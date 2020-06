Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f427bf5-b4fb-4aa5-be0c-52f342005e09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak (MNÜA) nincs bevétele, állítja a Népszava. A lap szerint ezért megszűnik az alapítvány törvényi kötelezettsége is, hogy megszervezze a szociális üdültetési programokat.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak (MNÜA) nincs bevétele, állítja a Népszava. A lap szerint ezért megszűnik...","id":"20200619_nyugdijasok_tamogatott_udules_erzsebet_utalvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f427bf5-b4fb-4aa5-be0c-52f342005e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf8d551-4522-4192-b71a-4e384bf94c98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_nyugdijasok_tamogatott_udules_erzsebet_utalvany","timestamp":"2020. június. 19. 05:57","title":"Megszűnik a nyugdíjasok támogatott üdültetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda éjjel a kormány megszüntette a veszélyhelyzetet.","shortLead":"Szerda éjjel a kormány megszüntette a veszélyhelyzetet.","id":"20200618_Az_idosek_vasarlasi_savjanak_nincs_nyoma_a_maszkviseles_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4145507-a2d5-4cd6-bc92-d73710e4d97f","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Az_idosek_vasarlasi_savjanak_nincs_nyoma_a_maszkviseles_marad","timestamp":"2020. június. 18. 00:34","title":"Az idősek vásárlási sávjának nincs nyoma, a maszkviselés marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványnak nem volt köze a fiatal esztergomi nő halálához, de szabálytalanságok történtek – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.\r

","shortLead":"A járványnak nem volt köze a fiatal esztergomi nő halálához, de szabálytalanságok történtek – közölte a Nemzeti...","id":"20200619_tatabanya_szent_borbala_korhaz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_esztergomi_edesanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca178c44-37fa-4e70-8bfc-969b6a6408d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_tatabanya_szent_borbala_korhaz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_esztergomi_edesanya","timestamp":"2020. június. 19. 07:26","title":"Szabálytalanságokat találtak a tatabányai kórházban, ahonnan hazaküldték az agyhártyagyulladásos nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több szomszédos vagy közeli országban is tetőzött a koronavírussal megfertőződött emberek száma a szerdai jelentések szerint. Kínában a járvány második hullámától tartanak, emiatt ezernyi légijáratot töröltek. Egy németországi húsüzemben több száz koronavírus-fertőzött dolgozót találtak.\r

","shortLead":"Több szomszédos vagy közeli országban is tetőzött a koronavírussal megfertőződött emberek száma a szerdai jelentések...","id":"20200617_Romaniaban_es_Ukrajnaban_is_ujra_tetozik_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b463e0e-7992-4710-8afd-5f940443426e","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_Romaniaban_es_Ukrajnaban_is_ujra_tetozik_a_jarvany","timestamp":"2020. június. 17. 19:54","title":"Romániában és Ukrajnában is újra tetőzik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a8fd2d-81fc-4d3c-bf38-d5d49be52f2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy számol az Egészségügyi Világszervezet, hogy a jövő év végéig akár 2 milliárd vakcina is elkészülhet. ","shortLead":"Úgy számol az Egészségügyi Világszervezet, hogy a jövő év végéig akár 2 milliárd vakcina is elkészülhet. ","id":"20200618_who_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4a8fd2d-81fc-4d3c-bf38-d5d49be52f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11c0695-04eb-4461-9d30-d985caed9cc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_who_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. június. 18. 16:38","title":"A WHO már az idei évre több százmillió adag vakcinát remél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életének 48. évében súlyos betegség után elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai, valamint világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, vb-győztes szövetségi kapitány. A sportolóról megemlékeztek tisztelői, pályatársai.","shortLead":"Életének 48. évében súlyos betegség után elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai, valamint világ- és Európa-bajnok...","id":"20200618_benedek_tibor_bucsu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82a7024-43f5-4cff-824b-ba5cb0006fc2","keywords":null,"link":"/elet/20200618_benedek_tibor_bucsu","timestamp":"2020. június. 18. 10:46","title":"Nyugodj békében, legenda – búcsúznak Benedek Tibortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fff081-2df7-49c3-866e-a174bf313d0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Újrahasznosított luxusnejlon milliókért. ","shortLead":"Újrahasznosított luxusnejlon milliókért. ","id":"20200617_gucci_divatipar_fenntarthatosag_organikus_ujrahasznositott_luxus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0fff081-2df7-49c3-866e-a174bf313d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb44612-7b10-4a2e-b76a-6b48ebcf51d1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200617_gucci_divatipar_fenntarthatosag_organikus_ujrahasznositott_luxus","timestamp":"2020. június. 17. 18:12","title":"A Gucci előrukkolt az első, teljesen fenntartható kollekciójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem betegedett meg senki, a tanévet pedig nem kellett sem rövidíteni, sem hosszabbítani – mondta a köznevelési államtitkár.","shortLead":"Nem betegedett meg senki, a tanévet pedig nem kellett sem rövidíteni, sem hosszabbítani – mondta a köznevelési...","id":"20200618_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f2423-11e0-4b42-8ec0-8e2720f6e1ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020","timestamp":"2020. június. 18. 09:30","title":"Maruzsa: Jó döntés volt megtartani az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]