Itt a nagy budapesti uszodakörkép – tippek és tudnivalók, hogy olcsóbban úszhassunk

Télen-nyáron az egyik legjobb szabadidős sportolási tevékenység az úszás. Rengeteg jótékony hatása van: átmozgatja az egész testet, enyhíti a stresszt, kíméli az ízületeket, ennélfogva az idősebbeknek és a súlyfelesleggel küzdőknek is kiváló választás. A nyári hőségben pedig kifejezetten kellemes csobbanni egyet a hűs vízben.

Akadályozó tényező lehet azonban, ha nem ismerünk a közelünkben megfelelő helyszínt az úszáshoz, és a uszodai belépők ára is eltántoríthat.

Segítségképpen kerületenként összegyűjtöttük a budapesti lehetőségeket, és kitérünk arra is, hogy mely uszodákban kínálnak kedvező áron, reggeli vagy esti, két- vagy háromórás jegyeket, hogy az úszás könnyebben beépíthető legyen akár a napi rutinba is. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője június végén bejelentette: sikerült elérniük, hogy a nyáron mindig nyitva legyen este tízig egy budapesti fürdő – így azok előtt is új távlatok nyílhatnak, akiknek esetleg nyolcig tart a munkaideje.

A 22 óráig nyitva tartó budapesti fürdők Hétfő: Paskál Gyógy- és Strandfürdő

Kedd: Lukács Gyógyfürdő

Szerda: Csillaghegyi Strandfürdő

Csütörtök: Dandár Gyógyfürdő

Péntek: Széchenyi Gyógyfürdő

Szombat: Gellért Gyógyfürdő

Vasárnap: Pesterzsébeti Fürdő

Most pedig nézzük sorban a fővárosi lehetőségeket és a legfontosabb szempontokat, hogy megtaláljuk a számunkra legideálisabb uszodát.



I. kerület

Rudas Gyógyfürdő és Uszoda

Budapest, Döbrentei tér 9, 1013

Mindössze egy 25 méteres úszómedence található a Rudasban, a felnőtt belépő hétfőtől csütörtökig 9800, péntektől vasárnapig 12800, kiemelt időszakban (2025. március 15-16., április 18-21., május 1-4., június 6-9., augusztus 20., október 23-26., december 19.-2026. január 4.) 13800 forintba kerül. Az esti belépő – ami minden zónában a zárás előtti két órában érvényes – hétköznap 4900, hétvégén 6400 forint, és kifejezetten budapesti lakosok vehetik igénybe. Az 5 alkalmas, reggeli, 2 órás bérlet minden zónába 28200 forintba kerül, ez reggelente 6:00-8:00 között érvényes, budapestiek vásárolhatják meg. További kedvezményes árakról itt lehet tájékozódni.

Reviczky Zsolt

II. kerület

Külkerpark – Sport- és Szabadidőpark

Budapest, Budakeszi út 73h, 1021

Egy 33 méteres, 8 sávos medence várja az úszókat, egy felnőtt belépő 5200 forintba kerül, de délután 3 után már csak 4400 forint a bejutás. A 10 alkalmas, átruházható felnőtt bérlet 46 ezer forint, ezt az első belépéstől számított 25 napig lehet felhasználni. További árak.

Lukács Gyógyfürdő és Uszoda

Budapest, Frankel Leó út 25-29, 1023

A Lukácsban mi is ott úszhatunk, ahol egykor Kodály Zoltán, Ottlik Géza és sokan mások sportoltak. Két úszómedence található itt, a felnőtt jegy hétköznap 6000, hétvégén (péntektől vasárnapig) 7000 forintba kerül, az esti belépő kedvezményes: hétköznap 3000, hétvégén és ünnepnapokon 3500 forint, ezek a jegyek a zárás előtti két órában érvényesek, és budapesti lakosok vehetik igénybe. Itt is lehet 5 alkalmas, reggeli, 2 órás bérletet venni, amit reggel 7 és 9 között lehet felhasználni, ez 16200 forintba kerül, és csak budapesti lakosok vásárolhatják meg. További árak.

