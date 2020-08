Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25842324-5959-4e3c-af09-512432970e32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Werkfilm készült a Tenethez. Az biztos, hogy a szereplők elégedettek az eredménnyel.

","shortLead":"Werkfilm készült a Tenethez. Az biztos, hogy a szereplők elégedettek az eredménnyel.

","id":"20200828_Most_megnezheti_hogyan_dolgozott_Christopher_Nolan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25842324-5959-4e3c-af09-512432970e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce3f22e-3de1-4f19-84ad-5a49d20137fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Most_megnezheti_hogyan_dolgozott_Christopher_Nolan","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:38","title":"Most megnézheti, hogyan dolgozott Christopher Nolan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0eeca12-1934-45a2-8d68-58c9bd350e6b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest egy Volkswagen Bogár és egy Rolls-Royce szerelemgyereke.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest egy Volkswagen Bogár és egy Rolls-Royce szerelemgyereke.","id":"20200827_volksrolls_korbefotoztuk_az_egyedi_luxus_bogarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0eeca12-1934-45a2-8d68-58c9bd350e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f2aa82-734e-4145-b1d7-588552429e45","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_volksrolls_korbefotoztuk_az_egyedi_luxus_bogarat","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:21","title":"VolksRolls: körbefotóztuk az egyedi luxus Bogarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eaf048-ed57-4c0b-bb95-25302b758ffa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Betekintés a magyar politikai boszorkánykonyha valódi működésébe és mítoszromboló kötet az első világháború utáni magyar államról és hadseregről a HVG ajánlójában.","shortLead":"Betekintés a magyar politikai boszorkánykonyha valódi működésébe és mítoszromboló kötet az első világháború utáni...","id":"20200827_Tevhitoszlato_konyv_keszult_a_Karolyikormany_oszodi_beszederol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14eaf048-ed57-4c0b-bb95-25302b758ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72bf26e1-410a-42ef-9d00-9bbb835f8e3c","keywords":null,"link":"/360/20200827_Tevhitoszlato_konyv_keszult_a_Karolyikormany_oszodi_beszederol","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:00","title":"Tévhitoszlató könyv készült a Károlyi-kormány „őszödi beszédéről”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e44d1aa-2a82-491c-8e26-16720ee3b884","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Óvatosak, és a mostaninál nagyobb szigort is ildomosnak tartanák a hvg.hu olvasói – derült ki felmérésünkből. A csütörtökön megjelent cikkünkben arról kérdeztük oldalunk látogatóit, ők milyen módon védekeznének a járvány jelenlegi szakaszában, illetve azt is megtudakoltuk, ők maguk milyen stratégiát választanak a koronavírussal kapcsolatban. ","shortLead":"Óvatosak, és a mostaninál nagyobb szigort is ildomosnak tartanák a hvg.hu olvasói – derült ki felmérésünkből...","id":"20200828_Szigor_az_iskolakban_felelem_a_vakcinatol__igy_kuzdenenek_a_koronavirussal_a_hvghu_olvasoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e44d1aa-2a82-491c-8e26-16720ee3b884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab44e9a-ed27-4cfc-a568-6a1fa8b47858","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Szigor_az_iskolakban_felelem_a_vakcinatol__igy_kuzdenenek_a_koronavirussal_a_hvghu_olvasoi","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:00","title":"Szigor az iskolákban, félelem a vakcinától – így küzdenének a koronavírussal a hvg.hu olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Már nem taszítja, inkább vonzza az ellenzéki szavazókat a közös lista, bár nem minden párt szimpatizánsait egyformán. Ezért is fontos a megállapodás a közös jelöltekről, akik mögé viszont nem lehet fél szívvel beállni, ha a fideszes ellenfél legyőzése a tét.","shortLead":"Már nem taszítja, inkább vonzza az ellenzéki szavazókat a közös lista, bár nem minden párt szimpatizánsait egyformán...","id":"202035__ellenzeki_osszefogas__minimalis_elofeltetel__utolso_esely__egy_a_tabor_tobb_a_zaszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbd3de8-467f-4560-b6dd-018468ea9825","keywords":null,"link":"/360/202035__ellenzeki_osszefogas__minimalis_elofeltetel__utolso_esely__egy_a_tabor_tobb_a_zaszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:15","title":"Gyurcsánynak már van jelöltje? Nem lesz könnyű, de kötelező minimum az ellenzéki összefogás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd11e631-ed14-44dc-a811-371f0e3ff83e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig, mint a képen látszik, ekkor már fékezett. ","shortLead":"Pedig, mint a képen látszik, ekkor már fékezett. ","id":"20200828_Eros_volt_a_130as_tempo_az_50es_tablanal_Bakonybankon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd11e631-ed14-44dc-a811-371f0e3ff83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef181fd-48cc-4fe8-9a45-52ba51fe1d3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Eros_volt_a_130as_tempo_az_50es_tablanal_Bakonybankon","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:27","title":"Erős volt a 130-as tempó az 50-es táblánál Bakonybánkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csütörtök hajnalban partot ért hurrikánnak egy 14 éves kislány az első halálos áldozata.","shortLead":"A csütörtök hajnalban partot ért hurrikánnak egy 14 éves kislány az első halálos áldozata.","id":"20200827_laura_hurriakan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce968bf-5d3a-4772-af07-75cda2cdc55e","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_laura_hurriakan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:40","title":"Csökkent valamit a Laura ereje, de ezután is katasztrófát okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26103e12-2d71-470f-90bd-bd4a22737df2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem lett most baleset a találkozásból, csak egy látványos videó. Ráadásul egy szemből érkező autós szintén hasonlóan járt majdnem ugyanekkor. ","shortLead":"Szerencsére nem lett most baleset a találkozásból, csak egy látványos videó. Ráadásul egy szemből érkező autós szintén...","id":"20200828_Centiken_mult_az_autos_balesete_egy_szarvassal_Csakvar_kozeleben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26103e12-2d71-470f-90bd-bd4a22737df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338990b2-a6af-46dc-a625-ef57e10209a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Centiken_mult_az_autos_balesete_egy_szarvassal_Csakvar_kozeleben__video","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:01","title":"Centiken múlt az autós balesete egy szarvassal Csákvár közelében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]