Nem bírtuk megállni, hogy ne menjünk el egy ilyen bizarr sajtórendezvényre. Fogadás volt borral, díszvendégekkel, finger fooddal, a Nemzeti Filmintézetet (NFI) vezető Káel Csabával, a Szupermodern Stúdió hűvösvölgyi székhelyének udvarán. Jelen voltak az alkotók és persze, maga Hosszú Katinka is, ezt az egész nagy felhajtást pedig azért szervezték meg, hogy a jövő karácsonykor mozikba kerülő, még csak félig leforgatott életrajzi dokumentumfilm, a Katinka 1 perc 54 másodpercig tartó előzetesét (egészen pontosan még csak nem is azt, hanem az inkább hangulatvideónak beillő teaserét) levetítsék a média néhány jelenlévő képviselőjének.

Lássuk be, azért ritkán kap díszbemutatót egy filmelőzetes. Pláne, ha még nincs is kész a produkció, amit reklámoz. Ugyanakkor a Hosszú Katinka életét, családját, illetve a tokiói olimpiára való felkészülésének pillanatait megörökítő film egészen kivételezett helyzetben van. Ez ugyanis egyértelműen a Filmintézet zászlóshajó projektje, egy borítékolható közönségsiker, egy elképesztően látványos módon megcsinálható sportfilm – a teaser alapján egyébként valóban lehengerlő víz alatti és lassított felvételei lesznek –, ami ráadásul korunk leghíresebb magyar (és hús-vér) szuperhősnőjéről szól.

A filmre pedig nem kevés közpénzt áldozott a magyar állam, illett tehát mostanra felvillantani valamit az eddigi munkából. Hogy a producert és egyébként a Színházi- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) élére kinevezett kuratórium egyik tagját, Lajos Tamást idézzük: „ez a valaha készült legdrágább és legmagasabban finanszírozott magyar dokumentumfilm”.

Ami azt jelenti, hogy 559,7 millió forintot osztott ki rá a Filmintézet, és Lajos Tamás azt mondta, hogy egy ponton szerették volna legalább egy előzetes keretében megmutatni, hogy milyen minőségben készül a film, hogy „megérdemelte azt a finanszírozást, amit kapott”.

Nos, hogy megérdemelte-e, azt valójában két percből egyáltalán nem lehet megítélni, de üsse kő, nem jöttünk azért hiába, mert legalább ki tudjuk kérdezni az alkotókat – gondoltuk. Persze, túl sokat feltételeztünk egy ilyen exkluzív sajtóeseményről, mert amekkora volt a felhajtás körülötte, olyan szűk időintervallumban bírhattuk szóra az alkotókat. Hosszú Katinkából, a kötelező tévésinterjúk után, bő öt percet kaptak együttvéve az újságírók, Lajos Tamás pedig érintettsége ellenére sem nyilatkozott az egyéb, égetően fontos ügyekről, mint amilyen például az SZFE sorsa. Lajosnak szakmai szempontból kifejezetten jó éve lehetett, mert nemcsak a Színmű kuratóriumába került be, de a 24.hu részletes cikke szerint ő és Köbli Norbert kreatív producer lettek az NFI eddigi működésének egyik nagy nyertesei is: négy filmtervük kapott zöld utat a szeptember óta fennálló Filmintézettől.

Kíváncsiak lettünk volna, hogy hajlandó-e bármilyen kompromisszumra az SZFE kuratóriuma, hogy megegyezzen a függetlenségüket követelő hallgatókkal, vagy arra, hogy mit fognak csinálni, ha a diákság még hosszú ideig nem engedi be őt negyedmagával az egyetemre, de a producer elzárkózott, mondván, inkább „ne rontsuk el ezt az ünnepi alkalmat”.

Innen kell formába lendülni

Az SZFE-ről így aztán semmit – bármennyire is próbáltunk ünneprontók lenni –, a készülő filmről viszont valamit azért csak megtudtunk.

Pálinkás Norbert rendező például elmondta, hogy januárban kezdődött a Katinka forgatása egy johannesburgi edzőtáborral, belefért még egy nizzai verseny is, de a március eleji nápolyi edzőtábor után gyakorlatilag berekesztették az összes úszóeseményt a járvány miatt. A film dramaturgiai csúcspontjának szánt tokiói olimpiát elhalasztották, ám nemcsak az olimpia, de az összes verseny törölve lett. Ezzel csupán az volt az egyetlen baj, hogy részben Hosszú Katinka megfeszített felkészüléséről kéne szólnia a filmnek. „Katinka edzésterve gyakorlatilag arra épült, hogy szétversenyezte magát. Azt mondta, hogy egy versenyen, ami három nap, annyit tesz oda magából, mint egy hónap edzés alatt. Ezeket a nemzetközi versenyeket nem arra használja alapvetően, hogy érmeket gyűjtsön, hanem arra, hogy elmenjen három napra meghalni kicsit” – fogalmazott a rendező.