Irgalmasok Veli Bej Fürdője

Budapest, Árpád fejedelem útja 7, 1023

Egy kis méretű úszómedence található a fürdőben, délelőtti és délutáni jegyek közül választhatunk – előbbi 4500, utóbbi 5500-6000 forint körül mozog. További árak.

MTI / Jászai Csaba

Gyarmati Dezső Uszoda

Budapest, Máriaremetei út 224, 1029

Az uszoda kültéri medencéje 33,3, beltéri medencéje 50 méteres. A felnőtt belépőjegy 3000 forintba kerül, ám itt is vannak kedvezmények a helyieknek: II. kerületi kártyával ugyanez a belépő 2500 forintba kerül. Lehet kapni bérleteket is, a 10 alkalmas, 60 napig érvényes bérlet 27 ezer, második kerületi kártyával 23 ezer forint. Vannak ezen kívül 20 és 30 napos bérletek is. További árak.

Császár-Komjádi Sportuszoda

Budapest, Árpád fejedelem útja 8, 1023

A vízilabda-mérkőzéseknek is otthont adó uszodában több medence közül válogathatunk: van egy 50 méteres nyitott versenymedence, ugyanebből van egy zárt is, és beltéren található még egy 25 méteres medence is. A belépőjegyek kedvezők: a felnőtt 2500 forintba kerül, és lehet venni úszójegyet is munkanapokon reggel 6-tól 7-ig, ezért 1700 forintot kell fizetni. Akik kiegészítenék az edzést futással, azoknak érdemes a kétszeres belépésre jogosító futó-úszó jegyet választaniuk, ez 2700 forint. Lehet 10 alkalmas úszóbérletet is váltani, ami munkanapokon reggel 6 és 7 óra között használható, és 13 ezer forintba kerül. További árak.

MTI / Máthé Zoltán

III. kerület

TVE sportuszoda

Budapest, Kalap u. 1, 1037

A III. kerületi Torna- és Vívóegylet uszodájában egy 21 méteres medence található, amit amatőr sportolók is használhatnak, fontos azonban figyelni a heti programtáblázatot a sávbeosztásokról. Egy felnőtt belépő 2900 forint, a kerületi lakosoknak lakcímkártya felmutatásával 2500 forint. Van diák- és nyugdíjaskedvezmény is, bérlet nem elérhető. További részletek.

Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő és Székely Éva Uszoda

Budapest, Pusztakúti út 3, 1038

Ez a fürdő nem csupán az úszókat célozza meg, és ez az árakon is látszik: hétköznap egy komplex felnőtt jegy 5700, hétvégén 6100 forint. Választhatjuk a kétórás jegyet is, ami hétköznap 3400 forintba kerül, ugyanúgy hétköznaponként választhatjuk a délutáni jegyet 3000 forintért, ez 18 óra után érvényes. A budapesti lakosok itt is jól járnak, nekik hétköznap az imént említett délutáni sávban egy jegy 2100, hétvégén 2300 forintba kerül. Lehet venni 15 alkalmas 2 órás bérletet is, ami 43350 forintba kerül. További árak.

Pünkösdfürdői Strandfürdő

Budapest, Királyok útja 272, 1039

Viszonylag kevés olyan uszoda, strand és fürdő van a fővárosban, ahol található 50 méteres medence, a Pünkösdfürdőin azonban van ilyen. Hétköznap 2900, hétvégén 3100 forintba kerül a belépő, de van esti kedvezményes jegy, ami hétköznap 1450, hétvégén 1550 forint, és a zárás előtti két órában érvényes, budapesti lakosok vehetik igénybe. Van egy másik, sajátos kedvezmény diákoknak: az esti belépő BudapestGO bérlettel hétköznap 580, hétvégén 620 forint, ez is a zárás előtti két órára érvényes. További árak.

