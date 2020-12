Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba9a1208-da3a-437c-8f19-07384c8481e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei év félelmetes volt, mert a járvánnyal pokoli erők jöttek fel a felszín alól, és ez erős bizonytalanságot okozott mindenkiben – mondja Németh Juci 2020-ra visszatekintve. De az énekesnő azt is észrevette, hogy az emberek elkezdtek egy kicsit összetartani, hiszen a járvány problémája globális, mindenkit érint. Az összetartásra pedig az év végén is szükség van, és a segítség sokszor egy szendvicsben nyilvánulhat meg. ","shortLead":"Az idei év félelmetes volt, mert a járvánnyal pokoli erők jöttek fel a felszín alól, és ez erős bizonytalanságot...","id":"20201214_Nemeth_Juci_Olyan_lehetosegeket_is_adott_ez_az_ev_amelyek_soha_az_eletben_nem_johettek_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba9a1208-da3a-437c-8f19-07384c8481e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80f5071-6de7-4ff4-a1e5-c65357e9a045","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Nemeth_Juci_Olyan_lehetosegeket_is_adott_ez_az_ev_amelyek_soha_az_eletben_nem_johettek_volna","timestamp":"2020. december. 14. 12:00","title":"Németh Juci: Olyan lehetőségeket is adott ez az év, amelyek soha nem jöhettek volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddiginél sokkal szigorúbb digitális szabályokat vezethetnek be Európában.","shortLead":"Az eddiginél sokkal szigorúbb digitális szabályokat vezethetnek be Európában.","id":"20201215_EU_techcegek_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5726b782-d293-4f02-a089-4d0b0038f037","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_EU_techcegek_szabalyok","timestamp":"2020. december. 15. 20:49","title":"Megregulázná az EU a legnagyobb techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabályokat jelentett be a Google a felhasználói fiókok aktivitására, illetve a felhasználók által igénybe vett tárhelyre. Az új regulák 2021. június 1-jétől hatályosak, de érdemes őket most megismerni.","shortLead":"Új szabályokat jelentett be a Google a felhasználói fiókok aktivitására, illetve a felhasználók által igénybe vett...","id":"20201214_google_fiok_tarhely_tartalmak_torlese_inaktiv_felhasznalo_iranyelvek_valtozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7bc50-7556-4d98-a9cf-ce2f0eca2286","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_google_fiok_tarhely_tartalmak_torlese_inaktiv_felhasznalo_iranyelvek_valtozasa","timestamp":"2020. december. 14. 11:03","title":"Erről tudjon: törölni fogja az adatait a Google, ha nem tartja be az új szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megalapozatlan állításokkal, félrevezető engedélyek és ajánlások lobogtatásával, a negatív vélemények törlésével, a forgalmazók eltitkolásával próbálnak egyesek a neten koronavírussal kapcsolatos termékeket, sőt vírustesztelést eladni.","shortLead":"Megalapozatlan állításokkal, félrevezető engedélyek és ajánlások lobogtatásával, a negatív vélemények törlésével...","id":"20201214_versenyhivatal_szabalytalansag_kereskedelem_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a64c586-f087-4c99-9222-9d528adec1d0","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_versenyhivatal_szabalytalansag_kereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. december. 14. 13:47","title":"Súlyos szabálytalanságokat lát a GVH a koronavírushoz köthető netes kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A szlovák politika és üzleti világ bűnös összefonódásának legújabb jelképe a magyar miniszterelnökhöz közeli vállalkozókkal is üzletelt.","shortLead":"A szlovák politika és üzleti világ bűnös összefonódásának legújabb jelképe a magyar miniszterelnökhöz közeli...","id":"202050_emberszabasu_uzletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c450ed9-8d74-4d38-a66d-56d5270f4954","keywords":null,"link":"/360/202050_emberszabasu_uzletek","timestamp":"2020. december. 14. 13:10","title":"Magyarországig érnek a szlovák korrupciós ügy szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1401afea-f910-4e57-ac20-b2109d3bd262","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Rejtő Jenő különböző regényeiből ismert karakterek kerülnek vesztegzár alá Földes László Hobo nemrég megjelent, különleges kiállítású kiskönyvvel felturbózott lemezén. A margitszigeti Grand Hotelben Fülig Jimmy, Csülök, Zwilliner Lola és a többiek, mint egykor Bocaccio Dekameronjának hősei, saját történetükkel szórakoztatják a többieket, míg végül Senki Alfonz miniszterelnökségével kormányt alakítanak. De hogy jön ide Brezsnyev? Elismeri-e Hobo a bunyós költőt egyfajta alteregójának? Ki az a Kupcsulik? Interjú.","shortLead":"Rejtő Jenő különböző regényeiből ismert karakterek kerülnek vesztegzár alá Földes László Hobo nemrég megjelent...","id":"20201215_Hobo_Ilyenkor_mondok_olyanokat_amiket_akar_Troppauer_Humer_is_mondhatna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1401afea-f910-4e57-ac20-b2109d3bd262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce41cae7-f61a-45cc-8b25-1ef5fc654245","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Hobo_Ilyenkor_mondok_olyanokat_amiket_akar_Troppauer_Humer_is_mondhatna","timestamp":"2020. december. 15. 20:00","title":"Hobo: „A gyűlölet mindig felülről jön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Digidog nevű kutya már feltűnt a New York-i rendőrök oldalán. A szerkezet hamarosan egy ajtónyitásra alkalmas kart is kap. A hírnek nemcsak a bűnözők nem örülnek.","shortLead":"A Digidog nevű kutya már feltűnt a New York-i rendőrök oldalán. A szerkezet hamarosan egy ajtónyitásra alkalmas kart is...","id":"20201214_new_york_rendorseg_nypd_robotkutya_spot_digidog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf434e5-2d24-4f84-906d-1633a66c462e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_new_york_rendorseg_nypd_robotkutya_spot_digidog","timestamp":"2020. december. 14. 11:33","title":"Ajtónyitó kart szereltek a New York-i rendőrség robotkutyájára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája következő körének párosítását az európai labdarúgó-szövetség nyoni központjában.","shortLead":"Kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája következő körének párosítását az európai labdarúgó-szövetség nyoni központjában.","id":"20201214_labdarugo_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_sorsolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e10b1-e4a7-4bbd-a998-09d2b84ad164","keywords":null,"link":"/sport/20201214_labdarugo_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_sorsolas","timestamp":"2020. december. 14. 13:15","title":"Barcelona-PSG és Leipzig-Liverpool jön a BL nyolcaddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]