[{"available":true,"c_guid":"a3531779-bcbd-4639-b9f7-5a8191b67695","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az ENSZ jelentéstevője törvénytelennek minősítette, hogy az USA levadászta Kászim Szulejmáni iráni tábornokot, de Teherán ellencsapását is. ","shortLead":"Az ENSZ jelentéstevője törvénytelennek minősítette, hogy az USA levadászta Kászim Szulejmáni iráni tábornokot, de...","id":"202029_torvenytelen_likvidalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3531779-bcbd-4639-b9f7-5a8191b67695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9570db-b6b5-4f0b-a5c6-3bb5803ae9d1","keywords":null,"link":"/360/202029_torvenytelen_likvidalas","timestamp":"2020. július. 17. 17:00","title":"Veszélyes precedens lehet, hogy az amerikaiak likvidáltak egy iráni tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b81ae72-ca3b-4069-829e-06375b151d0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordidő alatt utasították el a momentumos képviselő panaszát.","shortLead":"Rekordidő alatt utasították el a momentumos képviselő panaszát.","id":"20200717_Furgen_cselekszik_az_ugyeszseg_a_kispesti_korrupcios_ugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b81ae72-ca3b-4069-829e-06375b151d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906ee76f-91d5-4bec-bded-a7145e48520a","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Furgen_cselekszik_az_ugyeszseg_a_kispesti_korrupcios_ugyben","timestamp":"2020. július. 17. 14:27","title":"Fürgén cselekszik az ügyészség a kispesti korrupciós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaad8544-e4ba-4437-8834-76b0d6addc04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egy picit még várni kell, de hamarosan újabb emojikat tud majd elérni iOS-es, iPadOS-es, macOS-es eszközén, és persze az androidos készülékekre is érkeznek újdonságok.","shortLead":"Ugyan egy picit még várni kell, de hamarosan újabb emojikat tud majd elérni iOS-es, iPadOS-es, macOS-es eszközén, és...","id":"20200717_apple_ios_google_android_uj_emojik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaad8544-e4ba-4437-8834-76b0d6addc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bacc75b-66f1-4a1b-8c4f-0ae72a6f4c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_apple_ios_google_android_uj_emojik","timestamp":"2020. július. 17. 20:33","title":"Ezek az új emojik már biztosan ott lesznek az okostelefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügy államtitkára arra kérte a városvezetőket, hogy készítsenek repülőtér-fejlesztési terveket.","shortLead":"A külügy államtitkára arra kérte a városvezetőket, hogy készítsenek repülőtér-fejlesztési terveket.","id":"20200717_kisrepulok_kisrepulo_megyei_jogu_varosok_magyar_levente_kkm_repuloter_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8ab138-9459-4033-9f19-cd76961a2f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_kisrepulok_kisrepulo_megyei_jogu_varosok_magyar_levente_kkm_repuloter_fejlesztes","timestamp":"2020. július. 17. 15:32","title":"A kormány kisrepülőkkel kötné össze a megyei jogú városokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nyolc évnyi üvegházhatást okozó gázkibocsátást lehetne megelőzni az elkövetkező négy évtizedben, ha szigorúbb előírásokat vezetnek be a légkondicionáló berendezésekre. ","shortLead":"Nyolc évnyi üvegházhatást okozó gázkibocsátást lehetne megelőzni az elkövetkező négy évtizedben, ha szigorúbb...","id":"20200718_Termeszetbarat_legkondicionalasra_szolit_fel_az_ENSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24240e3e-67b0-4691-b400-78c2c88f3c4c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_Termeszetbarat_legkondicionalasra_szolit_fel_az_ENSZ","timestamp":"2020. július. 18. 21:16","title":"Elképesztően sok energiát lehetne spórolni a fejlett klímaberendezésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre utal, hogy egyszerre három helyen keletkezett tűz.","shortLead":"Erre utal, hogy egyszerre három helyen keletkezett tűz.","id":"20200718_Gyujtogatas_okozhatta_a_tuzet_a_nantesi_szekesegyhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a48924-9be5-4b3c-992a-808f935f6238","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Gyujtogatas_okozhatta_a_tuzet_a_nantesi_szekesegyhazban","timestamp":"2020. július. 18. 14:14","title":"Gyújtogatás okozhatta a tüzet a nantes-i székesegyházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5894024c-8275-4bee-9261-76f8afc5d9f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200718_Halalos_baleset_tortent_a_2es_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5894024c-8275-4bee-9261-76f8afc5d9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7548f017-281d-4ddd-a78b-24c86a0b4f57","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Halalos_baleset_tortent_a_2es_uton","timestamp":"2020. július. 18. 09:11","title":"Halálos baleset történt a 2-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658c0afb-52da-45a0-bf5b-3821367a33fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy újabb, a mélyben kalandozó, az élet alapvető kérdéseire választ kereső skandináv filmről, valamint egy felnőtteknek is, gyerekeknek is izgalmakat kínáló animációs filmről van szó.","shortLead":"Egy újabb, a mélyben kalandozó, az élet alapvető kérdéseire választ kereső skandináv filmről, valamint egy felnőtteknek...","id":"202029_film__kovetkezo_napok_remeny_medvevilag_sziciliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658c0afb-52da-45a0-bf5b-3821367a33fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425869a9-dc24-4b42-bb22-60e9a7e7ad31","keywords":null,"link":"/360/202029_film__kovetkezo_napok_remeny_medvevilag_sziciliaban","timestamp":"2020. július. 17. 15:00","title":"Nyári ajánlatunk: unortodox mackóvilág és bájaitól megfosztott melankólia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]