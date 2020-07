Letartóztatta az FBI Jeffrey Epstein volt barátnőjét - írja a BBC.

Letartóztatta az FBI Jeffrey Epstein volt barátnőjét - írja a BBC.

Ghislaine Maxwellt már régóta szerették volna kihallgatni, azzal vádolják ugyanis, hogy segíthetett működtetni Epstein szexhálózatát - a Netflix által készített, nemrég bemutatott dokumentumfilm (Jeffrey Epstein: Filthy Rich) is erősen erre utal. A nőt később szövetségi bíróság elé állíthatják.

A Sun on Sunday cím brit lap nemrég írta meg azt az értesülést, miszerint Maxwell Párizsban él, pontosabban rejtőzködik a Champs Elysees-vel szembeni Matignon sugárúton. A vádak szerint a most 58 éves Maxwell fiatalkorú lányokat szervezett be Epsteinnek és barátainak.

Maxwell egyébként 2016 óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, ám tagadja, hogy fiatalkorú lányokat szervezett volna be Epsteinnek, aki tavaly augusztusban követett el öngyilkosságot egy New York-i börtönben.