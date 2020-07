Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df5b0428-7d6f-4e51-a49f-a34cc75ca71c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hangszerbeszerzésre és -felújításra használhatják fel az érintettek.","shortLead":"Hangszerbeszerzésre és -felújításra használhatják fel az érintettek.","id":"20200708_300_millioval_tamogatja_meg_a_kormany_a_vallasos_konnyuzenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df5b0428-7d6f-4e51-a49f-a34cc75ca71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd992dd-bee9-43df-acb2-b2bad3f41c86","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_300_millioval_tamogatja_meg_a_kormany_a_vallasos_konnyuzenet","timestamp":"2020. július. 08. 14:50","title":"Több százmillióval támogatja meg a kormány a vallásos könnyűzenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de51faae-e25a-48a9-a439-7bd04ed7dcc9","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200709_Marabu_FekNyuz_Virusbiznisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de51faae-e25a-48a9-a439-7bd04ed7dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b446c4bf-33df-4303-a200-27e04d8be5fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Marabu_FekNyuz_Virusbiznisz","timestamp":"2020. július. 09. 14:30","title":"Marabu FékNyúz: Vírusbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36416ec5-5417-460f-b285-869931460711","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel foglalkozó üzletasszonnyal is kötött szerződést az – átlagáron – 19 millió forintos lélegeztetőgépek beszerzésére a külügyi tárca, derül ki a csütörtöktől megvásárolható HVG-ből. A történetnek szereplője egy olyan üzletember is, aki az azeri ügyek környékén tűnt fel.\r

","shortLead":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel...","id":"20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36416ec5-5417-460f-b285-869931460711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9211d2aa-21cd-4098-bd66-8e30f9799e84","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","timestamp":"2020. július. 08. 11:01","title":"Az hozott be ide lélegeztetőgépet, aki csak akart (és jó kapcsolatai voltak)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c1b40c-7dfc-405b-b675-ff7709e2f1b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mint ötven zenész és együttes kapott pénzeket abból a 2000 milliárd dollárból, amellyel az amerikai kormányzat a koronavírus-járvány okozta válságból akarja kisegíteni a kisvállalkozásokat. ","shortLead":"Több mint ötven zenész és együttes kapott pénzeket abból a 2000 milliárd dollárból, amellyel az amerikai kormányzat...","id":"20200708_koronavirus_kisvallalkozoi_tamogatas_zeneszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c1b40c-7dfc-405b-b675-ff7709e2f1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55e13aa-49e9-4e26-8a49-8e6c905294db","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_koronavirus_kisvallalkozoi_tamogatas_zeneszek","timestamp":"2020. július. 08. 17:16","title":"Az Eagles, a Pearl Jam és Whiz Khalifa is kapott a koronavírus miatt kisvállalkozói támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b00f8-b1eb-4578-b284-0054e8459a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közautózás lehet a cégautó jövője, már nálunk is elérhető a Share Now for Business szolgáltatás.","shortLead":"A közautózás lehet a cégautó jövője, már nálunk is elérhető a Share Now for Business szolgáltatás.","id":"20200708_megosztott_autok_ceges_hasznalatra__magyarorszagon_ujit_a_share_now_for_business","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012b00f8-b1eb-4578-b284-0054e8459a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a977817-764b-4aaa-abf0-fa7590e417bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_megosztott_autok_ceges_hasznalatra__magyarorszagon_ujit_a_share_now_for_business","timestamp":"2020. július. 08. 07:59","title":"Megosztott autók céges használatra – Magyarországon újít a Share Now","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30dab4e-1db5-4e29-980b-cf9b9ed78085","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miután már nem hordjuk, a földbe ásva két év alatt teljesen le is bomlik a lábbeli – állítják a készítők.","shortLead":"Miután már nem hordjuk, a földbe ásva két év alatt teljesen le is bomlik a lábbeli – állítják a készítők.","id":"20200708_Bananrostbol_keszit_egy_spanyol_ceg_lebomlo_cipoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d30dab4e-1db5-4e29-980b-cf9b9ed78085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0f4774-7e0c-443f-bdb1-48c37c50a5da","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_Bananrostbol_keszit_egy_spanyol_ceg_lebomlo_cipoket","timestamp":"2020. július. 08. 16:23","title":"Banánrosttal készít lebomló cipőket egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200708_Radar360_Iskolai_ertekezleten_taborban_terjed_a_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdbb002-db55-4c90-bcb1-2fac12506891","keywords":null,"link":"/360/20200708_Radar360_Iskolai_ertekezleten_taborban_terjed_a_virus","timestamp":"2020. július. 08. 07:46","title":"Radar360: Iskolai értekezleten, táborban terjed a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d3a25d-67e6-473e-9d9a-09916215fab8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kőomlás okozott tragédiát.","shortLead":"Kőomlás okozott tragédiát.","id":"20200708_50_eves_magyar_no_medve_szurdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4d3a25d-67e6-473e-9d9a-09916215fab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f6ae7-c8cc-407c-a22f-d4e9b76b881f","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_50_eves_magyar_no_medve_szurdok","timestamp":"2020. július. 08. 18:28","title":"Meghalt egy magyar nő az osztrák Medve-szurdokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]