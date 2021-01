Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19cb36d6-ca1c-4130-82c7-3c92aa6f6689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szánkózni vagy kirándulni tilos, csakis síelésre vagy snowboardozásra lehet használni havat.","shortLead":"Szánkózni vagy kirándulni tilos, csakis síelésre vagy snowboardozásra lehet használni havat.","id":"20210104_Havazas_magyar_sipalyak_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19cb36d6-ca1c-4130-82c7-3c92aa6f6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4caba588-fef4-47cb-9d72-6329efd9584b","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Havazas_magyar_sipalyak_hetvege","timestamp":"2021. január. 04. 19:48","title":"Tömegek lephetik el a magyar sípályákat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f7aa41-478d-493a-9f92-98bbf91bb3d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány 821 millióért venne az egyetemnek telket.","shortLead":"A kormány 821 millióért venne az egyetemnek telket.","id":"20210106_diakvaros_kina_fudan_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f7aa41-478d-493a-9f92-98bbf91bb3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b5821d-8d7f-450e-987f-c896f76043b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_diakvaros_kina_fudan_egyetem","timestamp":"2021. január. 06. 07:28","title":"A tervezett diákvárosban vehet ingatlant a kormány a kínai Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb29dd7c-2068-4896-a564-4955663a7135","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Erőfölényükkel visszaélés miatti vizsgálatokkal hadakozhat az idén az USA-ban és Európában is a Facebook és a Google. Fölmerült a feldarabolás lehetősége, de valószínűbbek a korlátozásokkal járó gigabírságok.","shortLead":"Erőfölényükkel visszaélés miatti vizsgálatokkal hadakozhat az idén az USA-ban és Európában is a Facebook és a Google...","id":"202053__facebook_es_google__celkeresztben__amerikai_es_europai_vadak__kilovesi_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb29dd7c-2068-4896-a564-4955663a7135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b11fafe-6706-4e4e-a926-0ed1cfa4be5a","keywords":null,"link":"/360/202053__facebook_es_google__celkeresztben__amerikai_es_europai_vadak__kilovesi_engedely","timestamp":"2021. január. 04. 15:00","title":"Kiadták a kilövési engedélyt a Facebookra és a Google-ra, milliárdos bírságok jöhetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","id":"20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba9278a-3fdb-4294-9209-99be5ec0538f","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 17:28","title":"Győrfi Pál is megkapta a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628ee9ad-7abb-42e1-a930-0fd8f4eb102d","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"gazdasag","description":"A sóskútiak közül többen aggódnak a veszélyes hulladékok miatt, miközben a cég nyugtat: a tengerentúli telephelyeiken soha nem történt egyetlen baleset sem. Ugyanakkor elnézést is kértek a lakosságtól a kommunikáció hiányossága miatt. ","shortLead":"A sóskútiak közül többen aggódnak a veszélyes hulladékok miatt, miközben a cég nyugtat: a tengerentúli telephelyeiken...","id":"20210105_soskut_dongwha_beruhazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=628ee9ad-7abb-42e1-a930-0fd8f4eb102d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd48441-34b0-4316-b5ca-a2e6a334e91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_soskut_dongwha_beruhazas","timestamp":"2021. január. 05. 13:45","title":"Felbolydult a magyar község élete, amikor kiderült, egy dél-koreai cég két üzemet is épít a határukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héttel a Galaxy S21-család bemutatója előtt egy 10 másodperces kedvcsináló videót tett közzé a Samsung a Twitteren.","shortLead":"Egy héttel a Galaxy S21-család bemutatója előtt egy 10 másodperces kedvcsináló videót tett közzé a Samsung a Twitteren.","id":"20210106_samsung_galaxy_s21_ultra_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a5b121-6f7f-4a2d-9aef-d9d8c1d46632","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_samsung_galaxy_s21_ultra_kamera","timestamp":"2021. január. 06. 08:33","title":"Kedvcsináló videót adott ki a Samsung, a Galaxy S21 Ultra kameráihoz lehet köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5051-e47a-4498-8fc7-da5268e171a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel százéves amerikai Chryslert megszüntethetik az amerikai–olasz–francia fúzió nyomán. ","shortLead":"A közel százéves amerikai Chryslert megszüntethetik az amerikai–olasz–francia fúzió nyomán. ","id":"20210104_Az_egyik_nevado_marka_lehet_a_FiatChryslerPeugeotCitroen_fuzio_aldozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bbd5051-e47a-4498-8fc7-da5268e171a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8425266b-c143-43cb-ada6-a8ceeb8a8872","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Az_egyik_nevado_marka_lehet_a_FiatChryslerPeugeotCitroen_fuzio_aldozata","timestamp":"2021. január. 04. 15:21","title":"Az egyik névadó márka lehet a Fiat-Chrysler–Peugeot-Citroen-fúzió áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf0cb8d-d294-4aa9-8d04-fcd9b90d838d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Schváb Zoltán korábban is közel állt a területhez, közlekedési helyettes államtitkár is volt.","shortLead":"Schváb Zoltán korábban is közel állt a területhez, közlekedési helyettes államtitkár is volt.","id":"202053_kti_kozlekedestudomanyi_intezet_lapjaras_simicska_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf0cb8d-d294-4aa9-8d04-fcd9b90d838d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae70215f-1705-4779-9e5d-9d7a95f66ae9","keywords":null,"link":"/360/202053_kti_kozlekedestudomanyi_intezet_lapjaras_simicska_utan","timestamp":"2021. január. 04. 12:00","title":"Simicska Közgépének egyik vezetője került a Közlekedéstudományi Intézet élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]