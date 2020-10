Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e28da3b1-431e-4eae-af7c-27e961d9bfaf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hét éves herceget annyira megrázta a bolygónkról szóló film, hogy abba kellett hagyniuk a filmnézést. ","shortLead":"A hét éves herceget annyira megrázta a bolygónkról szóló film, hogy abba kellett hagyniuk a filmnézést. ","id":"20201018_A_kis_Gyorgy_herceg_vegig_se_birta_nezni_David_Attenborough_legujabb_dokumentumfilmjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e28da3b1-431e-4eae-af7c-27e961d9bfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2076f7f5-b27c-4e3e-9255-aefbc482018c","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_A_kis_Gyorgy_herceg_vegig_se_birta_nezni_David_Attenborough_legujabb_dokumentumfilmjet","timestamp":"2020. október. 18. 10:13","title":"A kis György herceg végig se bírta nézni David Attenborough legújabb dokumentumfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit? Az előfizetésünket ráadásul bárkivel meg is oszthatjuk, amivel a saját költségünket csökkenthetjük.","shortLead":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit...","id":"20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a0a44-35db-407d-b773-96a2d6445f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","timestamp":"2020. október. 18. 17:19","title":"Az autópiac Netflixe akar lenni a Lynk & Co","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 0 fokot fogja súrolni a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet.","shortLead":"A 0 fokot fogja súrolni a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet.","id":"20201017_Borus_nappalok_hideg_ejszakak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8020ea28-51a8-42a8-8266-d13639091f06","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Borus_nappalok_hideg_ejszakak","timestamp":"2020. október. 17. 13:56","title":"Borús nappalok, hideg éjszakák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016dd74-9b17-4ca1-bbbd-54a1fd1933e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövetőt lelőtte a rendőrség, a környezetéből többeket őrizetbe vettek. A tanár azért ölhették meg, mert megmutatta diákjainak a Charlie Hebdóban megjelent Mohamed-karikatúrákat. ","shortLead":"Az elkövetőt lelőtte a rendőrség, a környezetéből többeket őrizetbe vettek. A tanár azért ölhették meg, mert megmutatta...","id":"20201017_iszlamista_terrorista_merenylet_tanar_lefejezes_emmanuel_macron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f016dd74-9b17-4ca1-bbbd-54a1fd1933e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b5ce69-224a-461d-b42c-d14739b4276a","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_iszlamista_terrorista_merenylet_tanar_lefejezes_emmanuel_macron","timestamp":"2020. október. 17. 09:19","title":"A tanár lefejezését iszlamista merényletnek nevezte Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vérplazmakezelés sok súlyos páciensnél meggátolja az állapotromlást és azt, hogy a betegek intenzív osztályra kerüljenek – jelentette ki a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója szombaton a közmédiának nyilatkozva.","shortLead":"A vérplazmakezelés sok súlyos páciensnél meggátolja az állapotromlást és azt, hogy a betegek intenzív osztályra...","id":"20201017_A_sulyos_betegeknel_jok_a_verplazmakezeles_tapasztalatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1613fde8-3ba1-4c49-b6c6-525b27ebc8d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_A_sulyos_betegeknel_jok_a_verplazmakezeles_tapasztalatai","timestamp":"2020. október. 17. 15:45","title":"Koronavírus: a súlyos betegeknél jók a vérplazmakezelés tapasztalatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy év alatt, csak Kaliforniában több mikroműanyag kerül a környezetbe, mint amennyi csillag a galaxisunkban van – állítja a The Guardian által ismertetett tanulmány. A szinte láthatatlan szennyező szálakról még senki sem tudja pontosan, miként hatnak az élő szervezetekre.","shortLead":"Egy év alatt, csak Kaliforniában több mikroműanyag kerül a környezetbe, mint amennyi csillag a galaxisunkban van –...","id":"20201017_Felfoghatatlan_szamu_mikromuanyag_vesz_korbe_minket__a_hatasa_pedig_ismeretlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b11abc-55bf-439a-b290-7e5d6e928468","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_Felfoghatatlan_szamu_mikromuanyag_vesz_korbe_minket__a_hatasa_pedig_ismeretlen","timestamp":"2020. október. 17. 14:42","title":"Felfoghatatlan számú mikroműanyag vesz körbe minket – a hatása pedig ismeretlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bc6ef5-b82c-4f49-ae3d-31b1eab7a201","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több neves okostelefon-gyártó lép be a televíziók piacára is, jórészt szintén okosított készülékekkel. A kínai Oppo is követi ezt a trendet, és még ebben a hónapban bemutatja saját eszközét, egyből kétféle nagyságban.","shortLead":"Egyre több neves okostelefon-gyártó lép be a televíziók piacára is, jórészt szintén okosított készülékekkel. A kínai...","id":"20201017_oppo_okostelevizio_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bc6ef5-b82c-4f49-ae3d-31b1eab7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba8a4b8-f70c-4f9d-9929-28f676cfe310","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_oppo_okostelevizio_bemutato","timestamp":"2020. október. 17. 08:03","title":"Új tévégyártó lép piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit gazdaság hivatalosan is recesszióban van, és a koronavírus is megtépázta a GDP-t.","shortLead":"A brit gazdaság hivatalosan is recesszióban van, és a koronavírus is megtépázta a GDP-t.","id":"20201017_Nyogi_a_Brexitet_London_leminositette_NagyBritanniat_a_Moodys","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b76782-2e98-41dc-9805-4907bd7b7fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201017_Nyogi_a_Brexitet_London_leminositette_NagyBritanniat_a_Moodys","timestamp":"2020. október. 17. 08:01","title":"Nyögi a Brexitet London: leminősítette Nagy-Britanniát a Moody's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]