Facebook / Pünkösdfürdői Strandfürdő – Hivatalos oldal

Római Strandfürdő

Budapest, Rozgonyi Piroska u. 2, 1031

A Rómain egy 33,3 méteres úszómedence található, hétköznap 3700, hétvégén 4200 forintba kerül egy belépőjegy, de vannak délutáni kedvezmények is: hétköznaponként 17 óra után 3300, hétvégén 3600 forintot kell fizetni egy belépőért. Budapesti lakosoknak a zárás előtti 2 órában érvényes belépőjegy hétköznap 1850, hétvégén 2100 forintba kerül. További árak,

Beach Klub Budapest

Budapest, Piroska u. 5, 1039

Kültéri és beltéri medence között választhatunk, a felnőtt napijegy a hétfőtől csütörtökig tartó időszakban 7900 forint, péntektől vasárnapig 8900 forint. Elérhető úszójegy is, ami hétfőtől csütörtökig váltható 17:00-tól 20:00-ig, ez 5900 forintba kerül. Van diákkedvezmény és családi jegy is, ezen az oldalon lehet olvasni a részletekről.

IV. kerület

Halassy Olivér Városi Uszoda

Budapest, Tóth Aladár u. 16-18, 1048

Az újpestiek előnyt élveznek, ők kedvezményes jegyet vásárolhatnak az uszodában 2520 forintért, mindenki másnak 2800 forintot kell fizetni a belépőért. Két úszómedence található itt. Egy 10 alkalmas bérlet 25200, Újpest-kártyával 22680 forintba kerül. További árak.

Aquaworld Resort Budapest

Budapest, Íves út 16, 1044

Nem az úszás miatt éri meg elsősorban az Aquaworld, de azért nem maradunk itt sem medencék nélkül, egy külső és egy belső 25 méteres úszómedence található a területen. A felnőtt jegy ára borsos: 11500 forint egész napra, három órára 8500 forint, de azért lehet itt is lehet csak úszójegyet venni – ez reggel 7-től 10-ig 3900, este 7-től 9-ig 2900 forintba kerül. Lehet kapni úszóbérletet is, ami 35100 forint – ez nem személyhez kötött, és mindennap 07:00 – 10:00 és 18:00 – 20:30 óráig vehető igénybe, a reggeli időszakban a belépés 9:15-ig, az esti időszakban pedig 19:45-ig engedélyezett. További árak.

Facebook / Aquaworld Resort Budapest / Ungarn

VIII. kerület

Ludovika Aréna és Uszoda

Budapest, Diószegi Sámuel u. 23. 1089

Az úszni vágyók számára egy 25 méteres medence áll rendelkezésre, a felnőtt napijegy 2500 forintba kerül, de itt is figyelni kell a szabad sávokat, az említett jegyet is például hétfőtől péntekig 6 és 14:30 között, valamint 18:00 és 21:30 között lehet megváltani, és a jegyár maximum 2 órás tartózkodásra jogosít. A 10 alkalmas, 1 hónapig felhasználható bérlet 17500 forintba kerül, de van havi bérlet is, ami 39 ezer forint, és reggeli havi bérlet is, ami 26 ezer forint – ezt reggel 6 és 8 óra között lehet felhasználni. További árak.

X. kerület

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

Budapest, Újhegyi út 13, 1108

Egy 25 méteres fedett úszómedence áll rendelkezésre, de fontos, hogy kövessük figyelemmel a pályabeosztást. Egy felnőtt jegy 2600 forintba kerül egész napra, három órára pedig 2100 forintba. A reggeli úszójegy hétköznaponként 6 és 8 óra között 1700 forint. Ebben az uszodában a kerületi közszolgálati dolgozók napijegye szaunahasználattal 800 forint. További árak.

XI. kerület

Gellért Fürdő és Uszoda

Budapest, Kelenhegyi út 4, 1118

A festői környezetben elhelyezkedő fürdő úszómedencés területe korábban télikertként és golfpályaként is működött, és több filmforgatásnak is otthont adott. Egy napi belépő 11 ezer forint, pénteken és a hétvégén 12500, kiemelt időszakban 13500 forint. Itt is szert lehet tenni némi kedvezményre az esti órákban: zárás előtt két órában hétköznap 5500, hétvégén és ünnepnapokon 6250 forint a jegy. Lehet kapni 5 alkalmas, reggeli, 2 órás bérletet, ami 9 és 11 között érvényes, 29300 forintba kerül, de csak a budapestiek vehetik igénybe. További árak.

