Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Viszont sokkal több prémium üzemanyagot vettek, mint korábban. ","shortLead":"Viszont sokkal több prémium üzemanyagot vettek, mint korábban. ","id":"20210115_Tobb_mint_300_millio_literrel_kevesebbet_tankoltak_tavaly_az_autosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b6d865-4041-426c-a32f-a8ac4d9d12be","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_Tobb_mint_300_millio_literrel_kevesebbet_tankoltak_tavaly_az_autosok","timestamp":"2021. január. 15. 08:05","title":"Több mint 300 millió literrel kevesebbet tankoltak tavaly az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c6654d-ee03-46c5-99d2-25e4e4d6a620","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Leclerc az ötödik Forma-1-es versenyző, akinek pozitív a koronavírustesztje. Önkéntes karanténban van otthon, enyhe tünetekkel.","shortLead":"Leclerc az ötödik Forma-1-es versenyző, akinek pozitív a koronavírustesztje. Önkéntes karanténban van otthon, enyhe...","id":"20210114_Charles_Leclerc_koronavirus_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5c6654d-ee03-46c5-99d2-25e4e4d6a620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5625d59-d027-4f0d-ba89-3dcdbce9b97f","keywords":null,"link":"/sport/20210114_Charles_Leclerc_koronavirus_f1","timestamp":"2021. január. 14. 19:13","title":"Charles Leclerc koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze.","shortLead":"Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze.","id":"20210114_Negyen_meghaltak_egy_balesetben_Gyornel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16cc3d0-9a4e-462e-86b0-938fcafc68dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_Negyen_meghaltak_egy_balesetben_Gyornel","timestamp":"2021. január. 14. 14:46","title":"Négyen meghaltak egy balesetben Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f687931d-a590-4843-96bd-d18343ec7e86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február 12-én teszi elérhetővé az eddigi legolcsóbb 5G-s mobilját, a Samsung A32 5G-t.","shortLead":"A Samsung február 12-én teszi elérhetővé az eddigi legolcsóbb 5G-s mobilját, a Samsung A32 5G-t.","id":"20210115_samsung_a32_5g_kepes_telefon_olcso_5g_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f687931d-a590-4843-96bd-d18343ec7e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e7100e-485e-4478-b232-0bc75e338638","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_samsung_a32_5g_kepes_telefon_olcso_5g_telefon","timestamp":"2021. január. 15. 14:03","title":"Magyarországra is elhozza a Samsung a legolcsóbb 5G-s telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oltási bizonyítványokról is egyeztet a szakértői testület, amely ajánlásokat is tesz a tagállamok számára.","shortLead":"Az oltási bizonyítványokról is egyeztet a szakértői testület, amely ajánlásokat is tesz a tagállamok számára.","id":"20210114_koronavirus_jarvany_fertozes_who_veszhelyzeti_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2817ee9-3713-45d2-8f45-0edb50fa7f26","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_koronavirus_jarvany_fertozes_who_veszhelyzeti_bizottsag","timestamp":"2021. január. 14. 05:12","title":"A vírusmutációk miatt összeül a WHO vészhelyzeti bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Eddig körülbelül 20 millió embert oltottak be a világon a kínai Sinopharm oltóanyagával, amelyből Gulyás Gergely bejelentése szerint 1 millió dózis Magyarországra is érkezhet. Az elölt kórokozót tartalmazó oltóanyag a kínai hatóságok szerint 79 százalékos hatékonyságú, de problémát jelent, hogy a klinikai kísérletek dokumentációja egyáltalán nem elérhető. Egy dolog biztos: az OGYÉI engedélye nélkül semmilyen formában nem kerülhet forgalomba Magyarországon. ","shortLead":"Eddig körülbelül 20 millió embert oltottak be a világon a kínai Sinopharm oltóanyagával, amelyből Gulyás Gergely...","id":"20210114_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39f6eb4-e97d-46ee-ae9c-69bd940fad58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 14. 18:00","title":"Egymillió adag jöhet belőle, de mit lehet egyáltalán tudni a kínai vakcináról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A belügyminiszter az uniós szabályozáshoz való illeszkedéssel indokolta a döntést.","shortLead":"A belügyminiszter az uniós szabályozáshoz való illeszkedéssel indokolta a döntést.","id":"20210114_Szulo_olasz_szemelyi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f30d0ad-199a-4168-a6f3-09e29cd7e477","keywords":null,"link":"/elet/20210114_Szulo_olasz_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2021. január. 14. 10:41","title":"Anya és apa helyett egyes és kettes szülő megnevezést használnak az olasz személyi igazolványokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Becsült értékének sokszorosáért, 81 900 fontért (több mint 33 millió forintért) kelt el Napóleon Szent Ilona-szigeti börtönének kulcsa a Sotheby's csütörtökön véget ért online árverésén.\r

\r

","shortLead":"Becsült értékének sokszorosáért, 81 900 fontért (több mint 33 millió forintért) kelt el Napóleon Szent Ilona-szigeti...","id":"20210115_Valoszinuleg_a_vilag_legdragabb_kulcsa_kelt_el_csutortokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec58270d-5324-46a5-8601-c47d546f27a9","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_Valoszinuleg_a_vilag_legdragabb_kulcsa_kelt_el_csutortokon","timestamp":"2021. január. 15. 08:58","title":"Valószínűleg a világ legdrágább kulcsa kelt el csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]