A Hosszú Katinkát körülvevő négyfős stáb tehát egy egészen új helyzettel szembesült, egy olyan fordulattal, amely nem volt benne a forgatókönyvben. Ráadásul az uszodák is bezártak, és bár a sportoló negatív tesztekkel a zsebében egyedüli úszóként (hiszen az úszóválogatott egy thaiföldi edzőtábor után pozitív Covid-tesztekkel ért haza) bejárhatott a Duna Arénába, a forgatócsoport nem mindig mehetett vele, volt, hogy csak az ablakon keresztül vették fel, ahogy Hosszú edz.

Ritkultak a forgatások, de a tokiói olimpiáról a stáb nem tesz le, egy évvel kitolódott a projekt. „A nyáron igyekeztünk arra koncentrálni, hogy ha van valami különösen fontos esemény Katinka életében, akkor azt leforgassuk, de nem rohantunk utána nap mint nap, egyébként sem sokat edzett ezekben a hónapokban. Viszont most elkezdünk megint intenzívebben forgatni, mert vissza akarja nyerni a formáját. Arról is őszintén beszél Katinka a filmben, hogy gyorsan felszed némi súlyfelesleget, ha kimaradnak hosszabban az edzései, de most szeptember elején elkezdett megint izomból edzeni. Azt mondta, hogy két hónap alatt újra versenyformában és versenysúlyban tud lenni.”

A sportoló saját bevallása szerint az volt a mélypont – és ezt is megörökítették a kamerák –, amikor még nem lehetett tudni, hogy mi lesz a 2020-as olimpia sorsa, ám a felkészülésben nagy szerepet játszó versenyeket már elkezdték lefújni. Hosszú így nyilatkozott erről: „egy sportolónak nagyon nehéz ez az időszak a bizonytalanság miatt. Nekem évek óta minden egyes percem be van osztva, azt is tudom, hogy az elkövetkezendő két évben egy adott napon éppen hol leszek, most meg egyik pillanatról a másikra minden nagyon bizonytalan lett. Amikor hivatalosan kimondták, hogy elhalasztják az olimpiát, akkor én is, meg talán minden élsportoló kicsit hátradőlt, mert üres hónapok következtek.”

A dramaturgia szempontjából a Covid nemcsak egy pluszfeszültséget ad a filmnek, de lehetőséget is teremt arra, hogy Hosszú Katinkának olyan arcát is megismerjük, amit normális körülmények között, lehet, hogy nem sikerült volna lencsevégre kapni.

„Azáltal, hogy bejött a vírushelyzet, kicsit lazább lett az élete, és sok olyan dolog van, amit eddig egész egyszerűen nem csinált – kezdte mesélni a rendező. – Az például egyáltalán nem volt meg az életében, hogy két egymás utáni hétvégén is elmenjen szórakozni a barátaival, ezt nem tehette meg élsportolóként. A vírusig hetente egy szabad napja volt, egy vasárnap, amit végig aludt, meg egy szerda délután, amit szintén végig aludt. Most takarított először, most mosott először ablakot, és egy új házba költözött, ahol egy csomó házimunkát el kellett végeznie. Azt mondta, hogy most, 31 évesen kezdi megtanulni a házimunkát a vírusnak és a lazább edzéstervnek köszönhetően.”

A sportoló a filmben a magánéletébe is bepillantást enged: forgattak Baján, a családi házban, az egykori iskolájában, és a Shane Tusuppal való egykori kapcsolatát sem kerüli majd ki a film, legalábbis Hosszú szerint „a múltjából minden fel lesz dolgozva”.

© Reviczky Zsolt

Az eltelt hónapokban megtanulta közel engedni magához a kamerát, és Pálinkás Norbert szerint azt sem lesz probléma megörökíteni a jövő évi világversenyen, ha az úszó önmaga számára esetleg kudarcot vall. „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nagyon könnyen indult a közös munka, de hát a dokumentumfilmezés ilyen: az első tíz nap mindig kuka, mert az a kamerához szoktatás időszaka. Mostanra viszont nagyon közel került Katinkához a stáb, nem lesz gond, hogy az olimpián rögzítsük a reakcióit, akárhogy is alakul.”

Mert bár a koronavírus-járvány a filmezéshez nyugodtabb tempót engedett meg, az olimpián való szereplést mindenképp megnehezítheti. „Az egy erős kérdés, hogy a mostani helyzet miként hat az olimpiai teljesítményre, mert plusz egy év egy ilyen megfeszített munkánál, egy élsportoló életében nagyon hosszú idő” – mondta Lajos Tamás.

Pálinkás szerint elég csak belegondolni, hogy jövőre, mikor elindul az ötödik olimpiáján, Hosszú Katinka már 32 éves lesz, és huszonévesekkel fog versenyezni. „Öt számban még mindig világcsúcstartó, még ő van az élen, de nyilván a test az olyan, hogy kopik, fárad.”

A rendező célja bemutatni, hogy miként lett a bajai kislányból Iron Lady, Hosszú Katinka meg leginkább inspirációt nyújtana a filmjével. „Az az én személyes célom, hogy ha majd kijönnek a nézők a moziból, akkor menjenek el a gymbe, vagy kezdjék el végre azt csinálni, amit igazán nagyon szeretnének.”