[{"available":true,"c_guid":"2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép a géppel, az eszközzel, az operátorral vagy akár a szenzorral is megoszt adatot, majd ez alapján utasítást küld a következő feladat elvégzésére. Annak jártunk utána, milyen előnyökkel jár az, hogy ma már éjjellátó drónok, okosszemüvegek, automata raktárak és robotok segítik a termelést.","shortLead":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép...","id":"ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f130887a-4c31-4437-9791-9bb5da64b0f5","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","timestamp":"2020. október. 12. 17:30","title":"Apró kis zenészdrónok játsszák le a James Bond filmek örök dallamát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffd89db-b703-4780-a3dc-3abb83620078","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Novak Djokovicot verve nyerte meg a Roland Garrost ismét Rafael Nadal.","shortLead":"Novak Djokovicot verve nyerte meg a Roland Garrost ismét Rafael Nadal.","id":"20201011_Nadal_megnyerte_a_Roland_Garrost_es_utolerte_Federert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ffd89db-b703-4780-a3dc-3abb83620078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfeda8f4-76fd-4595-aa22-4d6fa484b819","keywords":null,"link":"/sport/20201011_Nadal_megnyerte_a_Roland_Garrost_es_utolerte_Federert","timestamp":"2020. október. 11. 18:10","title":"Nadal megnyerte a Roland Garrost és utolérte Federert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hihetetlen utazás volt egy szerelmes lélek mélyére - mondta Stork Natasa, aki a törökországi fesztiválon vette át a legjobb színésznőnek járó díjat.","shortLead":"Hihetetlen utazás volt egy szerelmes lélek mélyére - mondta Stork Natasa, aki a törökországi fesztiválon vette át...","id":"20201011_Stork_Natasa_kapta_a_legjobb_szineszno_dijat_Antalyaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008de6f7-7eee-49d8-8d0b-35a0c1d65b4a","keywords":null,"link":"/kultura/20201011_Stork_Natasa_kapta_a_legjobb_szineszno_dijat_Antalyaban","timestamp":"2020. október. 11. 10:58","title":"Stork Natasa lett a legjobb színésznő Antalyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d908080-a214-431d-a1e5-2eecb7681a99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ersin Tatar mellett a jelenlegi államfő, Mustafa Akinci jutott tovább a csak Törökország által elismert államban.","shortLead":"Ersin Tatar mellett a jelenlegi államfő, Mustafa Akinci jutott tovább a csak Törökország által elismert államban.","id":"20201012_A_ketallami_megoldas_hive_nyerte_az_eszakciprusi_valasztas_elso_fordulojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d908080-a214-431d-a1e5-2eecb7681a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a460c2-c5d8-48f8-a630-8089636c4a12","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_A_ketallami_megoldas_hive_nyerte_az_eszakciprusi_valasztas_elso_fordulojat","timestamp":"2020. október. 12. 06:03","title":"A kétállami megoldás híve nyerte az észak-ciprusi választás első fordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tűz ütött ki Afrika legmagasabb hegyén, a tanzániai Kilimandzsárón, amelyet évente mintegy 50 ezer turista keres fel.","shortLead":"Tűz ütött ki Afrika legmagasabb hegyén, a tanzániai Kilimandzsárón, amelyet évente mintegy 50 ezer turista keres fel.","id":"20201012_Eg_Afrika_legmagasabb_hegye_a_Kilimandzsaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735acc6f-5b99-4087-b044-e4a3645c9442","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Eg_Afrika_legmagasabb_hegye_a_Kilimandzsaro","timestamp":"2020. október. 12. 12:15","title":"Ég Afrika legmagasabb hegye, a Kilimandzsáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68f2e39-078e-43e1-9742-3a7003b92143","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kellett hozzá sok idő, hogy a Twitter élő példa segítségével tudja bemutatni, hogy a legújabb szigorítás szerint mit tart félrevezető információnak és milyen fegyverrel lép fel ellene.","shortLead":"Nem kellett hozzá sok idő, hogy a Twitter élő példa segítségével tudja bemutatni, hogy a legújabb szigorítás szerint...","id":"20201012_twitter_donald_trump_koronavirus_immunitas_elrejtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c68f2e39-078e-43e1-9742-3a7003b92143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590a03b7-e10d-4973-ac75-fd24caea4f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_twitter_donald_trump_koronavirus_immunitas_elrejtes","timestamp":"2020. október. 12. 00:03","title":"Trump szerint immunissá vált a koronavírusra, a Twitter rögtön bevetette új fegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5d3468-79d7-4a23-bf24-479ecdbc8113","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat éjszaka-hajnalban a vékony fátyolfelhőzeten a hold fénye megtört, és látványos légköri jelenséget hozott létre. ","shortLead":"Szombat éjszaka-hajnalban a vékony fátyolfelhőzeten a hold fénye megtört, és látványos légköri jelenséget hozott létre. ","id":"20201012_hold_halojelenseg_idokep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a5d3468-79d7-4a23-bf24-479ecdbc8113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821c92f8-1cdc-4006-9bfb-8e371cf8784e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_hold_halojelenseg_idokep","timestamp":"2020. október. 12. 06:03","title":"Gyönyörű holdhalót rögzített az Időkép webkamerája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti üzletember ki is vette a busás nyereséget osztalékként a másfél éve megvásárolt kft.-ből.","shortLead":"A felcsúti üzletember ki is vette a busás nyereséget osztalékként a másfél éve megvásárolt kft.-ből.","id":"20201012_duna_center_therm_kft_paks_meszaros_lorinc_osztalek_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d50cd0f-87ae-438c-8bd6-633a93edae2c","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_duna_center_therm_kft_paks_meszaros_lorinc_osztalek_nyereseg","timestamp":"2020. október. 12. 16:06","title":"Százmilliókat fialt Mészároséknak a paksi távfűtéses cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]