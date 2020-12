Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58aa1961-2633-49ed-9e60-83377d06b572","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem két évvel a kudarccal végződött első kísérlet után újabb űrszondák Holdra juttatását tervezi Izrael – írta a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.","shortLead":"Csaknem két évvel a kudarccal végződött első kísérlet után újabb űrszondák Holdra juttatását tervezi Izrael – írta...","id":"20201212_izrael_urszonda_hold_misszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58aa1961-2633-49ed-9e60-83377d06b572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5170e7-2895-4c36-9cb0-43c9762889e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_izrael_urszonda_hold_misszio","timestamp":"2020. december. 12. 10:03","title":"Izrael nem adja fel, újabb szondákat küldene a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53bd744-efd1-4843-8f49-b9a5acff7e55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén 125 éves a cseh márka, ennek alkalmából újraértelmezik régi modelljeiket. 