[{"available":true,"c_guid":"fd78f02c-5787-4d02-bcc7-4b51a74ea686","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügylet hónapok óta ismert volt, de most meg is történt.","shortLead":"Az ügylet hónapok óta ismert volt, de most meg is történt.","id":"20201102_spar_zimbo_perbal_husuzem_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd78f02c-5787-4d02-bcc7-4b51a74ea686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900f5491-3946-43fd-a227-e4d9d0251968","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_spar_zimbo_perbal_husuzem_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 02. 13:42","title":"A Spar ismeretlen összegért megvásárolta a perbáli Zimbo-gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ők egyelőre nem kaptak mentőcsomagot, miközben a forgalmuk nagy része eltűnt.","shortLead":"Ők egyelőre nem kaptak mentőcsomagot, miközben a forgalmuk nagy része eltűnt.","id":"20201103_csehorszag_sorfozdek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6265254d-b437-44ed-b65a-cbffb9491c03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_csehorszag_sorfozdek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 14:56","title":"Nagy bajban a cseh sörfőzdék, a kormánytól kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a29fa4-0f7b-4a12-a5ef-5b353c9de0cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszbarát elnök és az Európa-barát elnökjelölt jutott a második fordulóba.","shortLead":"Az oroszbarát elnök és az Európa-barát elnökjelölt jutott a második fordulóba.","id":"20201101_Oroszorszag_vagy_Europa_Ez_a_kerdes_a_moldovai_elnokvalasztason_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a29fa4-0f7b-4a12-a5ef-5b353c9de0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7779be-5aad-436f-9bae-41983dd41e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Oroszorszag_vagy_Europa_Ez_a_kerdes_a_moldovai_elnokvalasztason_is","timestamp":"2020. november. 01. 21:55","title":"Oroszország vagy Európa? Ez a kérdés a moldovai elnökválasztáson is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két részletben fogják megkapni a dolgozók a bérüket, a második kifizetés csak a hónap végén lesz esedékes.","shortLead":"Két részletben fogják megkapni a dolgozók a bérüket, a második kifizetés csak a hónap végén lesz esedékes.","id":"20201103_dunaferr_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d496d95-e051-4763-b80d-c38741afb451","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_dunaferr_fizetes","timestamp":"2020. november. 03. 17:02","title":"Ismét gondok vannak a Dunaferrnél a bérek kifizetésével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9dcc208-81cf-4d9e-bbfe-45b986e89fa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi órás és az októberi iPhone-os bemutató után is van még valami az Apple tarsolyában. A vállalat jövő kedden újabb online eseményre invitálja az érdeklődőket. A meghívóra a dátumon kívül csak Steve Jobs ikonikussá vált mondását írták: One more thing. Ami ebben valószínűleg az első Apple új, saját chipjével szerelt első számítógépet jelenti.","shortLead":"A szeptemberi órás és az októberi iPhone-os bemutató után is van még valami az Apple tarsolyában. A vállalat jövő...","id":"20201102_apple_mac_bemutato_apple_silicon_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9dcc208-81cf-4d9e-bbfe-45b986e89fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b70262a-b4fa-4f3d-88e2-56bd7a9a0437","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_mac_bemutato_apple_silicon_processzor","timestamp":"2020. november. 02. 18:51","title":"Jövő kedden előáll valamivel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank több problémát, köztük informatikai hibákat is talált a Raiffeisen működésében.","shortLead":"A jegybank több problémát, köztük informatikai hibákat is talált a Raiffeisen működésében.","id":"20201102_mnb_jegybank_birsag_buntetes_raiffeisen_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29818ed4-23b3-4a50-896a-2c72693a4d58","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_mnb_jegybank_birsag_buntetes_raiffeisen_bank","timestamp":"2020. november. 02. 10:35","title":"Közel 50 millió forintra büntette az MNB a Raiffeisent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek segítettek.","shortLead":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek...","id":"20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffb0ddb-b30d-4bce-9655-424cf0bfcdb3","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","timestamp":"2020. november. 03. 12:45","title":"Bécsi terrortámadás: Két török MMA-harcos bátor helytállásáról ír a sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250ff65d-6671-4027-95a5-3fa6fd248085","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok új operációs rendszerének egyik kevéssé ismert, de annál hasznosabb újdonsága kattintható \"gombbá\" alakítja a készülék hátlapját. A régebbi telefonokon is működik, sokféle parancsot hozzárendelhet.","shortLead":"Az iPhone-ok új operációs rendszerének egyik kevéssé ismert, de annál hasznosabb újdonsága kattintható \"gombbá\"...","id":"20201102_ios_14_tippek_trukkok_koppintas_hatul_funkcio_iphone_hatlap_hatulja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=250ff65d-6671-4027-95a5-3fa6fd248085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ab5c1-ee61-4e1f-a9e5-0eedfa97d27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_ios_14_tippek_trukkok_koppintas_hatul_funkcio_iphone_hatlap_hatulja","timestamp":"2020. november. 02. 11:03","title":"Észrevette? Új gombot kapott az iPhone-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]