Európai Bizottság az Apple ellen, mert felmerült, hogy az Apple Pay sérti...","id":"20200616_Nekimegy_az_Apple_Paynek_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2519b424-7f18-43a9-8e95-6b1115019d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f1f60-4b4b-4bf9-ba29-d4f4b2a07cfe","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Nekimegy_az_Apple_Paynek_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. június. 16. 13:01","title":"Nekimegy az Apple Pay-nek az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetven méteren keresztül sodorta magával a víz a szerencsétlenül járt nőt.","shortLead":"Hetven méteren keresztül sodorta magával a víz a szerencsétlenül járt nőt.","id":"20200616_villamarviz_aradat_totvazsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b2c57e-5300-4aea-84a3-c138ec8a4b58","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_villamarviz_aradat_totvazsony","timestamp":"2020. június. 16. 10:09","title":"Megszólalt a villámárvízben elhunyt nő párja: Esélyünk sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tájékoztató kampányt indítanak, de azt is átláthatóvá teszik, hogy az egyes politikai szereplők mennyit költenek náluk reklámra.","shortLead":"Nagyszabású tájékoztató kampányt indítanak, de azt is átláthatóvá teszik, hogy az egyes politikai szereplők mennyit...","id":"20200617_facebook_valasztasi_tajekoztato_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0215031b-b28e-4c1d-8b46-2ff44b35bccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_facebook_valasztasi_tajekoztato_kampany","timestamp":"2020. június. 17. 18:43","title":"A Facebook 4 millió szavazót taszigálna el az urnákig az amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előre leközölte a vele készült interjút, amely a lap csütörtöki számában jelenik meg. ","shortLead":"Előre leközölte a vele készült interjút, amely a lap csütörtöki számában jelenik meg. ","id":"20200616_Demeter_Szilard_a_sajat_Facebookoldalan_hackelte_meg_a_Magyar_Narancsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ff621a-0e5b-46ea-ac93-1f4351d303df","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Demeter_Szilard_a_sajat_Facebookoldalan_hackelte_meg_a_Magyar_Narancsot","timestamp":"2020. június. 16. 16:35","title":"Demeter Szilárd a saját Facebook-oldalán hackelte meg a Magyar Narancsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság benzines, dízel és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatban készül. ","shortLead":"Az újdonság benzines, dízel és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatban készül. ","id":"20200617_ime_a_teljesen_uj_citroen_c4_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbf9ae6-f9b0-47c0-9ab5-dd17a261305d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_ime_a_teljesen_uj_citroen_c4_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","timestamp":"2020. június. 17. 09:24","title":"Íme a teljesen új Citroën C4, amiből tisztán elektromos változat is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0171a653-efe3-4214-b575-46e981ba9d03","c_author":"HVG Könyvek","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kisebb ökológiai lábnyom mellett az élelmezés biztonsága is a helyi termelés mellett szól, de mit tehet egy ország, ha az adottságai miatt a lakosai fogyasztásának csak kis százalékát tudja helyben megtermelni?","shortLead":"A kisebb ökológiai lábnyom mellett az élelmezés biztonsága is a helyi termelés mellett szól, de mit tehet egy ország...","id":"20200616_ellatasilanc_koronavirus_elelmiszeripar_szingapur_beszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0171a653-efe3-4214-b575-46e981ba9d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5bc2ca-a06e-4ef2-96a2-061a42517824","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_ellatasilanc_koronavirus_elelmiszeripar_szingapur_beszallito","timestamp":"2020. június. 16. 11:03","title":"Drasztikus lépéseket vezetett be Szingapúr, hogy legyen elég élelmiszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]