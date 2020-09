Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Budapestért felelős államtitkár a 2x2 gépjárműforgalmi sáv visszaállítását javasolta a Nagykörúton. Miután a városvezetés visszaállította a 2x2 forgalmi sávot, a kerékpárosok járdára terelését nehezményezte, de azt nem árulta el, hova kellene tenni a kerékpárosokat. Az biztos, hogy Karácsony Gergelyen nincs sapka.","shortLead":"A Budapestért felelős államtitkár a 2x2 gépjárműforgalmi sáv visszaállítását javasolta a Nagykörúton. Miután...","id":"20200917_Nagykoruti_bringasav_Karacsony_Furjes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd70f9d-be31-481e-8709-1d44e78342b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Nagykoruti_bringasav_Karacsony_Furjes","timestamp":"2020. szeptember. 17. 16:20","title":"Nagykörúti bringasáv: Karácsony megcsinálta, amit Fürjes akart, de Fürjesnek ez se jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Némi kergetőzés után sikerült elkapni a górugrányt.","shortLead":"Némi kergetőzés után sikerült elkapni a górugrányt.","id":"20200916_kenguru_miskolc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac76af1e-8560-4722-aa7a-8b8c99877b0f","keywords":null,"link":"/elet/20200916_kenguru_miskolc","timestamp":"2020. szeptember. 16. 21:14","title":"Elkapták a szökött miskolci kengurut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a volt fideszes alpolgármester, Fohsz Tivadar botránya miatt kezdeményezett jogszabálymódosítást.","shortLead":"A párt a volt fideszes alpolgármester, Fohsz Tivadar botránya miatt kezdeményezett jogszabálymódosítást.","id":"20200917_molesztalas_fohsz_szexualis_eroszak_parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81f9f95-ed88-440d-833f-18480e8cc279","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_molesztalas_fohsz_szexualis_eroszak_parbeszed","timestamp":"2020. szeptember. 17. 16:25","title":"Törvényt módosítana a szexuális bűncselekményt elkövetőkkel szemben a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7697f6a7-68e3-4ea3-9da0-7d4de21f19f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Akinek nettó 100 ezer forint alá csökkent a bevétele, annak kiegészítik eddig a szintig a jövedelmét - vázolja a járvány miatt munkájukat elvesztők megsegítésére tett ellenzéki javaslatot Szabó Tímea. A Párbeszéd társelnöke szerint ezt már néhány százmilliárd forintból, akár azonnal meg lehetne valósítani. A feltétel nélküli alapjövedelemről már óvatosabban fogalmazott M. Kiss Csabának, erről még nincs egységes álláspont a választásra közös jelöltekkel készülő ellenzékben. \r

\r

","shortLead":"Akinek nettó 100 ezer forint alá csökkent a bevétele, annak kiegészítik eddig a szintig a jövedelmét - vázolja...","id":"20200917_Szabo_Timea_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7697f6a7-68e3-4ea3-9da0-7d4de21f19f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b517e96-49b5-4f1f-94a5-900349579964","keywords":null,"link":"/360/20200917_Szabo_Timea_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 17. 17:00","title":"\"Egyetértés van a válságkezelő alapjövedelemről az ellenzékben\" - Szabó Tímea a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cc26f2-987e-4501-8a9b-5e2763645bfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az okostelefonokkal kapcsolatban nem a HP neve jut először az eszünkbe, azért ez a vállalat is halad a korral, ugyanis olyan technológia szabadalmát adta be, amelyik összehajtható telefonokra vagy hasonló laptopokra is alkalmazható.","shortLead":"Bár az okostelefonokkal kapcsolatban nem a HP neve jut először az eszünkbe, azért ez a vállalat is halad a korral...","id":"20200917_hp_szabadalom_rugalmas_oled_kijelzo_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4cc26f2-987e-4501-8a9b-5e2763645bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f235a1-6cb6-4359-a048-acc9570a509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_hp_szabadalom_rugalmas_oled_kijelzo_technologia","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:33","title":"Telefon lesz ebből vagy laptop? Új ötlettel állt elő a HP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2262eb6-bb22-4b48-9d73-832ff5caa9a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Le Mans-i 24 órás autóversenyen elért sikereknek emléket állító McLaren Senna GTR LM-ből mindössze 5 példány készült.","shortLead":"A Le Mans-i 24 órás autóversenyen elért sikereknek emléket állító McLaren Senna GTR LM-ből mindössze 5 példány készült.","id":"20200918_itt_az_f1es_autokat_leszamitva_valaha_keszult_leggyorsabb_mclaren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2262eb6-bb22-4b48-9d73-832ff5caa9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dbc54a-9221-4711-ad05-2e11cfb3750a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_itt_az_f1es_autokat_leszamitva_valaha_keszult_leggyorsabb_mclaren","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:59","title":"Itt az F1-es autókat leszámítva valaha készült leggyorsabb McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c869c2-d23a-4d47-a5b9-750895605b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napirendre sem vették a helyi közgyűlés feloszlatásáról szóló javaslatot.\r

\r

","shortLead":"Napirendre sem vették a helyi közgyűlés feloszlatásáról szóló javaslatot.\r

\r

","id":"20200917_jaszbereny_fidesz_mi_hazank_polgarmester_budai_lorand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c869c2-d23a-4d47-a5b9-750895605b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f91406-96de-4a7e-8ea6-9df52aac0646","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_jaszbereny_fidesz_mi_hazank_polgarmester_budai_lorand","timestamp":"2020. szeptember. 17. 05:47","title":"Betartottak a polgármesternek a Fidesz és a Mi Hazánk jászberényi képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma több mint 944 ezer, de bőven 20 millió ember már kigyógyult a betegségből.\r

\r

","shortLead":"A halálos áldozatok száma több mint 944 ezer, de bőven 20 millió ember már kigyógyult a betegségből.\r

\r

","id":"20200918_Koronavirus_harmincmillio_felett_a_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa781b-4052-4b7e-a9ed-084f0ed863ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Koronavirus_harmincmillio_felett_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:15","title":"Koronavírus: harmincmillió felett a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]