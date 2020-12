Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf362fbd-c35d-4287-978e-522fa32bcf85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok töltelék, eleget pihentetett tészta, és még pár apróság. De mit mond a néphagyomány a karácsonyi süteményről?","shortLead":"Sok töltelék, eleget pihentetett tészta, és még pár apróság. De mit mond a néphagyomány a karácsonyi süteményről?","id":"20201209_karacsony_sutemeny_mi_kell_a_jo_bejglihez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf362fbd-c35d-4287-978e-522fa32bcf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4e7d57-ec1d-4228-b970-90623bbf5f12","keywords":null,"link":"/elet/20201209_karacsony_sutemeny_mi_kell_a_jo_bejglihez","timestamp":"2020. december. 09. 11:08","title":"Mitől lesz jó a bejgli?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83705d15-4956-49a2-bf4c-9fa76d90d46d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan, melyik magyar képzőművész mutatkozhat be az 59. Velencei Biennálén 2022-ben. ","shortLead":"Megvan, melyik magyar képzőművész mutatkozhat be az 59. Velencei Biennálén 2022-ben. ","id":"20201209_Szerb_Antal_Utas_es_holdvilagja_inspiralja_a_Velencei_Biennalera_kikerulo_szobrokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83705d15-4956-49a2-bf4c-9fa76d90d46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b391f66f-c13d-4c42-9fe4-b70dfca6d3e2","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Szerb_Antal_Utas_es_holdvilagja_inspiralja_a_Velencei_Biennalera_kikerulo_szobrokat","timestamp":"2020. december. 09. 16:39","title":"Szerb Antal Utas és holdvilága inspirálja a Velencei Biennále magyar kiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b88314c-3650-476b-a0b1-57579e3bb3fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védőfelszerelést Taojüan polgármestere ajánlotta fel.\r

","shortLead":"A védőfelszerelést Taojüan polgármestere ajánlotta fel.\r

","id":"20201209_300_ezer_maszk_Budapest_Tajvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b88314c-3650-476b-a0b1-57579e3bb3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ae0f0b-3f86-45a6-b282-9c9ed138d99a","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_300_ezer_maszk_Budapest_Tajvan","timestamp":"2020. december. 09. 20:58","title":"300 ezer maszkot kap Budapest Tajvanból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be299fa-1e6a-4f3b-bd67-38042ef787dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"PC-ről és az Apple telefonjairól is elérhető lesz az Xbox Game Pass Ultimate felhős játékokat kínáló szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy erős hardver nélkül játszunk modern videojátékokkal.","shortLead":"PC-ről és az Apple telefonjairól is elérhető lesz az Xbox Game Pass Ultimate felhős játékokat kínáló szolgáltatása...","id":"20201210_xbox_game_pass_pc_ios_streaming_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be299fa-1e6a-4f3b-bd67-38042ef787dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aad30c0-ce56-4a99-9e5c-629b1b4451c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_xbox_game_pass_pc_ios_streaming_jatek","timestamp":"2020. december. 10. 16:03","title":"Windowsos gépen és iPhone-on is menni fognak az Xbox játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az oltások elkezdésének illúzióját kelti Orbán Viktor azzal, hogy a hét eleje óta regisztrálni lehet a vakcináért – ám egyelőre csak levélszemetet kap a polgár. ","shortLead":"Az oltások elkezdésének illúzióját kelti Orbán Viktor azzal, hogy a hét eleje óta regisztrálni lehet a vakcináért – ám...","id":"20201209_Egyelore_meg_nem_oltja_csak_kabitja_a_kormany_a_magyarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bb3350-9cae-4243-b4a9-468948070953","keywords":null,"link":"/360/20201209_Egyelore_meg_nem_oltja_csak_kabitja_a_kormany_a_magyarokat","timestamp":"2020. december. 09. 13:00","title":"Egyelőre még nem oltja, csak kábítja a kormány a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kitolják a határidőket és az életkori határokat is, hogy a vészhelyzet miatt ne essen el senki a támogatás lehetőségétől.","shortLead":"Kitolják a határidőket és az életkori határokat is, hogy a vészhelyzet miatt ne essen el senki a támogatás...","id":"20201209_csok_csaladtamogatas_koronavirusveszhelyzet_hataridok_eletkori_hatarok_meghosszabbitasa_novak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881fa5fa-b333-4fe7-a349-35708393dc8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_csok_csaladtamogatas_koronavirusveszhelyzet_hataridok_eletkori_hatarok_meghosszabbitasa_novak","timestamp":"2020. december. 09. 13:13","title":"Csokos és babavárós határidőket hosszabbítanak meg a vészhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2c8cd9-184c-4812-ad74-e8c15fe5657d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan kibővítette szolgáltatási körét idén az Apple","shortLead":"Alaposan kibővítette szolgáltatási körét idén az Apple","id":"20201210_apple_jogaszonyeg_ugrokotel_fitnesz_plusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b2c8cd9-184c-4812-ad74-e8c15fe5657d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6b1586-e8b4-42ce-a900-6f5ae4e374f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_apple_jogaszonyeg_ugrokotel_fitnesz_plusz","timestamp":"2020. december. 10. 11:06","title":"Az Apple már jógaszőnyeget és ugrókötelet is árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3640c255-3aec-4120-adf5-5d7c0b813341","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombat és vasárnap reggel párás, ködös idő várható.","shortLead":"Szombat és vasárnap reggel párás, ködös idő várható.","id":"20201210_Borus_csapadekmentes_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3640c255-3aec-4120-adf5-5d7c0b813341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a442346f-bcf8-41c0-8643-a9ae32cfb2e0","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Borus_csapadekmentes_hetvege","timestamp":"2020. december. 10. 18:01","title":"Szomorkás idő lesz hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]