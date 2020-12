Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"622dfc7f-800e-4def-980f-56702d69daa3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A portál szerint műsorvezetőnek azért kell távoznia, mert a rádió és Lampé másik munkahelyéhez, az ATV Csoporthoz tartozó Spirit FM is ugyanarra a frekvenciára pályázik.","shortLead":"A portál szerint műsorvezetőnek azért kell távoznia, mert a rádió és Lampé másik munkahelyéhez, az ATV Csoporthoz...","id":"20201215_Lampe_Agnes_Klubradio_ATV_Spirit_FM","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=622dfc7f-800e-4def-980f-56702d69daa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc85d458-9cab-45d8-a652-cb3848540ad0","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Lampe_Agnes_Klubradio_ATV_Spirit_FM","timestamp":"2020. december. 15. 20:05","title":"Media1: megválhat Lampé Ágnestől a Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6419d99a-b698-422c-8b5f-f2a1cf580041","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen népszerű dobozos autója ezúttal a gépháztető alatt újult meg.","shortLead":"A Volkswagen népszerű dobozos autója ezúttal a gépháztető alatt újult meg.","id":"20201215_tisztabb_es_erosebb_uj_dizelmotorok_a_vw_transporterben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6419d99a-b698-422c-8b5f-f2a1cf580041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2936e3b8-2b57-4756-b242-186a1f13c21e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_tisztabb_es_erosebb_uj_dizelmotorok_a_vw_transporterben","timestamp":"2020. december. 15. 11:21","title":"Tisztább és erősebb: új dízelmotorok a VW Transporterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen hasznos funkciót adott a Google asszisztenséhez, amely ezzel még kényelmesebbé teheti az okosabb otthonok tulajdonosainak életét.","shortLead":"Igen hasznos funkciót adott a Google asszisztenséhez, amely ezzel még kényelmesebbé teheti az okosabb otthonok...","id":"20201215_google_assistant_scheduled_actions_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0acdd28-4cfc-4f35-83a2-3581aa481cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_assistant_scheduled_actions_funkcio","timestamp":"2020. december. 15. 12:33","title":"Még hasznosabb lehet otthon a Google hangos asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Alaptörvény kilencedik módosítása után a kormánypárti csatorna műsorvezetője is egy melegjogi civil szervezet jelszavával pózolt az Instagramon.","shortLead":"Az Alaptörvény kilencedik módosítása után a kormánypárti csatorna műsorvezetője is egy melegjogi civil szervezet...","id":"20201215_Ordog_Nora_a_TV2_musorvezetoje_is_felszolalt_az_apa_es_az_anya_nemerol_szolo_torveny_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50955daf-ded8-4ebd-9e8d-f2f1039b1016","keywords":null,"link":"/elet/20201215_Ordog_Nora_a_TV2_musorvezetoje_is_felszolalt_az_apa_es_az_anya_nemerol_szolo_torveny_miatt","timestamp":"2020. december. 15. 18:10","title":"Ördög Nóra, a TV2 műsorvezetője is felszólalt az apa és az anya neméről szóló törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt kevesebb mint 2 ezer új fertőzöttet azonosítottak.","shortLead":"Egy nap alatt kevesebb mint 2 ezer új fertőzöttet azonosítottak.","id":"20201215_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3d99c5-fa94-4d8d-b577-ee4ccc3ab030","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 15. 09:02","title":"Koronavírus: 107 beteg meghalt, visszaesett az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a471f86-878d-4e00-972c-15cb33e23301","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az HBO GO is kijött a saját év végi toplistájával, melyből kiderül, hogy a streaming-szolgáltatón melyek voltak a legnépszerűbb sorozatok, filmek, dokumentumfilmek. ","shortLead":"Az HBO GO is kijött a saját év végi toplistájával, melyből kiderül, hogy a streaming-szolgáltatón melyek voltak...","id":"20201215_Ezektol_az_HBOs_sorozatoktol_valtunk_iden_fuggove","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a471f86-878d-4e00-972c-15cb33e23301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73e186a-865e-4417-a352-e889e487a688","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Ezektol_az_HBOs_sorozatoktol_valtunk_iden_fuggove","timestamp":"2020. december. 15. 11:26","title":"Ezektől az HBO-s sorozatoktól váltunk idén függővé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","shortLead":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","id":"20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c914d7e7-b50e-4958-8ffc-97fcaa4dedb3","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","timestamp":"2020. december. 15. 18:10","title":"Szennyezett a Naturmind egyik terméke, rendszeres fogyasztása növeli a rák kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"1,8 millió vakcina érkezik az országba, több mint háromnegyedét az egészségügyi dolgozók kapják.\r

","shortLead":"1,8 millió vakcina érkezik az országba, több mint háromnegyedét az egészségügyi dolgozók kapják.\r

","id":"20201214_Koronavirus_oltas_Olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de7e56c-b4fb-4883-8110-f25acba4d9ad","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_Koronavirus_oltas_Olaszorszag","timestamp":"2020. december. 14. 20:43","title":"Január közepén indul a koronavírus elleni tömeges oltás Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]