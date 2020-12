Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fb04ae0-37cd-4163-a517-4e520981e07e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A muslincák elég bosszantóak, de nem kevesebb mint hat Nobel-díj tulajdonosai.","shortLead":"A muslincák elég bosszantóak, de nem kevesebb mint hat Nobel-díj tulajdonosai.","id":"20201215_Mit_koszonhet_az_emberiseg_a_muslincaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fb04ae0-37cd-4163-a517-4e520981e07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ee4ba0-14dd-4d8f-b6cb-92390dffbbc6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201215_Mit_koszonhet_az_emberiseg_a_muslincaknak","timestamp":"2020. december. 15. 19:15","title":"Mit köszönhet az emberiség a muslincáknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6419d99a-b698-422c-8b5f-f2a1cf580041","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen népszerű dobozos autója ezúttal a gépháztető alatt újult meg.","shortLead":"A Volkswagen népszerű dobozos autója ezúttal a gépháztető alatt újult meg.","id":"20201215_tisztabb_es_erosebb_uj_dizelmotorok_a_vw_transporterben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6419d99a-b698-422c-8b5f-f2a1cf580041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2936e3b8-2b57-4756-b242-186a1f13c21e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_tisztabb_es_erosebb_uj_dizelmotorok_a_vw_transporterben","timestamp":"2020. december. 15. 11:21","title":"Tisztább és erősebb: új dízelmotorok a VW Transporterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes igazolt koronavírus-fertőzött 2 százaléka dolgozik az egészségügyben, az elhunytak nagy részének volt krónikus alapbetegsége - így kommentálta az Emmi a Magyar Orvosi Kamara számait.","shortLead":"Az összes igazolt koronavírus-fertőzött 2 százaléka dolgozik az egészségügyben, az elhunytak nagy részének volt...","id":"20201215_Emmi_elhunyt_egeszsegugyi_dolgozo_kronikus_alapbetegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6f23ac-d303-4be6-9ee1-6f9686f6f011","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_Emmi_elhunyt_egeszsegugyi_dolgozo_kronikus_alapbetegseg","timestamp":"2020. december. 15. 17:55","title":"Emmi: A legtöbb elhunyt egészségügyi dolgozónak volt krónikus alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fenntarthatónak és etikusnak nevezi termékeit az a cég, amelybe Sussex hercegnője pénzt invesztált. ","shortLead":"Fenntarthatónak és etikusnak nevezi termékeit az a cég, amelybe Sussex hercegnője pénzt invesztált. ","id":"20201215_Instant_zabtejet_keszito_cegbe_fektetett_Meghan_Markle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0a8ef2-1c06-49c5-9f8c-046afdc93833","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Instant_zabtejet_keszito_cegbe_fektetett_Meghan_Markle","timestamp":"2020. december. 15. 14:51","title":"Meghan Markle instant zabtejet készítő cégbe fektetett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Alaptörvény kilencedik módosítása után a kormánypárti csatorna műsorvezetője is egy melegjogi civil szervezet jelszavával pózolt az Instagramon.","shortLead":"Az Alaptörvény kilencedik módosítása után a kormánypárti csatorna műsorvezetője is egy melegjogi civil szervezet...","id":"20201215_Ordog_Nora_a_TV2_musorvezetoje_is_felszolalt_az_apa_es_az_anya_nemerol_szolo_torveny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50955daf-ded8-4ebd-9e8d-f2f1039b1016","keywords":null,"link":"/elet/20201215_Ordog_Nora_a_TV2_musorvezetoje_is_felszolalt_az_apa_es_az_anya_nemerol_szolo_torveny_miatt","timestamp":"2020. december. 15. 18:10","title":"Ördög Nóra, a TV2 műsorvezetője is felszólalt az apa és az anya neméről szóló törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33473068-7818-4b90-8161-70849dae2013","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Mégsem módosítják a Pest megyei választókerületek határait, pedig kötelező lenne, és jövőre már késő. A Fidesz csütörtökön még támogatta az erről szóló ellenzéki javaslatot, de kedden leszavazta.","shortLead":"Mégsem módosítják a Pest megyei választókerületek határait, pedig kötelező lenne, és jövőre már késő. A Fidesz...","id":"20201215_A_Fidesz_a_torvenysertesre_szavazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33473068-7818-4b90-8161-70849dae2013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbf2ecc-ee8b-463f-a734-62c12e890935","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_A_Fidesz_a_torvenysertesre_szavazott","timestamp":"2020. december. 15. 15:26","title":"A Fidesz a törvénysértésre szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fec2d8-33dc-4018-bb21-ceb3f0a3d3d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a telefonok láthatók el okosfunkciókkal. Megfelelő panel segítségével egy önműködő ajtó is izgalmassá tehető.","shortLead":"Nem csak a telefonok láthatók el okosfunkciókkal. Megfelelő panel segítségével egy önműködő ajtó is izgalmassá tehető.","id":"20201216_lg_oled_kepernyo_kijelzo_ajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17fec2d8-33dc-4018-bb21-ceb3f0a3d3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7972c8f3-e748-4fbf-8ce3-831c4257863d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_lg_oled_kepernyo_kijelzo_ajto","timestamp":"2020. december. 16. 10:03","title":"Az LG új találmánya: az átlátszó ajtó, ami egyúttal képernyő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Victor Gevers októberben beszélt arról, hogy milyen egyszerű módszerrel sikerült bejutnia az amerikai elnök fiókjába.","shortLead":"Victor Gevers októberben beszélt arról, hogy milyen egyszerű módszerrel sikerült bejutnia az amerikai elnök fiókjába.","id":"20201217_donald_trump_twitter_fiok_victor_geveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca922e5-51e7-40f0-a31a-3aaecae4b1fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_donald_trump_twitter_fiok_victor_geveres","timestamp":"2020. december. 17. 10:40","title":"Tényleg feltörték Donald Trump Twitter-fiókját októberben, de nem büntetik meg a „hackert”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]