[{"available":true,"c_guid":"1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentősöket foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsítják.","shortLead":"A mentősöket foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsítják.","id":"20200618_csenyete_mentok_gyanusitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa787431-da26-417f-85cc-f2988068ddcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_csenyete_mentok_gyanusitas","timestamp":"2020. június. 18. 19:55","title":"Gyanúsítottként hallgattak ki két mentőst a csenyétei haláleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","shortLead":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","id":"20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b53005-cfc5-4f59-b5a7-588ca4406336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","timestamp":"2020. június. 18. 12:10","title":"A kormány talált még 50 milliárd forint uniós támogatást a gazdaság újraindítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hitről, a fajról szóló Never Gonna Break My Faith új verziójának aktualitását a feketékkel szembeni rendőri erőszak miatt az Egyesült Államokban hetek óta zajló tüntetéssorozat adja. Bryan Adams gépén lapult évekig, most könnyen himnusszá válhat.","shortLead":"A hitről, a fajról szóló Never Gonna Break My Faith új verziójának aktualitását a feketékkel szembeni rendőri erőszak...","id":"20200619_Felelmetesen_aktualis_a_fiokbol_elokerult_Aretha_Franklindal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1034d360-afef-4634-b61f-202095ca7fa8","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Felelmetesen_aktualis_a_fiokbol_elokerult_Aretha_Franklindal","timestamp":"2020. június. 19. 10:09","title":"Félelmetesen aktuális a fiókból előkerült Aretha Franklin-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225cb425-6e24-43ea-b673-bbb7d0a7639a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Friss fotókhoz jutott Arthur Brand műtárgyszakértő, \"a művészeti világ Indiana Jones-a” arról a Van Gogh-festményről, amelyet márciusban egy koronavírus-járvány miatt bezárt holland múzeumból loptak el ismeretlenek.","shortLead":"Friss fotókhoz jutott Arthur Brand műtárgyszakértő, \"a művészeti világ Indiana Jones-a” arról a Van Gogh-festményről...","id":"20200619_Fotok_kerultek_elo_a_lopott_Van_Goghfestmenyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225cb425-6e24-43ea-b673-bbb7d0a7639a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96556fd4-fb8b-40c1-8572-184f47c3a8f3","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Fotok_kerultek_elo_a_lopott_Van_Goghfestmenyrol","timestamp":"2020. június. 19. 10:54","title":"Fotók kerültek elő a lopott Van Gogh-festményről, valószínűleg így keresnek vevőt a tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon két újabb fertőzöttet regisztráltak. ","shortLead":"Az elmúlt napon két újabb fertőzöttet regisztráltak. ","id":"20200619_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be08b02d-9fdd-49c4-8145-c076595dde7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia","timestamp":"2020. június. 19. 09:13","title":"Nincs újabb áldozata itthon a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség gyilkosságra gyanakszik, ismeretlen tettes ellen nyomoznak.","shortLead":"A rendőrség gyilkosságra gyanakszik, ismeretlen tettes ellen nyomoznak.","id":"20200618_Holtan_talaltak_egy_26_eves_ferfit_Fuzesabonyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f832356-ed99-40b8-a67b-95befdb95b70","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Holtan_talaltak_egy_26_eves_ferfit_Fuzesabonyban","timestamp":"2020. június. 18. 16:40","title":"Holtan találtak egy 26 éves férfit Füzesabonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48cfb7a2-877b-43ae-b124-aa3049268e07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben pedig új második világháborús emlékművet is állítana.","shortLead":"Közben pedig új második világháborús emlékművet is állítana.","id":"20200620_Atminositene_a_turulszobrot_a_fideszes_vezetesu_XII_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48cfb7a2-877b-43ae-b124-aa3049268e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50aa07d2-7f03-4003-9b88-bd5ee397d039","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Atminositene_a_turulszobrot_a_fideszes_vezetesu_XII_kerulet","timestamp":"2020. június. 20. 08:07","title":"Átminősítené a turulszobrot a fideszes vezetésű XII. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanannyi projekt van a piacon a megyei jogú városokban, miközben harmadával kevesebb fejlesztés indult idén, mint 2019-ben. A beruházásokat a rozsdaövezetek áfa-kedvezménye indíthatja újra.","shortLead":"Ugyanannyi projekt van a piacon a megyei jogú városokban, miközben harmadával kevesebb fejlesztés indult idén, mint...","id":"20200618_ujlakaspiac_orszagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefa9ed7-43c8-40f9-bfca-50428d833557","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_ujlakaspiac_orszagszerte","timestamp":"2020. június. 18. 13:45","title":"Talpon maradt, de alaposan átrendeződik a vidéki városok újlakás-piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]