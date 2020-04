Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játssza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","shortLead":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játssza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","id":"20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9415acca-96a8-4ba7-b328-29d3a65dcf0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","timestamp":"2020. április. 24. 11:35","title":"Két Sherlock is feltűnik Frankenstein szerepében a brit Nemzeti Színház ingyenes közvetítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727051ff-996a-4a97-b39b-df568921e2fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől mintegy 1,9-2-9 milliárd fényévnyire történt kettős feketelyuk-összeolvadás moraját azonosította a LIGO-Virgo detektorhálózat.","shortLead":"A Földtől mintegy 1,9-2-9 milliárd fényévnyire történt kettős feketelyuk-összeolvadás moraját azonosította a LIGO-Virgo...","id":"20200423_fekete_lyukak_osszeolvadasa_gravitacios_hullam_GW190412_ligo_virgo_detektorhalozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=727051ff-996a-4a97-b39b-df568921e2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de56a2f2-a5ee-489f-98d6-64ef653dacc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_fekete_lyukak_osszeolvadasa_gravitacios_hullam_GW190412_ligo_virgo_detektorhalozat","timestamp":"2020. április. 23. 13:03","title":"A messzi űrből érkező, ismeretlen új hangokat fogtak be olaszországi csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Elbúcsúzhatunk az olcsó repüléstől, ha a járvány első időszaka után szigorúbb távolságtartási szabályokkal kell utazni. De ha nem így lesz, 2020-ban akkor is 100 ezer milliárd forint kárt szenvedhetnek a légitársaságok.","shortLead":"Elbúcsúzhatunk az olcsó repüléstől, ha a járvány első időszaka után szigorúbb távolságtartási szabályokkal kell utazni...","id":"20200423_repulo_jarvany_koronavirus_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623ca606-e07f-4e54-b3b9-333fbd9ddcc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_repulo_jarvany_koronavirus_dragulas","timestamp":"2020. április. 23. 05:45","title":"Akár másfélszeresére is drágulhat a repülés a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f18203a-4c53-4323-9dfd-23e217a89505","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kicsit aktualizálták a bristoli falfestményt.","shortLead":"Kicsit aktualizálták a bristoli falfestményt.","id":"20200423_Maszkot_huztak_Banksy_egyik_alkotasara_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f18203a-4c53-4323-9dfd-23e217a89505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642da83b-3a76-4eda-b8c0-9d2c6756d27b","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Maszkot_huztak_Banksy_egyik_alkotasara_is","timestamp":"2020. április. 23. 14:34","title":"Maszkot húztak Banksy egyik alkotására is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin 985-öt.","shortLead":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin...","id":"20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819305ef-213f-4090-8a0a-a9c159e1ed33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","timestamp":"2020. április. 23. 09:33","title":"Processzor a csúcsról: új 5G-s egységet jelentett be a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni az időseket, a nagyvárosokban élőket és a krónikus betegeket.","shortLead":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni...","id":"20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0248e3cc-4225-4396-939d-53fac708cda5","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","timestamp":"2020. április. 24. 07:39","title":"Orbán: Fokozatosan és szigorú menetrend mellett újraindíthatjuk az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint, amikor utasításba adták a kórházaknak, hogy szabadítsák fel az ágykapacitásuk 60 százalékát, akkor már az ágyak 58 százaléka országos szinten szabad volt.","shortLead":"A minisztérium szerint, amikor utasításba adták a kórházaknak, hogy szabadítsák fel az ágykapacitásuk 60 százalékát...","id":"20200422_Emmi_Csak_a_korhazi_agyak_2_szazalekat_kellett_felszabaditani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c88523-4b87-4748-aa22-676048367467","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Emmi_Csak_a_korhazi_agyak_2_szazalekat_kellett_felszabaditani","timestamp":"2020. április. 22. 19:36","title":"Emmi: Csak a kórházi ágyak 2 százalékát kellett felszabadítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Hetekkel ezelőtt rengetegen szorultak a négy fal közé: az otthoni munkavégzés és a távoktatás sokak számára jelent gyökeres változást a korábbi mindennapjaikhoz képest. Testi és lelki egészségünk megőrzése, a különböző betegségek megelőzése azonban ilyenkor is kulcsfontosságú, különösen akkor, ha huzamosabb időre kell otthon maradnunk. ","shortLead":"Hetekkel ezelőtt rengetegen szorultak a négy fal közé: az otthoni munkavégzés és a távoktatás sokak számára jelent...","id":"20200424_Egeszsegmegorzes_home_office_venak_vedelme_detralex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a39f051-5435-4e93-b99c-5744a3a52d95","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Egeszsegmegorzes_home_office_venak_vedelme_detralex","timestamp":"2020. április. 24. 07:30","title":"Egészségmegőrzés home office idején – mit tehetünk vénáink védelme érdekében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]