Nem csak az úszásért érdemes felkeresni a Gellértet Reviczky Zsolt

Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont

Budapest, Kánai út 2, 1112

Ebben az uszodában is figyelni kell a sávok foglaltságát, mert tartanak itt úszásoktatást is. Egy 2 órás úszójegy 2900 forint, újbudaiaknak 2400, egy napijegy 3800 forintba kerül (újbudaiaknak 3400 forint). Egy három hónapig felhasználható 10 alkalmas bérlet 35 ezer, újbudaiaknak kedvezménnyel 30 ezer forintba kerül. Lehet lakóparki belépőjegyet is vásárolni 3200 forintért, ehhez azonban kérelmet kell kitölteni. További árak.

Nyéki Imre Uszoda és Strand

Budapest, Kondorosi út 14, 1116

Egy fedett és egy kültéri 33 méteres medence várja az úszókat, a felnőtt napijegy 3800 forint, a 2 órára érvényes úszójegy 2900 forintba kerül, és itt is kapnak kedvezményt a helyiek – az újbudai lakosoknak 2400 forintot kell fizetni egy úszójegyért, a napijegyért pedig 3400 forintot. Lehet venni bérletet is, a 10 alkalmas 35 ezer, helyieknek 30 ezer forintba kerül. További árak.

Tüskecsarnok

Budapest, Hevesy György út, 1117

Több 25 méteres medence áll az úszók rendelkezésére, bár lakossági szinten korlátozottan elérhetők a pályák, inkább a professzionális sportolókat szolgálja ki a létesítmény. Cserébe nagyon olcsó: egy felnőtt jegy mindössze 1600 forintba kerül, a 35 napig érvényes 10 alkalmas bérletért pedig 14300 forintot kell fizetni. További árak.

MTI / Marjai János

XII. kerület

MOM Sport Uszoda és Sportközpont

Budapest, Csörsz u. 14-16, 1123

A XII. kerületi uszodában egy beltéri 25 méteres és egy kültéri 33 méteres medence található – itt is változó a medencék foglaltsága, érdemes előre megnézni, hogy hány szabad lakossági sáv áll rendelkezésre. Egy felnőtt két 2 órás úszójegy 3350 forint, a 3 órás 4100 forintba kerül. Fontos, hogy hétvégén és ünnepnapokon a 2 és 3 órás úszójegy csak 8:00 és 10:00, illetve 17:00 és 20:00 óra között érvényes. A Hegyvidék-kártyás felnőtt jegy 5300 forintba kerül, ennek hiányában felnőtt napijegyért 5800 forintot kell fizetni. Többféle bérlet is elérhető, a 60 napig felhasználható 5 alkalmas például 14700 forint, ez alkalmanként 2 órán keresztül használható. További árak.

Hegyvidéki Sportközpont és Tanuszoda

Budapest, Városmajor u. 29, 1122

Viszonylag kicsi uszoda, amely az Aktív Hegyvidék program részeként ingyenes belépést biztosít a kerületi lakosoknak vasárnaponként, a díjmentes jegy 14:30-ig igényelhető. Érdemes erről is folyamatosan tájékozódni (például ezen az oldalon), mert a kedvezmény csak június végéig tart, a vakáció alatt nem érvényes.

XIII. kerület

Palatinus Strandfürdő

Budapest, Soó Rezső stny. 1, 1007

A város közepén sokak által csak „palaként” emlegetett strandfürdőről kevesen tudják, hogy egész évben nyitva van, egy 40 méteres medence várja az úszni vágyókat. A Palatinus azonban nem a legolcsóbb választás, ha csak sportolni szeretnénk: egy felnőtt jegy hétköznap 5300, hétvégén 5800 forint, 17:00 óra után 4000 forint. Egy 2 órás belépőjegy 4 ezer forint hétköznap, hétvégén 4200 forint – ezt szombaton csak 12 óráig lehet megvásárolni. Van esti diákbelépő BudapestGO bérlettel, ez hétköznap 1060, hétvégén 1160 forintba kerül, a zárás előtti két órában érvényes, és csak budapestiek vehetik igénybe. A fővárosiaknak van egy másik kedvezmény is, a zárás előtti 2 órában érvényes jegy, ami hétköznap 2650, hétvégén és ünnepnapokon 2900 forintba kerül. Lehet venni 5 alkalmas, reggeli, 2 órás bérletet, ami 13800 forint, csak budapestiek vehetik, és minden alkalommal 9:00 és 11:00 között felhasználható. További árak.

