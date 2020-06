Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1523995c-dac1-4ee5-abb6-9b7f30efa921","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb videóválogatást adott ki a rendőrség a szabályszegő autósokról. Olyan felvétel is akad, amelyen egy utas derékig kilóg a kocsiból. ","shortLead":"Újabb videóválogatást adott ki a rendőrség a szabályszegő autósokról. Olyan felvétel is akad, amelyen egy utas derékig...","id":"20200629_Kameras_civil_rendorautok_13_epizod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1523995c-dac1-4ee5-abb6-9b7f30efa921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab167218-03cb-45d6-b8e6-8db824c9ed35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_Kameras_civil_rendorautok_13_epizod","timestamp":"2020. június. 29. 10:23","title":"Kocsiból kilógó utast filmezett le a kamerás rendőrautó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltatás asztali verziójában már többeknél elérhető a Facebook sötét módja, a legtöbb mobilra viszont csak mostanában fog megérkezni. Úgy tűnik, előbb az iPhone-okon aktiválják nagyobb számban.","shortLead":"A szolgáltatás asztali verziójában már többeknél elérhető a Facebook sötét módja, a legtöbb mobilra viszont csak...","id":"20200629_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa_mobilon_ios_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcefb4c9-ffbc-457b-9fab-315726089402","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa_mobilon_ios_iphone","timestamp":"2020. június. 29. 08:33","title":"Figyelje az iPhone-ját, hamarosan önnél is megjelenik a Facebook régen várt sötét módja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e8c724-0299-4733-afcd-e32c6f0ba07e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Péter 10 éven át vezette a képviselőcsoportot, most megvan az utódja.","shortLead":"Harrach Péter 10 éven át vezette a képviselőcsoportot, most megvan az utódja.","id":"20200629_Frakciovezetot_valtott_a_KDNP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e8c724-0299-4733-afcd-e32c6f0ba07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa07a0f1-d764-4c54-8733-f0850c4a4dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Frakciovezetot_valtott_a_KDNP","timestamp":"2020. június. 29. 13:47","title":"Frakcióvezetőt váltott a KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50fcb59-7fa3-465c-b6b1-567ed0ae8e35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonos szerint az elnevezés nem diszkriminatív, sokkal inkább elismerésnek számított évszázadokkal ezelőtt. ","shortLead":"A tulajdonos szerint az elnevezés nem diszkriminatív, sokkal inkább elismerésnek számított évszázadokkal ezelőtt. ","id":"20200628_becs_szerecsen_patika_mohren_apotheke_nevvaltoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50fcb59-7fa3-465c-b6b1-567ed0ae8e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863dd77f-bf80-481c-b404-91d28090739b","keywords":null,"link":"/elet/20200628_becs_szerecsen_patika_mohren_apotheke_nevvaltoztatas","timestamp":"2020. június. 28. 09:11","title":"Új nevet kap a bécsi Szerecsen Patika, mivel többen kirekesztőnek találták az eddigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a52140-bb14-4160-8cf2-cce72ae796ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy félmillió ember került vesztegzár alá a Peking térségében kitört újabb koronavírus-járványgóc miatt. A kínai hatóságok ugyanakkor arról biztosítottak mindenkit, hogy a helyzet javulni fog.","shortLead":"Mintegy félmillió ember került vesztegzár alá a Peking térségében kitört újabb koronavírus-járványgóc miatt. A kínai...","id":"20200628_Felmillio_ember_kerult_karantenba_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0a52140-bb14-4160-8cf2-cce72ae796ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe30641-959b-4e67-9ceb-f545f8d1f6d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Felmillio_ember_kerult_karantenba_Kinaban","timestamp":"2020. június. 28. 16:36","title":"Félmillió ember került karanténba Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a3336d-6413-42d0-aa1b-14f7a3d0a94e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már 2016-ban is engedély nélkül használt Donald Trump a kampányában több zenét, és ezt a szokását 2020-ban is megtartotta.","shortLead":"Már 2016-ban is engedély nélkül használt Donald Trump a kampányában több zenét, és ezt a szokását 2020-ban is...","id":"20200628_Rolling_Stones_Trump_per_zene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49a3336d-6413-42d0-aa1b-14f7a3d0a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb173eb-8cc0-444b-ad71-05aae7c53937","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Rolling_Stones_Trump_per_zene","timestamp":"2020. június. 28. 11:19","title":"Bepereli a Rolling Stones Trumpot, ha még egyszer az ő zenéjüket használja a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff42fff7-e17c-4282-842d-214f72a3d032","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Princeton Egyetemen a hétvégén döntöttek arról, hogy más nevet kell adni a demokrata párti Woodrow Wilson elnökről elnevezett közpolitikai iskolának és a bentlakásos kollégiumnak. ","shortLead":"A Princeton Egyetemen a hétvégén döntöttek arról, hogy más nevet kell adni a demokrata párti Woodrow Wilson elnökről...","id":"20200629_Mississippiben_megvaltoztatjak_a_zaszlot_mert_a_rabszolgasag_korara_emlekeztet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff42fff7-e17c-4282-842d-214f72a3d032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a622331e-5aec-4c94-8334-e0712db172ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_Mississippiben_megvaltoztatjak_a_zaszlot_mert_a_rabszolgasag_korara_emlekeztet","timestamp":"2020. június. 29. 05:57","title":"Mississippiben megváltoztatják a zászlót, mert a rabszolgaság korára emlékeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200628_apple_wwdc_bejelentesek_spagetti_fizikaja_dragako_banyasz_facebook_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19ac169-ecb7-49ce-bb84-f30af233918d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_apple_wwdc_bejelentesek_spagetti_fizikaja_dragako_banyasz_facebook_bojkott","timestamp":"2020. június. 28. 12:03","title":"Ez történt: bejelentette az Apple, milyen új funkciókat kapnak az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]