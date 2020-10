Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"351173f2-b703-4af0-a04b-0ee418795914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás F40 tulajdonképpen tucatmodell ehhez a sokkal kisebb mennyiségben gyártott 288 GTO-hoz képest.","shortLead":"A legendás F40 tulajdonképpen tucatmodell ehhez a sokkal kisebb mennyiségben gyártott 288 GTO-hoz képest.","id":"20201002_szuperritka_ikonikus_ferrarit_kinalnak_eladasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=351173f2-b703-4af0-a04b-0ee418795914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ce4b78-0233-49d0-9674-26e22eb3ed8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_szuperritka_ikonikus_ferrarit_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. október. 02. 06:41","title":"Szuperritka ikonikus Ferrarit kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d6b7e3-d068-4af1-aff3-fd482c50f540","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kirúgottak többsége az amerikai vidámparkokban dolgozik.","shortLead":"A kirúgottak többsége az amerikai vidámparkokban dolgozik.","id":"20200930_Disney_koronavirus_elbocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d6b7e3-d068-4af1-aff3-fd482c50f540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8bed06-1f35-4674-94e4-10936b6afa83","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Disney_koronavirus_elbocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:12","title":"28 ezer dolgozót küld el a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ead1c1-65c5-4883-8177-23db433003d5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A néhány évvel ezelőtt meghalt, világhírű neurológus, Oliver Sacks Karinthy Frigyes agydaganatának történetét is feldolgozta utolsó esszékötetében. Az alábbiakban az Első szerelmek és utolsó történetek című gyűjtésből olvashatnak egy szerkesztett részletet.","shortLead":"A néhány évvel ezelőtt meghalt, világhírű neurológus, Oliver Sacks Karinthy Frigyes agydaganatának történetét is...","id":"20200930_Karinthy_vallomasa_betegsegerol__a_neves_neurologus_talalasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ead1c1-65c5-4883-8177-23db433003d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9239ceb-6c00-4ab7-b612-9fbf602d1e00","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200930_Karinthy_vallomasa_betegsegerol__a_neves_neurologus_talalasaban","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:16","title":"Karinthy vallomása betegségéről - a neves neurológus tálalásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b5a35b-207f-4375-8621-57dd1ee6bdd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 130 lóerős alapmodell valamivel 9 millió forint alatt indul itthon.","shortLead":"A 130 lóerős alapmodell valamivel 9 millió forint alatt indul itthon.","id":"20201001_magyarorszagon_az_uj_vw_tiguan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b5a35b-207f-4375-8621-57dd1ee6bdd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edcda96-1aba-408c-b9fb-c45b4268d0ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_magyarorszagon_az_uj_vw_tiguan","timestamp":"2020. október. 01. 09:21","title":"Magyarországon az új VW Tiguan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87510498-e8d0-4b94-a800-fe044d5022cb","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Nemcsak a közalkalmazotti törvény novembertől hatályba lépő módosítása és a Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetése miatt távoznak a dolgozók tömegesen az intézményből, hanem azért is, mert az új múzeumvezetés szinte teljesen ellehetetlenítette a szakmai munkát és a kutatásokat. ","shortLead":"Nemcsak a közalkalmazotti törvény novembertől hatályba lépő módosítása és a Természettudományi Múzeum Debrecenbe...","id":"202040__termeszettudomanyi_muzeum__kozalkalmazottak__kutatok__csont_es_vaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87510498-e8d0-4b94-a800-fe044d5022cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6d78bf-65ac-4eea-86a3-9d5815547ea9","keywords":null,"link":"/360/202040__termeszettudomanyi_muzeum__kozalkalmazottak__kutatok__csont_es_vaz","timestamp":"2020. október. 02. 11:00","title":"Csendes összeomlás: a munkatársak negyede távozhat a Természettudományi Múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos most a spanyol Albert Ramos Vinolas ellen nyert.","shortLead":"A magyar játékos most a spanyol Albert Ramos Vinolas ellen nyert.","id":"20201001_fucsovics_marton_roland_garros_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e92a6f-051e-4263-9ca8-c5ccb48185ec","keywords":null,"link":"/sport/20201001_fucsovics_marton_roland_garros_tenisz","timestamp":"2020. október. 01. 15:04","title":"Fucsovics szépen halad előre, már a legjobb 32 között van a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa1905-7ae6-4a72-9b84-e14b8873d1e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Továbbra is milliárdok mennek a kereskedőházakra és továbbra is Adnan Polat cégéhez folyik be a legtöbb díj. Veszteség viszont nem volt, sőt, a két kereskedőházas állami cégnél több mint 9 milliárd forint gyűlt fel bankszámlákon. A nagyobbiknál vezetőváltás történt szeptember elején.","shortLead":"Továbbra is milliárdok mennek a kereskedőházakra és továbbra is Adnan Polat cégéhez folyik be a legtöbb díj. Veszteség...","id":"20200930_kereskedohaz_polat_alx_hepa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81fa1905-7ae6-4a72-9b84-e14b8873d1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65e52c6-bfa5-4bd6-93b4-a008dfd2b749","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_kereskedohaz_polat_alx_hepa","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:00","title":"Újjáépült a kereskedőházak hálózata, amin még mindig Orbán török barátja keresi a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c607d2-4d4c-42e5-b32e-4c5fd4865cdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új applikációval kifőzdék, éttermek és étteremláncok megmaradt és érintetlen ételeit lehet kedvezményes áron megvásárolni, hogy ne kerüljenek a szemétbe.","shortLead":"Egy új applikációval kifőzdék, éttermek és étteremláncok megmaradt és érintetlen ételeit lehet kedvezményes áron...","id":"20200930_elemiszerpazarlas_tudatos_fogyasztas_etterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c607d2-4d4c-42e5-b32e-4c5fd4865cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac41cb6-b447-4688-b42c-6777418d5398","keywords":null,"link":"/zhvg/20200930_elemiszerpazarlas_tudatos_fogyasztas_etterem","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:35","title":"Féláron juthatunk hozzá sok étterem megmaradt ételeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]