Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több, koronavírusos betegek kezelésére kijelölt kórháznak is szüksége lenne olyan áramfejlesztőkre, amelyek képesek biztosítani a lélegeztetőgépek folyamatos működését. Az erre kiírt közbeszerzésen csak a múlt héten hirdettek eredményt.","shortLead":"Több, koronavírusos betegek kezelésére kijelölt kórháznak is szüksége lenne olyan áramfejlesztőkre, amelyek képesek...","id":"20200922_jarvanykorhazak_aggregatorok_allami_egeszsegugyi_ellato_kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03e4173-cb69-483e-83de-2c140343ea20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_jarvanykorhazak_aggregatorok_allami_egeszsegugyi_ellato_kozpont","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:34","title":"Hetekbe telhet, mire megfelelő aggregátorokat kapnak a járványkórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részére egyes szintű riasztást adtak ki zivatar miatt.\r

","shortLead":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részére egyes szintű riasztást adtak ki zivatar miatt.\r

","id":"20200924_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a169ffe6-1381-4270-82fc-76fa6578aff3","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:33","title":"Viharos lesz északon, máshol inkább napsütéses a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most választ polgármestert.","shortLead":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most...","id":"20200924_idokozi_valasztasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd78acb-03d3-4cde-8cab-cad111f28e20","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_idokozi_valasztasok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:47","title":"Hat időközi választást tartanak vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsztár állítólag a határzár miatt nem tudja elhagyni az országot.","shortLead":"A filmsztár állítólag a határzár miatt nem tudja elhagyni az országot.","id":"20200922_pedro_pascal_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56718db2-5ebc-4fd0-9f4b-eee0cb28417e","keywords":null,"link":"/elet/20200922_pedro_pascal_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:05","title":"A Parlamentnél fotózták le Pedro Pascalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az amerikai elnök rendeletet írt alá egyes érzékenyítő tanfolyamok tilalmának kiterjesztéséről. E szerint a Fehér Ház elutasítja azokat a „megosztó elméleteket”, amelyek például azt próbálják tanítani, hogy az Egyesült Államok „alapvetően rasszista vagy szexista”.","shortLead":"Az amerikai elnök rendeletet írt alá egyes érzékenyítő tanfolyamok tilalmának kiterjesztéséről. E szerint a Fehér Ház...","id":"20200923_A_feherek_buntudatat_nem_finanszirozza_adofizetoi_penzbol_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178340dc-44fc-449c-beab-2c1d92942b0a","keywords":null,"link":"/elet/20200923_A_feherek_buntudatat_nem_finanszirozza_adofizetoi_penzbol_Donald_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:25","title":"A „fehérek bűntudatát” nem finanszírozza adófizetői pénzből Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ír adatvédelmi biztossal történt csörte miatt a Facebook azzal fenyegetőzik, hogy ha nem engednek neki a szabályozók, akkor elhagyja az európai piacot. Mondani könnyű, meglépni óriási veszteséggel járna.","shortLead":"Az ír adatvédelmi biztossal történt csörte miatt a Facebook azzal fenyegetőzik, hogy ha nem engednek neki...","id":"20200923_facebook_adatgyujtes_ir_adatvedelmi_hatosag_privacy_shield","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c60b12-0929-4625-91e1-8752f645e465","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_facebook_adatgyujtes_ir_adatvedelmi_hatosag_privacy_shield","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:03","title":"A Facebook belengette, hogy kivonul Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus terjedése miatt Ausztriát is rizikós országnak ítélte meg Krajčí.","shortLead":"A koronavírus terjedése miatt Ausztriát is rizikós országnak ítélte meg Krajčí.","id":"20200923_Kockazatos_besorolasu_Magyarorszag_Szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4532d7b-15ae-47e3-b1ed-80794a6ed523","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Kockazatos_besorolasu_Magyarorszag_Szlovakia","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:08","title":"Kockázatos besorolású országnak minősítené Magyarországot a szlovák egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben 15 dolgozó kapta el a koronavírust, közülük öten már gyógyultan újra munkába állhattak. ","shortLead":"Az intézményben 15 dolgozó kapta el a koronavírust, közülük öten már gyógyultan újra munkába állhattak. ","id":"20200922_dolgozo_koronavirus_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654bdf0e-53c6-4e16-8f00-431526de839f","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_dolgozo_koronavirus_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:23","title":"Országos Onkológiai Intézet: Egyetlen beteg sem fertőződött meg nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]