Persze a Palatinuson sem csak úszni lehet, bőven van vízfelület a pancsolós strandolásra is Kriza Márton

Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda

Budapest, Margitsziget 23800, 1138

Az egyik legnagyobb budapesti uszodában egy fedett 33 méteres, két nyitott 50 méteres, valamint egy nyitott 33 méteres pálya található. A felnőtt belépő 2500 forint, az úszójegy munkanapokon reggel 6 és 7 óra között 1700 forintba kerül. Van napközbeni jegy is, amit szeptember 1. és május 15. között 10-13 óráig lehet venni, 1400 forintot kell fizetni érte. A 10 alkalmas bérlet 21900 forint, a felnőtt, ugyancsak 10 alkalmas úszóbérlet 15 ezer forint, de ezt csak reggelente 6 és 7 óra között lehet használni. További árak.

Duna Aréna

Budapest, Népfürdő u. 36, 1138

A Duna Aréna elsősorban profi sportolók felkészülését segíti, de bőven lehet olyan idősávokat találni, amikor a lakosság is használhatja a két 50 méteres úszómedencét. Érdemes a honlapon folyamatosan figyelemmel kísérni a nyitvatartást. A felnőtt belépő ugyanis csak 1200 forintba kerül, a 10 alkalmas úszóbérletért pedig 11500 forintot kell fizetni. További árak.

Dagály Gyógyfürdő, Strandfürdő és Uszoda

Budapest, Népfürdő u. 28-30, 1138

Két úszómedence van a Dagályban, egy 50 és egy 25 méteres. A felnőttek hétköznap 4350, hétvégén 4700 forintért válthatnak jegyet, az úszójegy kicsit kedvezőbb: 2 órás időtartamra 3200 forintba kerül, és fontos, hogy ez a kedvezmény csak hétköznapokon érvényes. Egy 15 alkalmas bérletért 52400 forintot kell fizetni. További árak.

MTI / Bruzák Noémi

BVSC-Zugló, Laky Károly Uszoda

Budapest, Szőnyi út 2, 1142

Egy 50 és egy 25 méteres medence közül válogathatunk a zuglói sportuszodában, ám a pályák száma korlátozott. Kedvezmények viszont vannak a kerületben élőknek: Zugló kártyával és lakcímkártyával hétköznap 2900, hétvégén 3200 forintba kerül egy belépő, a kedvezmény nélkül ezek az árak 3200 és 3700 forint között alakulnak. Egy felnőtt, 10 alkalmas bérlet 29 ezer, a helyieknek kedvezménnyel 24 ezer forint. További árak.

Széchenyi Fürdő

Budapest, Állatkerti krt. 9-11, 1146

Abban az esetben, ha tényleg csak úszni szeretnénk, nem feltétlenül ideális a turisták által is kedvelt fürdő, ugyanis az úszómedencét jelenleg felújítják.

Paskál Fürdő

Budapest, Egressy út 178/F, 1141

Egy 33 méteres medence várja az úszni vágyókat, a felnőtt belépő hétköznap 4200, hétvégén és ünnepnapokon 5100 forintba kerül, a 2 órás jegy hétköznap 3400, hétvégén 4300 forint. Itt is lehet akár a munka után csobbanni egyet, akik ezt választanák, azoknak érdemes a délutáni és az esti belépőjegyek között nézelődni – utóbbi a hétköznapokon 2100, a hétvégén 2550 forintba kerül, a zárás előtti 2 órában érvényes, és csak a budapestiek vehetik igénybe. Lehet kapni 5 alkalmas, reggeli bérletet is, ami a nyitást követő 2 óráig érvényes és 11600 forintba kerül. Elérhető 15 alkalmas 2 órás bérlet is, ezért 43400 forintot kell fizetni. További árak.

