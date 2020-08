Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f851d8b2-b6e6-4586-a9a6-2aef9231267f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emberközpontú városrészt alakítana ki a kerületi vezetés a területen, de az autósok elsőre igen nehezen alkalmazkodnak az új közlekedési rendhez. ","shortLead":"Emberközpontú városrészt alakítana ki a kerületi vezetés a területen, de az autósok elsőre igen nehezen alkalmazkodnak...","id":"20200811_Kisebbfajta_kaosz_volt_a_Belvarosban_a_megforditott_forgalmu_utcak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f851d8b2-b6e6-4586-a9a6-2aef9231267f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377be3e4-d821-43b2-8401-b466e0b93796","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_Kisebbfajta_kaosz_volt_a_Belvarosban_a_megforditott_forgalmu_utcak_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 11. 08:37","title":"Kisebbfajta káosz volt a budapesti Belvárosban a megfordított forgalmú utcák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estére mindenhol kiderül az ég.","shortLead":"Estére mindenhol kiderül az ég.","id":"20200812_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ce62cc-0001-4854-843a-c5c46eb30302","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:29","title":"Napos, szeles idő várható, nyugaton zivatarokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóhírek szerint a Twitter is érdeklődik a kínai tulajdonú TikTok iránt. A mikroblog-szolgáltató az ügylettel váratlanul komoly előnyhöz juthatna az örök riválissal, a Facebookkal szemben.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a Twitter is érdeklődik a kínai tulajdonú TikTok iránt. A mikroblog-szolgáltató az ügylettel...","id":"20200810_twitter_donald_trump_tiktok_eladas_microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34270981-0bf1-47a2-ad18-571a42e44a57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_twitter_donald_trump_tiktok_eladas_microsoft","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:03","title":"Nesze neked, Facebook: még a végén a Twitter halássza el a TikTokot a Microsoft orra elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A koronavírusban elhunytak száma nem nőtt az utóbbi 24 órában.","shortLead":"A koronavírusban elhunytak száma nem nőtt az utóbbi 24 órában.","id":"20200811_Koronavirus_regisztralt_fertozott_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e49cb25-cd80-4f8c-86e1-caed93868a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Koronavirus_regisztralt_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:07","title":"Újabb 15 magyarnál mutatták ki a koronavírust ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmondása szerint békére lelt, amikor otthagyta a színészkedést.","shortLead":"Elmondása szerint békére lelt, amikor otthagyta a színészkedést.","id":"20200810_Cameron_Diaz_elarulta_miert_hagyta_ott_Hollywoodot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087964e6-3872-47a2-951c-80a37a29362e","keywords":null,"link":"/elet/20200810_Cameron_Diaz_elarulta_miert_hagyta_ott_Hollywoodot","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:04","title":"Cameron Diaz elárulta, miért hagyta ott Hollywoodot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartanak néhány kijelentést.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartanak néhány kijelentést.","id":"20200810_SZFE_Gyurcsany_Ferenc_Pesti_Sracok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a11edc-151a-41de-a9ba-13a1bdfda917","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_SZFE_Gyurcsany_Ferenc_Pesti_Sracok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:42","title":"SZFE: Elítélünk minden szélsőséges megnyilvánulást, származzon az Gyurcsány Ferenctől vagy a Pesti Srácoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b749c4f2-d0be-4ab9-b235-56e1b97156b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kell lelkifurdalást éreznie annak, aki egyszer-egyszer túl sokat eszik, ha egyébként egészségesen étkezik – állítják brit kutatók a British Journal of Nutrition folyóiratban. ","shortLead":"Nem kell lelkifurdalást éreznie annak, aki egyszer-egyszer túl sokat eszik, ha egyébként egészségesen étkezik –...","id":"202032_pizzakiserlet_szabad_neha_bunozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b749c4f2-d0be-4ab9-b235-56e1b97156b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310c1969-d5e7-4632-8b77-017c0208bb52","keywords":null,"link":"/360/202032_pizzakiserlet_szabad_neha_bunozni","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:30","title":"Mennyire nagy baj, ha valaki csal az egészséges étkezéssel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Érdemes korán érkezni a Margitszigetre, mert a meccs előtt búcsúztatják a klasszis vízilabdázót.","shortLead":"Érdemes korán érkezni a Margitszigetre, mert a meccs előtt búcsúztatják a klasszis vízilabdázót.","id":"20200810_benedek_tibor_magyar_kupa_donto_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbd7028-465b-4b96-85c1-06f7ea2adb1c","keywords":null,"link":"/sport/20200810_benedek_tibor_magyar_kupa_donto_film","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:39","title":"Filmmel búcsúznak Benedek Tibortól a magyar kupa döntője előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]