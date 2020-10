Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A kizökkent időt szeretnék helyretolni azok, akik az USA-ban és a világon is abban bíznak, hogy a keddi elnökválasztáson a demokrata Joe Biden győz, és visszahozza a „normális” Amerikát. A felmérések az ő előnyét mutatják, de létezik az a szűk ösvény, amely még az eltelt négy év zűrzavara után is Donald Trump újraválasztásához vezethet.","shortLead":"A kizökkent időt szeretnék helyretolni azok, akik az USA-ban és a világon is abban bíznak, hogy a keddi...","id":"202044__amerikai_elnokvalasztas__egy_vilag_varja__atmeneti_biden__az_utolso_emberig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d8b50a-1f91-4dbb-8f9d-101bb273f4b7","keywords":null,"link":"/360/202044__amerikai_elnokvalasztas__egy_vilag_varja__atmeneti_biden__az_utolso_emberig","timestamp":"2020. október. 29. 11:00","title":"Bidennek sztráda, Trumpnak ösvény vezet a Fehér Házig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","id":"20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57eae7f-0fad-455d-81b7-aebaf4fb0560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","timestamp":"2020. október. 28. 11:12","title":"A NAV-nál kell majd iparűzési adót fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Enyhe tünetei vannak az 50 éves sportvezetőnek, karanténba vonult.","shortLead":"Enyhe tünetei vannak az 50 éves sportvezetőnek, karanténba vonult.","id":"20201027_koronavirusos_a_fifa_elnoke_gianni_infantino","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c040dac4-9eb2-409e-8e4d-0d42186d41dc","keywords":null,"link":"/sport/20201027_koronavirusos_a_fifa_elnoke_gianni_infantino","timestamp":"2020. október. 27. 20:53","title":"Koronavírusos a FIFA elnöke, Gianni Infantino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0683cb-a825-4dda-9c57-17914c637943","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas szerkezet gyors lebontásához 61 kilogramm robbanóanyagot használtak a szakértők. ","shortLead":"A hatalmas szerkezet gyors lebontásához 61 kilogramm robbanóanyagot használtak a szakértők. ","id":"20201029_video_igy_robbantottak_fel_egy_12_ezer_tonnas_nemet_viaduktot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f0683cb-a825-4dda-9c57-17914c637943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12c643b-afb7-4ac5-aa16-ce11f87683ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_video_igy_robbantottak_fel_egy_12_ezer_tonnas_nemet_viaduktot","timestamp":"2020. október. 29. 07:59","title":"Videó: így robbantottak fel egy 12 ezer tonnás német viaduktot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harminc magyar autóipari beszállító cég működését fenyegeti a válság, főleg az átlag alatti forgalmúak kerültek bajba.","shortLead":"Harminc magyar autóipari beszállító cég működését fenyegeti a válság, főleg az átlag alatti forgalmúak kerültek bajba.","id":"20201029_autogyar_beszallito_jarvany_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd570c7-d24d-489c-8813-f0343c03837e","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_autogyar_beszallito_jarvany_valsag","timestamp":"2020. október. 29. 08:20","title":"Az autógyárak kibírják a válságot, de a beszállítóik egyre nagyobb bajba kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5426b678-c143-4da0-addf-da5bb375aca4","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Politikusdinasztiából származik Aldexander De Croo belga kormányfő, aki csaknem két év után összeállt többségi koalíció élén vezeti az országot, és küzd a koronavírus-járvány második hullámával.","shortLead":"Politikusdinasztiából származik Aldexander De Croo belga kormányfő, aki csaknem két év után összeállt többségi koalíció...","id":"202043_alexander_de_croo_urlovas_abelga_kormanyrudnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5426b678-c143-4da0-addf-da5bb375aca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269a94e5-3579-4e96-869f-ae5225842255","keywords":null,"link":"/360/202043_alexander_de_croo_urlovas_abelga_kormanyrudnal","timestamp":"2020. október. 27. 17:00","title":"Belgiumnak 650 nap után ismét van kormánya, úrlovas miniszterelnök vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami intézmények átvétele miatti pluszterhek kompenzálásával indokolják a támogatást, az egyik kedvezményezett a szegedi egyházi Gál Ferenc Egyetem. A Szegedi Tudományegyetemen többen aggódnak, hogy képzéseket vesz át tőlük a GFE, a SZTE vezetése viszont cáfolja a pletykákat.","shortLead":"Az állami intézmények átvétele miatti pluszterhek kompenzálásával indokolják a támogatást, az egyik kedvezményezett...","id":"20201028_Plusz_felmilliardot_kapnak_egyhazi_felsooktatasi_intezmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3683d0c1-c7b3-4407-b852-f8aa37cfb8ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Plusz_felmilliardot_kapnak_egyhazi_felsooktatasi_intezmenyek","timestamp":"2020. október. 28. 10:35","title":"Plusz félmilliárdot kapnak egyházi felsőoktatási intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atya az intézményben nevelkedő fiatalok lelki gondozását végzi a 24.hu szerint. Korábban egy másik pap állította róla, hogy kispap korában viszonyt próbált meg kialakítani vele.","shortLead":"Az atya az intézményben nevelkedő fiatalok lelki gondozását végzi a 24.hu szerint. Korábban egy másik pap állította...","id":"20201027_katolikus_egyhaz_pap_kalocsa_gyerekotthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e3e5c6-6dd9-4c96-8712-d8c9d409ce42","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_katolikus_egyhaz_pap_kalocsa_gyerekotthon","timestamp":"2020. október. 27. 16:52","title":"Kalocsai gyerekotthon lakóival foglalkozik egy korábban szexuális zaklatással megvádolt pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]