[{"available":true,"c_guid":"67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3931 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"3931 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20200603_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_tizzel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286586d1-0bda-47bd-a23d-fb9b7a6dc47c","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_tizzel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 03. 08:45","title":"Koronavírus: meghalt két beteg, tízzel nőtt az igazolt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár biztos, hogy egy, a Földre nagyon hasonlító bolygó kering a Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri körül.","shortLead":"Immár biztos, hogy egy, a Földre nagyon hasonlító bolygó kering a Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri körül.","id":"20200602_fold_szeru_bolygo_proxima_centauri_b","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98db48e-557d-4565-9e09-5603d5c3cc96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_fold_szeru_bolygo_proxima_centauri_b","timestamp":"2020. június. 02. 16:03","title":"Hivatalos: egy Föld-szerű bolygó van a \"közelünkben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az üzletember szívesen írja le véleményét. A Business Insider megnézte, az elmúlt években leírt prognózisai valóra váltak, vagy sem.","shortLead":"Az üzletember szívesen írja le véleményét. A Business Insider megnézte, az elmúlt években leírt prognózisai valóra...","id":"20200602_Bejonnek_Soros_Gyorgy_joslatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee67a33-c579-432f-b82d-44b78bf29d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Bejonnek_Soros_Gyorgy_joslatai","timestamp":"2020. június. 02. 13:05","title":"Bejönnek Soros György jóslatai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830853ba-7a2a-4381-bcd0-b77213d33082","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hazám, hazám, édes hazám kezdetű népdalt dolgozták fel, Orbán Viktor is megosztotta.\r

Amely azonban sok számítógépen egyáltalán nem akar települni, és nem a felhasználók hibájából.","shortLead":"A May 2020 Update a Windows 10 idei egyik nagyon várt frissítőcsomagja. Amely azonban sok számítógépen egyáltalán nem...","id":"20200603_windows_10_frissites_may_2020_update_nem_kompatibilis_hibauzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449c5131-88c4-46e1-a1a0-bc190848a13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_windows_10_frissites_may_2020_update_nem_kompatibilis_hibauzenet","timestamp":"2020. június. 03. 11:40","title":"Windows 10-et használ? Így ellenőrizheti, önnél blokkolják-e az új nagy frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc447128-4505-44d4-a76c-d7029c387224","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Nobel-díjas közgazdász szerint pont azokat nem segíti, akiket a legjobban kellene: a fiatalokat.","shortLead":"A Nobel-díjas közgazdász szerint pont azokat nem segíti, akiket a legjobban kellene: a fiatalokat.","id":"20200603_Stiglitz_Kudarcot_vallott_Trump_valsagkezelo_csomagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc447128-4505-44d4-a76c-d7029c387224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acfb366-5c4f-4b56-a510-675a9aa11f9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Stiglitz_Kudarcot_vallott_Trump_valsagkezelo_csomagja","timestamp":"2020. június. 03. 17:40","title":"Stiglitz: Kudarcot vallott Trump válságkezelő csomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepődtek a szakképzésben dolgozók, amikor átvették szerződéstervezetüket.","shortLead":"Meglepődtek a szakképzésben dolgozók, amikor átvették szerződéstervezetüket.","id":"20200603_30_szazalekos_beremelest_igert_a_kormany_a_szakszervezetek_szerint_jo_ha_20_szazalekot_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1ba23b-4261-42ed-b3ce-29706d2c0381","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_30_szazalekos_beremelest_igert_a_kormany_a_szakszervezetek_szerint_jo_ha_20_szazalekot_kaptak","timestamp":"2020. június. 03. 06:12","title":"30 százalékos béremelést ígért a kormány, a szakszervezetek szerint jó, ha 20 százalékot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az egyetlen helytelen dolog, amit mondhatsz az, ha nem mondasz semmit” – mondta Sussex hercegnéje.","shortLead":"„Az egyetlen helytelen dolog, amit mondhatsz az, ha nem mondasz semmit” – mondta Sussex hercegnéje.","id":"20200604_Meghan_Markle_is_megszolalt_George_Floyd_halala_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bae97a-3a7e-4a8c-9535-d015e5281b42","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Meghan_Markle_is_megszolalt_George_Floyd_halala_miatt","timestamp":"2020. június. 04. 11:37","title":"Meghan Markle is megszólalt George Floyd halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]