[{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem csak a károsanyag-kibocsátás csökkenéséből és a kevesebb megbetegedésből adódóan járunk jól, ha többen ülnek kerékpárra, de a biciklisek jellemzően többet is költenek az útjukba eső boltokban, éttermekben és kávézókban.","shortLead":"Nem csak a károsanyag-kibocsátás csökkenéséből és a kevesebb megbetegedésből adódóan járunk jól, ha többen ülnek...","id":"20200907_Milyen_gazdasagi_elonyokkel_jar_ha_bringazunk_a_varosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d595d8dc-5da9-4da3-b8a9-afed81f0bec9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200907_Milyen_gazdasagi_elonyokkel_jar_ha_bringazunk_a_varosban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:45","title":"⁠Levegő Munkacsoport: Gazdasági előnyökkel jár, ha bringázunk a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Koronavírus-járvány és gazdasági helyzet ide vagy oda, az Apple úgy gondolja, idei új modelljei legalább annyira kelendők lesznek, mint a tavalyiak.","shortLead":"Koronavírus-járvány és gazdasági helyzet ide vagy oda, az Apple úgy gondolja, idei új modelljei legalább annyira...","id":"20200906_apple_iphone12_rendeles_eladott_darabszam_becsles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bdcafa-f445-45e3-8d69-95c5f898f0d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_apple_iphone12_rendeles_eladott_darabszam_becsles","timestamp":"2020. szeptember. 06. 18:03","title":"Igencsak optimista az Apple az iPhone 12-vel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14607df-a81a-482a-893f-ef83759646f5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egymás utáni harmadik éjjel csaptak össze Lipcsében a tüntetők és a rendőrök.","shortLead":"Egymás utáni harmadik éjjel csaptak össze Lipcsében a tüntetők és a rendőrök.","id":"20200906_lipcse_foglalt_haz_zavargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d14607df-a81a-482a-893f-ef83759646f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786d2e2c-a4e0-447e-8bcd-3ab2e778091b","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_lipcse_foglalt_haz_zavargas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:15","title":"Foglalt házak kiürítése miatt törtek ki zavargások Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cc8a05-6ee2-4155-bcdc-ba2c2251abe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar vezetője nem a szükséget, hanem a lehetőséget látta meg a járványszabályokban.","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar vezetője nem a szükséget, hanem a lehetőséget látta meg a járványszabályokban.","id":"20200907_Fischer_Ivan_maszkjat_latva_nehez_nem_nevetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6cc8a05-6ee2-4155-bcdc-ba2c2251abe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e018522-41c5-4f95-a1c1-17e1aeb8ff25","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Fischer_Ivan_maszkjat_latva_nehez_nem_nevetni","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:23","title":"Fischer Iván maszkját látva nehéz nem nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eb2121-bf20-41a5-9d33-a9f49f0c076f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Josef Koeberl több mint két és fél órán keresztül ült egy jégkockákkal teli töltött tartályban. ","shortLead":"Josef Koeberl több mint két és fél órán keresztül ült egy jégkockákkal teli töltött tartályban. ","id":"20200906_Egy_osztrak_ferfi_megdontotte_a_jegkockakkal_toltott_tartalyban_tartozkodas_rekordjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eb2121-bf20-41a5-9d33-a9f49f0c076f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a04f400-82ae-4b48-9bc5-576de19f3b08","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Egy_osztrak_ferfi_megdontotte_a_jegkockakkal_toltott_tartalyban_tartozkodas_rekordjat","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:14","title":"Egy osztrák férfi megdöntötte a jégkockákkal töltött tartályban tartózkodás rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit.","shortLead":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti...","id":"20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ab02ba-941b-4e64-9285-d0a8066ab1c0","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:43","title":"Cate Blanchett, Helen Mirren és Eddie Redmayne is kiáll az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3778cbbe-9e88-4a2b-91fa-1eecab79a0b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Identitás- és fejlődésregény a millenniumi nemzedék egyik legünnepeltebb szépírójától és Japán összetéveszthetetlen egyedisége egy magyar fotós szemével a HVG ajánlójában.","shortLead":"Identitás- és fejlődésregény a millenniumi nemzedék egyik legünnepeltebb szépírójától és Japán összetéveszthetetlen...","id":"a_misztikus_japan_egy_magyar_fotografus_szemevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3778cbbe-9e88-4a2b-91fa-1eecab79a0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ae80fe-3aca-4e6b-b44c-25544952d08e","keywords":null,"link":"/360/a_misztikus_japan_egy_magyar_fotografus_szemevel","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:00","title":"A misztikus Japán egy magyar fotográfus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem nyitotta fel őket.","shortLead":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem...","id":"20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756c2743-a3bd-41a1-b8a2-11daf92ed060","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:03","title":"2500 éves, még érintetlen szarkofágokat ástak ki Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]