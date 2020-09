Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig mintegy 90-szer intézkedtek a tanév kezdete óta.\r

\r

\r

","shortLead":"Eddig mintegy 90-szer intézkedtek a tanév kezdete óta.\r

\r

\r

","id":"20200919_Tobb_helyen_az_iskolaorok_lettek_a_maszkfelelosok_portasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd4fc54-4dd9-4f8d-85eb-7c9752e2f28c","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Tobb_helyen_az_iskolaorok_lettek_a_maszkfelelosok_portasok","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:22","title":"Több helyen az iskolaőrök lettek a maszkfelelősök, portások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6892a645-9cb2-45d7-babf-bd2e72b998f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Mercédesz írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200920_A_fuggoseget_nem_lehet_levenni_mint_egy_kabatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6892a645-9cb2-45d7-babf-bd2e72b998f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5341015a-e8da-4b7f-a055-75a82f169a2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200920_A_fuggoseget_nem_lehet_levenni_mint_egy_kabatot","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:15","title":"A függőséget nem lehet levenni, mint egy kabátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem vezetősége és polgársága négy keresetet nyújtott be a bírósághoz. ","shortLead":"Az egyetem vezetősége és polgársága négy keresetet nyújtott be a bírósághoz. ","id":"20200920_SZFE_mukodesi_szabalyzat_jogszabaly_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701a9ce3-e1a8-4388-b3e9-2e7be8f0b677","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_SZFE_mukodesi_szabalyzat_jogszabaly_eljaras","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:42","title":"SZFE: Vidnyánszkyék jogszabályba ütközően írták át az egyetem működési szabályzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatok március óta nem játszottak nézők előtt.","shortLead":"A csapatok március óta nem játszottak nézők előtt.","id":"20200919_serie_a_stadion_nezo_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc00b70f-bb81-4e75-a41e-07866dba76f0","keywords":null,"link":"/sport/20200919_serie_a_stadion_nezo_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:40","title":"Az olasz kormány engedélyezte, hogy ezer néző előtt játsszák a Serie A meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét megválasztották a kormánypárt támogatással induló Mondok Józsefet, aki ellen még folyik a bűnvádi eljárás. Izsákon azért kellett időközi választást tartani, mert júniusban lemondott az ősszel megválasztott ellenzéki polgármester.","shortLead":"Ismét megválasztották a kormánypárt támogatással induló Mondok Józsefet, aki ellen még folyik a bűnvádi eljárás...","id":"20200920_Ujra_Mondok_Jozsef_lett_Izsak_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605a84d-4910-4ab4-93cc-8a7330c3712d","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Ujra_Mondok_Jozsef_lett_Izsak_polgarmestere","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:20","title":"Újra Mondok József lett Izsák polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e52488-8499-46a8-bbb3-d834c7c5bf04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai nappal 675-re nőtt a koronavírus-járvány miatt elhunytak száma, újra tájékoztattak Müller Cecíliáék.","shortLead":"A mai nappal 675-re nőtt a koronavírus-járvány miatt elhunytak száma, újra tájékoztattak Müller Cecíliáék.","id":"20200919_Leszneke_ujabb_korlatozasok_Visszatert_az_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e52488-8499-46a8-bbb3-d834c7c5bf04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29494dd8-06a9-4e64-a87b-71b7e488f6aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Leszneke_ujabb_korlatozasok_Visszatert_az_operativ_torzs","timestamp":"2020. szeptember. 19. 12:57","title":"Itt a második hullám, visszatért az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hetek óta stagnál a koronavírussal újonnan megfertőződtek napi száma a Nyugat-Balkánon.","shortLead":"Hetek óta stagnál a koronavírussal újonnan megfertőződtek napi száma a Nyugat-Balkánon.","id":"20200920_Legalabb_a_NyugatBalkanon_stagnal_a_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27547535-519c-496c-9e90-9761c73fa28b","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Legalabb_a_NyugatBalkanon_stagnal_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. szeptember. 20. 10:16","title":"Legalább a Nyugat-Balkánon stagnál a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két gyanúsított férfi akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.","shortLead":"A két gyanúsított férfi akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.","id":"20200920_Miskolci_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd2f019-4e2f-4ce1-8d72-18d371913657","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Miskolci_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:21","title":"Újabb embert tartóztattak le a miskolci gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]