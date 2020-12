Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4abc93b1-f28e-4c62-b624-32cd5cfaee5a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű a nevelőszülők helyzete, hiszen általában olyan gyerekeket vesznek magukhoz, akiknek zaklatott sorsa volt. Felzárkóztatásuk minden nap kemény munka, egyben szép feladat is. Teljes szívvel, első rész. ","shortLead":"Nem könnyű a nevelőszülők helyzete, hiszen általában olyan gyerekeket vesznek magukhoz, akiknek zaklatott sorsa volt...","id":"20201229_Doku360_Szamolni_kell_azzal_hogy_minden_gyerek_egy_kis_batyuval_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4abc93b1-f28e-4c62-b624-32cd5cfaee5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7062ae5-c32b-4e54-9423-d1acf725d854","keywords":null,"link":"/360/20201229_Doku360_Szamolni_kell_azzal_hogy_minden_gyerek_egy_kis_batyuval_jon","timestamp":"2020. december. 29. 19:00","title":"Doku360: Mindegyik gyerek egy kis batyuval érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bed89c-feb0-49d4-b551-fc4bcd0e4d1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hattyú odatelepedett a másik, elpusztult állat mellé a sínekre, blokkolva a vonatközlekedést. A tűzoltóknak kellett elszállítani.","shortLead":"A hattyú odatelepedett a másik, elpusztult állat mellé a sínekre, blokkolva a vonatközlekedést. A tűzoltóknak kellett...","id":"20201229_Elutott_tarsat_gyaszolo_hattyu_miatt_kesett_23_vonat_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bed89c-feb0-49d4-b551-fc4bcd0e4d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e0bc51-0f77-4fd8-a0af-6ab6bdbf856c","keywords":null,"link":"/elet/20201229_Elutott_tarsat_gyaszolo_hattyu_miatt_kesett_23_vonat_Nemetorszagban","timestamp":"2020. december. 29. 11:38","title":"Elütött társát gyászoló hattyú miatt késett 23 vonat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88f08cd-633a-4ac9-8e5d-1ba071deab1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az izgalmas sportkompakt motorjában találtak még 42 extra lóerőt. ","shortLead":"Az izgalmas sportkompakt motorjában találtak még 42 extra lóerőt. ","id":"20201230_348_loeros_lett_a_bmw_m135i","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a88f08cd-633a-4ac9-8e5d-1ba071deab1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5078800c-daf9-402c-a3af-cfeecb2c5ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_348_loeros_lett_a_bmw_m135i","timestamp":"2020. december. 30. 07:59","title":"348 lóerős lett a BMW M135i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e304ab9d-1a86-4345-b697-c9a066fea7cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beck Zsuzsanna 2006 óta vezette az intézményt.","shortLead":"Beck Zsuzsanna 2006 óta vezette az intézményt.","id":"20201229_Beck_Zsuzsanna_Vorosmarty_Mihaly_Gimnazium_igazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e304ab9d-1a86-4345-b697-c9a066fea7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ccaa95-fb61-4ceb-a38d-03a6cf1f0f10","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Beck_Zsuzsanna_Vorosmarty_Mihaly_Gimnazium_igazgato","timestamp":"2020. december. 29. 15:54","title":"Váratlanul elhunyt a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A biztosító egy-egy ügyfelére pár ezer forint jut az összegből. Mindenki választhat: megtartja a pénzt vagy engedi, hogy eladományozza a biztosító.","shortLead":"A biztosító egy-egy ügyfelére pár ezer forint jut az összegből. Mindenki választhat: megtartja a pénzt vagy engedi...","id":"20201229_groupama_700_millio_kgfb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc741a07-91a0-4e6f-995f-863856ccb304","keywords":null,"link":"/kkv/20201229_groupama_700_millio_kgfb","timestamp":"2020. december. 29. 12:15","title":"700 milliót oszt szét a Groupama, mert keveset baleseteztek az kgfb-s ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Legfőbb Ügyészség továbbította Tényi István beadványát.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség továbbította Tényi István beadványát.","id":"20201229_kozponti_nyomozo_fougyeszseg_szajer_drog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bede858e-61b3-48d3-8bb3-8cffd7d7f1c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_kozponti_nyomozo_fougyeszseg_szajer_drog","timestamp":"2020. december. 29. 16:38","title":"Szájer József ügyét a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A minisztérium szerint a tojások felzászlózásával a vásárlók könnyebben tudnak majd tájékozódni a termék származásával kapcsolatban.","shortLead":"A minisztérium szerint a tojások felzászlózásával a vásárlók könnyebben tudnak majd tájékozódni a termék származásával...","id":"20201230_nemzeti_szinu_zaszlo_tojas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b6d65e-ebbd-490d-8614-a59f40aa2e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_nemzeti_szinu_zaszlo_tojas","timestamp":"2020. december. 30. 10:17","title":"Januártól már a tojások is nemzeti színű zászlót kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2547e3-f894-4e6c-b050-ce0c53dfee8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kifejezés valós és átvitt értelmében is meg kell fizetni, ha a Samsung Galaxy Z Fold3 összehajtható telefon mellé a felhasználó az S Pent is megkapja.","shortLead":"A kifejezés valós és átvitt értelmében is meg kell fizetni, ha a Samsung Galaxy Z Fold3 összehajtható telefon mellé...","id":"20201230_samsung_galaxy_z_fold3_s_pen_erintotoll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2547e3-f894-4e6c-b050-ce0c53dfee8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3036246d-33d7-4acf-a901-5a4d5a911e0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_samsung_galaxy_z_fold3_s_pen_erintotoll","timestamp":"2020. december. 30. 10:03","title":"Érintőtollat kaphat a Samsung összehajtható telefonja, de meglesz ennek az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]