Családi strandoláshoz is jó választás a Paskál MTI / Bruzák Noémi

XVI. kerület

Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda

Budapest, Újszász u. 106-108, 1165

Az apró uszoda azok számára ideális, akik kizárólag úszni szeretnének, nekik találták ki az egy és negyedórás belépőt, ami 1700 forintba kerül, reggel 6 és 9 között, valamint este fél 8 és fél 10 között lehet kiváltani. Ha ennél több hosszabban időznénk a vízben, egy felnőtt úszójegy 2800 forint, a 10 alkalmas bérlet 21400 forint. A reggeli vagy az esti 1 órás felnőtt úszóbérlet 15650 forintba kerül. Vannak egyéb idősávos jegyek is, egy felnőtt úszójegy 9 és 16 óra között 2450 forint, az ugyanebben az intervallumban használható 10 alkalmas bérlet 18300 forintba kerül. További árak.

Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda

Budapest, Segesvár u. 150, 1162

A Szentmihályi az erzsébetligeti uszodához hasonló árakat kínál, itt is mindenképpen ellenőrizni kell a lakossági sávok foglaltságát.

XVII. kerület

Újlak Uszoda

Budapest, Uszoda u. 2, 1173

Ez az az uszoda, ahol Szepesi Nikolett egykori olimpikon úszó is működtet úszóiskolát, ebből fakadóan érdemes figyelni a sávbeosztást. A jegyek nem drágák: 3 órára egy felnőttnek 2450 forintot kell fizetnie, ugyanennyibe kerül a strandjegy is, a kettő kombinálva pedig 3300 forint. A korán kelőknek 1650 forintba kerül egy jegy (hétköznap reggel 7-ig, hétvégén 8-ig történő belépéssel). Az esti úszójegy 19:00 után 1400 forint. A 12 alkalmas uszodabérlet 24200 forintba kerül, ennél az időkorlát 3 óra alkalmanként. Elérhető 50 és 100 alkalmas felnőtt reggeli úszóbérlet is, előbbi 70 ezer, utóbbi 132 ezer forintba kerül – mindkettő hétköznaponként reggel 7-ig, hétvégenként 8-ig tartó belépéssel. További árak.

Facebook / Újlak uszoda

XVIII. kerület

Bókay Park Uszoda

Budapest, Városház u. 40, 1181

A XVIII. kerületi lakosoknak kedvezményes uszodában egy fedett 25 méteres pálya található, egy normál felnőtt belépő 2400, BP18 városkártyával 2200 forintba kerül. A 10 alkalmas bérlet 21 ezer forint, BP18 városkártyával 19 ezer forint. A kerületben dolgozó közalkalmazottak és a Városgazda dolgozói 50 százalékos kedvezményt kapnak a belépőre és a bérletre is. További árak

Vilmos Endre Uszoda

Budapest, Nagybecskerek u. 32, 1185

A régi nevén Malév Uszodában egy 25 méteres úszómedence található, egy felnőtt belépő 2200 forintba kerül, BP18 városkártyával ez a jegy 1900 forint. A 10 alkalmas bérlet 19 ezer forint, BP18 városkártyával 16 ezer forint. Az előzőkhöz hasonlóan itt is kedvezményben részesülnek a kerületben dolgozók. További árak.

Kastélydombi Uszoda

Budapest, Nemes u. 56, 1188

Alapvetően egy tanuszoda egy 20 méteres pályával, de akadnak szabad sávok az amatőr sportolóknak is, a felnőtt jegy ehhez mérten 2000 forintba kerül, ami BP18 városkártyával 1900 forint. Egy 10 alkalmas belépő 17 ezer forint, BP városkártyával 16 ezer forint. Fontos kiemelni azonban, hogy az uszoda 2025. június 21. – augusztus 31. között karbantartás miatt zárva tart, a nyitás szeptember 1-re várható. További árak.

