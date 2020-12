Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d80d222-17f2-4e54-8f01-75c60b66d176","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fellendíteni látszik a plasztikai sebészek és a kozmetikusok forgalmát, hogy a koronavírus miatt tömegessé váltak a videokonferenciák. ","shortLead":"Fellendíteni látszik a plasztikai sebészek és a kozmetikusok forgalmát, hogy a koronavírus miatt tömegessé váltak...","id":"202048_csunyit_avideokonferencia_szembe_kell_neznivele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d80d222-17f2-4e54-8f01-75c60b66d176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e948bf9-b9f3-4d53-aa6f-520100af5bc0","keywords":null,"link":"/360/202048_csunyit_avideokonferencia_szembe_kell_neznivele","timestamp":"2020. november. 29. 13:45","title":"Kevesnek áll jól a videóhívás, egyre többen mennek plasztikai sebészhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csaknem négy héttel a választás napja után megszületett a hivatalos eredmény.\r

","shortLead":"Csaknem négy héttel a választás napja után megszületett a hivatalos eredmény.\r

","id":"20201130_joe_biden_elnokvalasztas_arizona_mark_kelly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4fecf3-2f56-43ab-a72b-b139e17a1739","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_joe_biden_elnokvalasztas_arizona_mark_kelly","timestamp":"2020. november. 30. 22:15","title":"Arizonában is hitelesítették Joe Biden győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Arra kérte őket, érvénytelenítsék a választási eredményeket. Miután nem tették meg, Trump megint tombolni kezdett.","shortLead":"Arra kérte őket, érvénytelenítsék a választási eredményeket. Miután nem tették meg, Trump megint tombolni kezdett.","id":"20201201_Beintettek_a_georgiai_republikanusok_Trumpnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74813571-9496-499b-94ed-fc4132e27bee","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Beintettek_a_georgiai_republikanusok_Trumpnak","timestamp":"2020. december. 01. 05:37","title":"Beintettek a georgiai republikánusok Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","id":"20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e18c4a5-34bb-490a-b2dc-cc2b5ff1daca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","timestamp":"2020. november. 29. 16:55","title":"Nem igaz, hogy hat számot nem bírt eltalálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54cef69-e614-4322-81b4-45d7e53dcd73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy négyfős társaság vitatkozott össze október elején.","shortLead":"Egy négyfős társaság vitatkozott össze október elején.","id":"20201201_Okollel_utottek_ket_fiut_egy_budapesti_bevasarlokozpontban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54cef69-e614-4322-81b4-45d7e53dcd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5be4869-ae0a-474b-9419-73b4aa2fbaef","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Okollel_utottek_ket_fiut_egy_budapesti_bevasarlokozpontban","timestamp":"2020. december. 01. 10:19","title":"Ököllel ütöttek meg két fiút egy bevásárlóközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó nemcsak az USA-ban, hanem Európában is leállhat a közel öt évtizedes múltra visszatekintő típus forgalmazásával. ","shortLead":"A német gyártó nemcsak az USA-ban, hanem Európában is leállhat a közel öt évtizedes múltra visszatekintő típus...","id":"20201130_eltunhet_a_passat_szedan_a_volkswagen_kinalatabol_arteon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6fb4f1-707a-4bce-8a1e-2ff27d1941e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_eltunhet_a_passat_szedan_a_volkswagen_kinalatabol_arteon","timestamp":"2020. november. 30. 09:21","title":"Eltűnhet a Passat szedán a VW kínálatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6100ea-ee3c-4cdd-8be4-64e0ec261e16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig csak másfél hónapja gyújtottuk be a kályhákat. A lakástüzek okai a legtöbbször emberi mulasztásra vezethetők vissza, figyelmeztet a Katasztrófavédelem.","shortLead":"Pedig csak másfél hónapja gyújtottuk be a kályhákat. A lakástüzek okai a legtöbbször emberi mulasztásra vezethetők...","id":"20201130_Huszonnegyen_hunytak_el_lakastuzben_a_mostani_futesi_szezonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6100ea-ee3c-4cdd-8be4-64e0ec261e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfa91fe-6b9f-4896-9e7f-fbd923d712f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Huszonnegyen_hunytak_el_lakastuzben_a_mostani_futesi_szezonban","timestamp":"2020. november. 30. 19:08","title":"Huszonnégyen hunytak el lakástűzben a mostani fűtési szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Egy német régész megtalálta a II. Frigyes Ferenc (Friedrich Franz II.) nevű lapátkerekes gőzhajó roncsát a Balti-tengeren.","shortLead":" Egy német régész megtalálta a II. Frigyes Ferenc (Friedrich Franz II.) nevű lapátkerekes gőzhajó roncsát...","id":"20201129_friedrich_franz_ii_hajo_roncsai_balti_tenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68435515-bbf6-4953-8ac5-0d9b2fd61010","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_friedrich_franz_ii_hajo_roncsai_balti_tenger","timestamp":"2020. november. 29. 15:03","title":"Megtalálták a 171 éve elsüllyedt német gőzhajó roncsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]