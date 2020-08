Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyelőre csak néhány Pixel- és Samsung-telefon számára tette elérhetővé a Közeli megosztás nevű funkciót, de a következő hetekben tovább bővülhet majd a lista.","shortLead":"A Google egyelőre csak néhány Pixel- és Samsung-telefon számára tette elérhetővé a Közeli megosztás nevű funkciót, de...","id":"20200804_google_nearby_sharing_kozeli_megosztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83135402-68c9-438b-9593-3abf6838cd3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_google_nearby_sharing_kozeli_megosztas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 20:08","title":"Régóta várt funkció érkezett az Androidba, fájlokat oszthatunk meg vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nő a népszerű Ningaloo-zátony közelében úszott, amikor beszorult két gigászi bálna közé.","shortLead":"Egy nő a népszerű Ningaloo-zátony közelében úszott, amikor beszorult két gigászi bálna közé.","id":"20200803_balna_uszas_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6257dc-3a5b-4bd1-933e-4125b19c88d3","keywords":null,"link":"/elet/20200803_balna_uszas_ausztralia","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:44","title":"Majdnem bálnák nyomtak össze egy úszó nőt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bogárdi Jánoson nem találtak fogást, úgy élt, hogy nem volt mivel zsarolni, így aktáját azzal zárták: „Operatív szempontból nem használható”.","shortLead":"Bogárdi Jánoson nem találtak fogást, úgy élt, hogy nem volt mivel zsarolni, így aktáját azzal zárták: „Operatív...","id":"202031_folyoirat__fogaskereses_rapali_vivien_operativ_szempontbol_nem_hasznalhato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb67c6f6-0979-4279-acb4-314a7c9df1ca","keywords":null,"link":"/360/202031_folyoirat__fogaskereses_rapali_vivien_operativ_szempontbol_nem_hasznalhato","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:30","title":"A világhírű magyar tudós, akiből nem tudott kémet csinálni a kommunista belügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek száma. ","shortLead":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek...","id":"20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30d936d-6bd6-49a6-81ed-4b2482f51f41","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:10","title":"Egyetlen nap alatt 680 koronavírus-fertőzöttet találtak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0620dc53-0127-464a-96a9-97b96575ba62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap alatt bárhová kiszállítják a megrendelt termékeket.","shortLead":"Egy nap alatt bárhová kiszállítják a megrendelt termékeket.","id":"20200803_auchan_orszagos_online_kiszallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0620dc53-0127-464a-96a9-97b96575ba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0007de-27ae-41dd-984d-b1b88cc258b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_auchan_orszagos_online_kiszallitas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:59","title":"Már országosan elérhető az Auchan online áruháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7dbd00-9cbf-4d47-85bb-f995766d7842","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ázsiai szigetország lakói használják a legtöbb nejlonzacskót a világon.","shortLead":"Az ázsiai szigetország lakói használják a legtöbb nejlonzacskót a világon.","id":"20200803_mostantol_japanban_is_fizetni_kell_a_muanyag_zacskokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c7dbd00-9cbf-4d47-85bb-f995766d7842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2767c5-9b7f-48b9-bf07-d921ffa0ec5b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200803_mostantol_japanban_is_fizetni_kell_a_muanyag_zacskokert","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:19","title":"Már Japánban is fizetni kell a műanyag zacskókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Satya Nadella, a Microsoft vezetője szerint szeptember 15-ig lefolytatnák a tárgyalásokat a TikTok amerikai leányvállalatának felvásárlásáról.","shortLead":"Satya Nadella, a Microsoft vezetője szerint szeptember 15-ig lefolytatnák a tárgyalásokat a TikTok amerikai...","id":"20200803_microsoft_egyesult_allamok_kina_bytedance_tiktok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b087041-8423-46b2-a055-8ec8666278a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_microsoft_egyesult_allamok_kina_bytedance_tiktok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:33","title":"Tényleg a Microsoft veheti meg az amerikai TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyjából ugyanazt mondja a Politico és az Independent is: az EU nem képes megvédeni a sajtószabadságot Magyarországon, illetve nem is nagyon ügyködik ez ügyben sem Közép-Európában, sem a Balkánon. ","shortLead":"Nagyjából ugyanazt mondja a Politico és az Independent is: az EU nem képes megvédeni a sajtószabadságot Magyarországon...","id":"20200805_Ezert_ovatoskodik_Brusszel_a_magyar_sajtoszabadsag_kapcsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e334bd95-9be9-4ebe-a2f0-bb7c0539b023","keywords":null,"link":"/360/20200805_Ezert_ovatoskodik_Brusszel_a_magyar_sajtoszabadsag_kapcsan","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:29","title":"Ezért óvatoskodik Brüsszel a magyar sajtószabadság kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]