Facebook / Szaniszló Sándor

XIX. kerület

Kispesti Uszoda

Budapest, Simonyi Zsigmond u 31, 1191

Egy 33 méteres úszómedence található itt, érdemes folyamatosan követni, hogy mely sávok szabadok. Egy átlag felnőtt belépő 2000 forint, a kedvezményes jegy hétköznap 6 és 13 óra között 1740 forint. Lehet venni 3 órás belépőt és esti belépőt is, utóbbi 19:30 után 1370 forintba kerül. A hétvégi jegy ára sem vészes, mindössze kétezer forint, a kerületben dolgozó közalkalmazottak pedig 600 forintért válthatnak jegyet. A 3 havi, 93 napig felhasználható bérlet 43 ezer forint. További árak.

XX. kerület

Pesterzsébeti Uszoda

Budapest, Zodony u. 1, 1203

A XX. kerületi uszodában egy 33,3 méteres medence van, a pályafoglaltságot itt is érdemes figyelni. A reggeli úszójegy 6 és 8 óra között 2350 forint, az esti jegy 2750 forint. Egy normál felnőtt belépő 3250 forintba kerül, amit 6 és 14 óra között lehet felhasználni. Pesterzsébet kártyával meghatározott időpontokban 2050 forintos jegy igényelhető. A 10 alkalmas reggeli, 6 és 8 óra között felhasználható bérlet 22150 forint, ugyanennek az esti verziója 25 ezer forintba kerül, és a következő időpontokban használható: hétfőn, szerdán és pénteken 17:00 és 19:00 között, valamint kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap 16:00 és 18:00 között. Elérhető a sima, 1 hónapig felhasználható 10 alkalmas úszóbérlet is, ami 28800 forint, 6 és 14 óra között lehet vele bemenni az uszodába. További árak.

Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő

Budapest, Vízisport u. 2, 1203

A kerület másik uszodájában egy télen-nyáron üzemelő, 25 méteres fedetlen pálya várja az úszni akarókat, a felnőtt jegy 4200 forintba kerül hétköznapokon, hétvégéken pedig 5100 forintba. Vannak kedvezményes, kifejezetten amatőr sportolóknak szánt jegyek: egy kétórás hétköznapi jegy 3400, egy hétvégi 4000 forintba kerül, emellett hétköznap délutánonként 18 óra után 3400 forintért válthatunk belépőt. A 15 alkalmas bérlet 65 ezer forint, ennek a 2 órás verziója 43400 forint. További árak.

MTI / Máthé Zoltán

XXI. kerület

Csepeli Strandfürdő

Budapest, Hollandi út 14, 1213

Ezen a helyen is érdemes előre csekkolni a pályafoglaltságot és a kedvezményeket: elérhető például egy olyan belépő, ami hétköznaponként 17:00 és 17:30 között váltható, és 2600 forintba kerül. Ez egészen nagy kedvezmény ahhoz képest, hogy egy normál belépő 4200 forintba kerül hétköznap, hétvégén 5 ezer forint. Csepeli lakcímkártyával hétköznap 3700, hétvégén 4200 forintért lehet bemenni. A 10 alkalmas úszóbérlet 21500 forint, hétfőtől péntekig 6-8, valamint 17-19 óra között lehet felhasználni, ugyanebből az 5 alkalmas verzió 11 ezer forint. További árak.

XXII. kerület

Hajós Alfréd Tanuszoda

Budapest, Nagytétényi út 31, 1222

Elsősorban úszásoktatásra kialakított uszoda, de akadnak szabad sávok az amatőr sportolók számára, érdemes a honlapról tájékozódni. Egy felnőtt belépő 2000 forintba kerül, a 79. életévüket betöltött kerületi lakosok ingyen látogathatják az uszodát. A 10 alkalmas bérlet 18 ezer forint, és 2 hónapig érvényes. További árak.

Este 10-ig minden nap nyitva lesz valamelyik budapesti fürdő A 19-20 órás zárási időpontok sokaknak koraiak voltak.

Nyitókép: A Császár-Komjádi Sportuszoda Fotó: MTI / Máthé Zoltán

