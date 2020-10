Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délelőtt világszerte akadozni kezdett az Outlook működése. Jelenleg Európa nyugati felén van komoly fennakadás, de Magyarországon is érezni lehetett a hatását.","shortLead":"Csütörtök délelőtt világszerte akadozni kezdett az Outlook működése. Jelenleg Európa nyugati felén van komoly...","id":"20201001_microsoft_outlook_levelezo_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfbb5ba-7da9-4761-a4b7-0c0720c9fab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_microsoft_outlook_levelezo_leallas","timestamp":"2020. október. 01. 10:54","title":"Baj van a Microsoftnál, akadozik az Outlook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte le a HIV-et.","shortLead":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte...","id":"20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a7abe4-5203-4437-8bd7-b6cfa5b08d40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:46","title":"Elhunyt a férfi, aki a világon elsőként gyógyult ki a HIV-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c96a67-906d-4e5c-96e2-bf2cde2c6067","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párizsi éttermet vezető Taku Sekine 39 éves volt.","shortLead":"A párizsi éttermet vezető Taku Sekine 39 éves volt.","id":"20201001_Ongyilkos_lett_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_sef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6c96a67-906d-4e5c-96e2-bf2cde2c6067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c1d617-2bef-4dbd-a5e0-a867c510b392","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Ongyilkos_lett_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_sef","timestamp":"2020. október. 01. 11:10","title":"Öngyilkos lett a szexuális zaklatással megvádolt séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem korlátozza a Google, hogy a Meetet ingyen használók mennyi ideig telefonálhatnak egyszerre a szolgáltatással. Változás lesz, de jóval később, mint eredetileg tervezték.","shortLead":"Mégsem korlátozza a Google, hogy a Meetet ingyen használók mennyi ideig telefonálhatnak egyszerre a szolgáltatással...","id":"20200930_google_meet_ingyenes_videotelefonalas_videokonferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb77d93c-69bd-4358-98d5-0793381b0494","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_google_meet_ingyenes_videotelefonalas_videokonferencia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:33","title":"Használja a Google Meetet? Nagyon jó hírt közölt a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számol be a Kormányinfón. Az igazolt fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik, a legfrissebb adatok szerint csütörtökre 16 ember vesztette életét és 848 fertőzöttet találtak egy nap alatt. Jelenleg 757 embert kezelnek kórházban. Kérdés, hogy ez már indokol-e bármilyen szigorítást. Kövesse velünk élőben a Kormányinfót. ","shortLead":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás...","id":"20201001_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bf6817-a33b-45cb-ac89-fac0615648a2","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2020. október. 01. 10:50","title":"Gulyás: Újabb egy hónapra marad a határzár, az influenzaoltás biztosított lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Judit sorosozással vágott vissza Brüsszelnek a jogállamisági jelentés miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Varga Judit sorosozással vágott vissza Brüsszelnek a jogállamisági jelentés miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201001_Radar360_Virrasztas_az_SZFEert_jogallamisagi_into_Brusszelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e7d23a-e4ca-4e27-b48e-6e277b18e3cf","keywords":null,"link":"/360/20201001_Radar360_Virrasztas_az_SZFEert_jogallamisagi_into_Brusszelbol","timestamp":"2020. október. 01. 08:01","title":"Radar360: Virrasztás az SZFE-ért, jogállamisági intő Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se a NAV, se a PM nem foglalt állást arról, hogy béren kívüli juttatás-e, ha a munkáltató koronavírustesztet ad a dolgozójának, és ha nem az, akkor nem adóköteles. Varga Mihály viszont bejelentette az adó elengedését, ebből azonban az következik, hogy fizetni kell az adót, amíg életbe nem lép az elengedése.

","shortLead":"Se a NAV, se a PM nem foglalt állást arról, hogy béren kívüli juttatás-e, ha a munkáltató koronavírustesztet ad...","id":"20200929_Adoszakerto_Varga_Mihaly_ado_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220a8eb6-0a92-4e39-b81c-ea0f319f95db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_Adoszakerto_Varga_Mihaly_ado_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:20","title":"Adószakértő: Varga olyan adót akar elengedni, ami addig nem létezett, amíg ő nem beszélt róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd3ee3-a0c9-4a05-8440-237fa5906cb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan több újdonsággal is találkozhatunk a Google Fotók androidos alkalmazásában, ám az egyik legjobbat egyelőre csak a Google új telefonjainál lehet majd elérni.","shortLead":"Hamarosan több újdonsággal is találkozhatunk a Google Fotók androidos alkalmazásában, ám az egyik legjobbat egyelőre...","id":"20201001_google_fotok_mesterseges_intelligencia_portrai_light_kepszerkesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfd3ee3-a0c9-4a05-8440-237fa5906cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc57faad-4d8a-4a5b-937c-69c549b7fc04","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_google_fotok_mesterseges_intelligencia_portrai_light_kepszerkesztes","timestamp":"2020. október. 01. 08:45","title":"Mesterséges intelligenciával turbózza fel a fényképeket a Google, de nem mindenkinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]