Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy gazdaságkutató intézet szerint az eddigi számítások figyelmen kívül hagyják az elektromos áram iránti megnövekedett igényt.","shortLead":"Egy gazdaságkutató intézet szerint az eddigi számítások figyelmen kívül hagyják az elektromos áram iránti megnövekedett...","id":"20200621_Noveli_a_karosanyagkibocsatast_az_elektromos_mobilitasra_valo_atallas_eroltetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cf130e-3d81-4ac5-8a14-3ddf9997501d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_Noveli_a_karosanyagkibocsatast_az_elektromos_mobilitasra_valo_atallas_eroltetese","timestamp":"2020. június. 21. 10:18","title":"Növeli a károsanyag-kibocsátást az elektromos mobilitásra való átállás erőltetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4d7d16-adf1-4edf-809e-7074514c1bf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy karriert fut be ezekben az órákban is a Twitter közösségi szolgáltatásban két fotó, amely ugyan a Barátok közt Kertész Vilmosának ismerete nélkül is vicces, de a magyar felhasználók külföldi társaiknál még jobban szórakozhatnak rajta.","shortLead":"Nagy karriert fut be ezekben az órákban is a Twitter közösségi szolgáltatásban két fotó, amely ugyan a Barátok közt...","id":"20200622_twitter_buszvezetok_vili_bacsi_baratok_kozt_kertesz_vilmos_varkonyi_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c4d7d16-adf1-4edf-809e-7074514c1bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9e96c2-857b-48e1-ac04-95d0fe83b798","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_twitter_buszvezetok_vili_bacsi_baratok_kozt_kertesz_vilmos_varkonyi_andras","timestamp":"2020. június. 22. 11:03","title":"350 ezer ember rajong Vili bácsiért Twitteren úgy, hogy azt sem tudják, ki ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067d552b-29bd-44f8-8a69-de0527773f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a NASA 2025 októberében indítaná útnak az űrszondáját, amellyel a Neptunusz Triton nevű holdját térképeznék fel.","shortLead":"A tervek szerint a NASA 2025 októberében indítaná útnak az űrszondáját, amellyel a Neptunusz Triton nevű holdját...","id":"20200622_neptunusz_holdja_triton_nasa_kuldetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=067d552b-29bd-44f8-8a69-de0527773f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c225053-f37e-426d-99a8-3c853ae05adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_neptunusz_holdja_triton_nasa_kuldetes","timestamp":"2020. június. 22. 10:33","title":"2025-ben indulhat, 2038-ra érhet el a Neptunusz Triton holdjára a NASA új szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044af25a-f77f-4054-a425-e682a62a9058","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Félmilliárd forinttal növelte a Praktiker az üzemi eredményét tavaly, így a 2019-es az eddigi legjobb évük.","shortLead":"Félmilliárd forinttal növelte a Praktiker az üzemi eredményét tavaly, így a 2019-es az eddigi legjobb évük.","id":"20200622_praktiker_uzemi_eredmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=044af25a-f77f-4054-a425-e682a62a9058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b24b8ea-14ad-4850-a466-81538fd83b0c","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_praktiker_uzemi_eredmeny","timestamp":"2020. június. 22. 08:22","title":"Rekordforgalmat ért el a Praktiker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korszerű, multifunkcionális pálya lesz ez – jelentette be Palkovics miniszter.","shortLead":"Korszerű, multifunkcionális pálya lesz ez – jelentette be Palkovics miniszter.","id":"20200620_MotoGPpalyat_epit_a_kormany_Hajdunanasnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26101c08-a84a-4f50-b4e9-2ef845d62aa6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_MotoGPpalyat_epit_a_kormany_Hajdunanasnal","timestamp":"2020. június. 20. 15:18","title":"65 milliárdból épít MotoGP-pályát a kormány Hajdúnánásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","shortLead":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","id":"20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c179d10-d2b4-4489-b38e-050e9ad7a7f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","timestamp":"2020. június. 22. 13:03","title":"Kevesebbet tudunk a földi óceánok mélyéről, mint a Mars felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37f7ff5-f061-448e-aab3-79c976a9ccc1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem zenés katekizmusnak készült, így nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy erre a cd-re valaki odafigyeljen.\r

","shortLead":"Nem zenés katekizmusnak készült, így nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy erre a cd-re valaki odafigyeljen.\r

","id":"202025_cd__frivol_magyarazatok_kovats_kriszta__wolf_peter__fabri_peter_biblia_show","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e37f7ff5-f061-448e-aab3-79c976a9ccc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1fe1e-bad4-452b-8ded-6d3f48cc9251","keywords":null,"link":"/360/202025_cd__frivol_magyarazatok_kovats_kriszta__wolf_peter__fabri_peter_biblia_show","timestamp":"2020. június. 22. 14:15","title":"Frivol magyarázatoktól sem mentes a Kováts Krisztáék Biblia show-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d93197-76b0-49e0-8491-1c691e60cd48","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miután a parlament megszüntette a vírus miatti veszélyhelyzetet, bizonyos feltételekkel újraindulhat a belföldi kulturális élet és az erre építő turizmus is. A programkínálat felemás: az első heteket a csend, ám augusztus második felét már az egymással konkuráló fesztiválok hangzavara jellemzi majd.","shortLead":"Miután a parlament megszüntette a vírus miatti veszélyhelyzetet, bizonyos feltételekkel újraindulhat a belföldi...","id":"20200621_Roviditett_nyar_rendezvenyek_fesztivalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0d93197-76b0-49e0-8491-1c691e60cd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191dc227-bba4-4914-ac89-efdd6c6e77c6","keywords":null,"link":"/360/20200621_Roviditett_nyar_rendezvenyek_fesztivalok","timestamp":"2020. június. 21. 12:00","title":"A nyár végén már fesztiváldömping lesz az átmeneti rendezvényínség után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]